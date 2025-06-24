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Новини Тіньова економіка
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Новий регулятор ринку азартних ігор за два тижні роботи знайшов 824 нелегальних онлайн-казино

Новий регулятор ринку азартних ігор за два тижні знайшов понад 800 нелегальних онлайн-казино

Державне агентство "ПлейСіті", створене на заміну Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, подало на блокування 824 нелегальні онлайн-казино.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації України.

"За два тижні роботи агентство PlayCity, яке працює під координацією Мінцифри, виявило та передало на блокування НКЕК (регулятор України у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, – ред.) понад 800 нелегальних казино", – сказано в повідомленні.

У Мінцифри нагадали, що раніше держава втрачала до 10 млрд грн через тіньовий ринок азартних ігор.

"Працюємо над автоматизацією процесу, щоб прибрати людський фактор та повністю цифровізувати сферу. А вже скоро зможете самостійно повідомляти про нелегальні казино через сайт PlayCity", – зазначили в Мінцифри.

Як повідомлялося, на початку червня цього року в Україні розпочало роботу державне агентство "ПлейСіті", створене на заміну Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Його мета – зробити ринок азартних ігор і лотерей прозорим та контрольованим.

21 березня цього року Кабмін створив нове державне агентство ПлейСіті, яке реалізуватиме політики у сфері азартних ігор та лотереї. Це центральний орган виконавчої влади, діяльність якого координуватиметься урядом через Мінцифри.

На початку квітня Кабінет Міністрів призначив очільника новоствореного держпідприємства "ПлейСіті", яке регулюватиме сферу азартних ігор та лотереї в Україні. Ним став Геннадій Новіков.

Автор: 

казино (140) азартні ігри (197) Мінцифри (835) ПлейСіті (5)


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А скільки грошей в бюджет це принесло?
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24.06.2025 19:28 Відповісти
ніскільки, а от скільки обриганія заробить, це цікавіше.
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24.06.2025 20:29 Відповісти
А хто ж беніфіціар?
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24.06.2025 19:32 Відповісти
Арахамія...
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24.06.2025 20:11 Відповісти
Я так розумію, що це знайдено тільки в Конче-Заспі, Козині, Княжичах та по сусідству. Так що про гроші в бюджет можна не мріяти.
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24.06.2025 20:14 Відповісти
Здичавіло вибачаюся: а скільки платять за рекламу нових казліно на "Цензорі"?..
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24.06.2025 22:05 Відповісти
vpn ?
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24.06.2025 22:24 Відповісти
У світлі новин про виявлення понад 800 нелегальних онлайн-казино в Україні, важливо звертати увагу на легальні та надійні платформи для азартних ігор. Однією з таких є https://stawki07.bet/uk/ - ******* онлайн-платформа, яка поєднує функціонал букмекерської контори та казино, орієнтована переважно на українських користувачів. Сайт пропонує ставки на понад 20 видів спорту, включаючи футбол, теніс, баскетбол, а також кіберспорт. Гравці можуть обирати між ординарами, експресами та системними ставками, а також робити live-ставки в режимі реального часу.

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26.06.2025 22:27 Відповісти

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