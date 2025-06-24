Новий регулятор ринку азартних ігор за два тижні роботи знайшов 824 нелегальних онлайн-казино

Державне агентство "ПлейСіті", створене на заміну Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, подало на блокування 824 нелегальні онлайн-казино.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації України.

"За два тижні роботи агентство PlayCity, яке працює під координацією Мінцифри, виявило та передало на блокування НКЕК (регулятор України у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, – ред.) понад 800 нелегальних казино", – сказано в повідомленні.

У Мінцифри нагадали, що раніше держава втрачала до 10 млрд грн через тіньовий ринок азартних ігор.

"Працюємо над автоматизацією процесу, щоб прибрати людський фактор та повністю цифровізувати сферу. А вже скоро зможете самостійно повідомляти про нелегальні казино через сайт PlayCity", – зазначили в Мінцифри.

Як повідомлялося, на початку червня цього року в Україні розпочало роботу державне агентство "ПлейСіті", створене на заміну Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Його мета – зробити ринок азартних ігор і лотерей прозорим та контрольованим.

21 березня цього року Кабмін створив нове державне агентство ПлейСіті, яке реалізуватиме політики у сфері азартних ігор та лотереї. Це центральний орган виконавчої влади, діяльність якого координуватиметься урядом через Мінцифри.

На початку квітня Кабінет Міністрів призначив очільника новоствореного держпідприємства "ПлейСіті", яке регулюватиме сферу азартних ігор та лотереї в Україні. Ним став Геннадій Новіков.