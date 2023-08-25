Имущество предателя Сальдо и его семьи передано государству

Основные активы предателя Владимира Сальдо, его бывшей жены и дочери были взысканы в доход государства. По решению суда правительство приняло решение передать имущество семьи предателя в управление Фонда государственного имущества Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Министерства экономики.

"Имущество и активы предателя Владимира Сальдо, а также его ближайших родственников переданы в доход государства. Теперь Фонд госимущества должен обеспечить проведение государственной регистрации прав собственности этих активов, а впоследствии приватизацию или передачу в аренду этого имущества. Средства от продажи или их аренды должны пополнить государственный бюджет Украины", - отметила первая вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

В частности, решением правительства в Фонд госимущества переданы:

три земельных участка;

отель на 3279,9 кв. м в Херсоне;

апартаменты на 304,2 кв. м в Ялте;

два паркоместа в Ореанде (Ялта);

трехэтажное здание в Херсоне на 2143,3 кв. м;

дом на 236,7 кв. м в Херсоне;

три квартиры в Ореанде (135,1 кв. м), Одессе (128,5 кв. м) и Херсоне (36,8 кв. м);

автомобиль Volvo XC90 2020 года выпуска;

99,86% ЧАО Каштан (разрабатывает гранитный карьер в Житомирской области), которое оформлено на бывшую жену Сальдо;

30% ЧАО Дельта Сервис (транспортная компания), которое оформлено на бывшую жену Сальдо;

55,56% ООО Бебко-Авто (сеть автосалонов и СТО в Херсоне), которое записано на дочь Сальдо;

40% ООО Конка (Херсонская компания, занимающаяся организацией отдыха) — которое записано на дочь Сальдо.

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Напомним, Сальдо с 2002 по 2012 год занимал должность городского головы Херсона. В 2012 году его избрали народным депутатом Украины от Партии регионов. Он был заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики. В 2014 году Сальдо голосовал за так называемые законы 16 января, которые стали реакцией власти на протесты граждан.

После начала полномасштабного вторжения России Сальдо перешел на сторону оккупантов. 26 апреля 2022 года во временно оккупированном в то время Херсоне российские войска "назначили" новых руководителей-коллаборантов: "председателя областной администрации" Владимира Сальдо и "председателя городской администрации" Александра Кобца.

Сальдо инкриминируют коллаборационизм и государственную измену во время военного положения, дело уже передали в суд.