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Имущество предателя Сальдо и его семьи передано государству

сальдо

Основные активы предателя Владимира Сальдо, его бывшей жены и дочери были взысканы в доход государства. По решению суда правительство приняло решение передать имущество семьи предателя в управление Фонда государственного имущества Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Министерства экономики.

"Имущество и активы предателя Владимира Сальдо, а также его ближайших родственников переданы в доход государства. Теперь Фонд госимущества должен обеспечить проведение государственной регистрации прав собственности этих активов, а впоследствии приватизацию или передачу в аренду этого имущества. Средства от продажи или их аренды должны пополнить государственный бюджет Украины", - отметила первая вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко. 

В частности, решением правительства в Фонд госимущества переданы:

  • три земельных участка;
  • отель на 3279,9 кв. м в Херсоне;
  • апартаменты на 304,2 кв. м в Ялте;
  • два паркоместа в Ореанде (Ялта);
  • трехэтажное здание в Херсоне на 2143,3 кв. м;
  • дом на 236,7 кв. м в Херсоне;
  • три квартиры в Ореанде (135,1 кв. м), Одессе (128,5 кв. м) и Херсоне (36,8 кв. м);
  • автомобиль Volvo XC90 2020 года выпуска;
  • 99,86% ЧАО Каштан (разрабатывает гранитный карьер в Житомирской области), которое оформлено на бывшую жену Сальдо;
  • 30% ЧАО Дельта Сервис (транспортная компания), которое оформлено на бывшую жену Сальдо;
  • 55,56% ООО Бебко-Авто (сеть автосалонов и СТО в Херсоне), которое записано на дочь Сальдо;
  • 40% ООО Конка (Херсонская компания, занимающаяся организацией отдыха) — которое записано на дочь Сальдо.

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Напомним, Сальдо с 2002 по 2012 год занимал должность городского головы Херсона. В 2012 году его избрали народным депутатом Украины от Партии регионов. Он был заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики. В 2014 году Сальдо голосовал за так называемые законы 16 января, которые стали реакцией власти на протесты граждан.

После начала полномасштабного вторжения России Сальдо перешел на сторону оккупантов. 26 апреля 2022 года во временно оккупированном в то время Херсоне российские войска "назначили" новых руководителей-коллаборантов: "председателя областной администрации" Владимира Сальдо и "председателя городской администрации" Александра Кобца.

Сальдо инкриминируют коллаборационизм и государственную измену во время военного положения, дело уже передали в суд.

Автор: 

имущество (347) Сальдо Владимир (69) коллаборационизм (870)


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Топ комментарии
+5
В нас не один зрадник. Продовжуйте. Пораненим потрібна реабілітація протезування. Тим, хто втратив дім - потрібне житло.
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25.08.2023 20:38
+3
83.02% виборців у Херсонській області негативно ставилися до реформ, тому десять років поспіль віддавали свої голоси на виборах мера Херсона з 2002 по 2012 роки за ворога України, колаборанта Володимира Сальдо, сподіваючись, що «Русский мир»» принесе їм щастя та благополуччя.

Цей проросійський чиновник свого часу на російських телеканалах різко критикував учасників Євромайдану, активно захищав двічі судимого шапкокрада білоруса Віктора Януковича та публічно закликав Володимира Люциферовича «навести лад у Києві». Він був також серед тих депутатів, які голосували за так звані ганебні «диктаторські закони» 16 січня 2014 року.

І «Русский мир» прийшов на танках у Херсонську область. Після окупації Херсона бурятами, якутами, калмиками та тувинцями зрадника було призначено Головою окупаційної адміністрації обласного центру.

Бідосік допоміг обнульонишу виконати його восьмирічну мрію: пробити сухопутний коридор до окупованого Криму, забезпечити кримську ядерну базу дніпровською водою та заблокувати прохід суден до українських портів на Азові і в Одесу. За провал підготовки до вторгнення ворога 24 лютого 2022 року ніхто з відповідальних осіб за безпеку країни не покараний.
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25.08.2023 21:22
+2
сальдо - майно = отрицательное сальдо
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25.08.2023 20:49
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В нас не один зрадник. Продовжуйте. Пораненим потрібна реабілітація протезування. Тим, хто втратив дім - потрібне житло.
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25.08.2023 20:38 Ответить
святая простота
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25.08.2023 21:22 Ответить
Це суто кацапський вираз. Й до ситуації не має відношення.
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25.08.2023 22:06 Ответить
"Продовжуйте. Пораненим потрiбна протезування. Тим, хто втратив дiм - потрiбне житло." Сколько ещё Zельцман со своими шлёпперами должен украсть миллионов, чтобы в голове прояснилось ? Отжали у коллаборанта не для того, чтобы вырученные деньги пустить на нужды народа. Если бы он остался верен Украине, то перечисленное добро осталось бы при нём.
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26.08.2023 01:57 Ответить
Якщо цитуєте - то повністю, а не спотворюйте зміст. І що за кацапський нарратив - як би був вірний Україні, то все при ньому було. Тобто, можна красти вагонами, аби був вірний Україні??? Логіка у Вас відсутня.
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26.08.2023 02:46 Ответить
"Якщо цитуэте - то повнiстю, а не спотворюйте змiст" Мама дорогая, вот это самомнение. Четыре простых предложения назвать содержанием Уж, извините, что полностью ваш "текст" не процитировала То, что отжали, явно куплено не на зарплату. Таки да, останься он при украинской власти продолжал воровать, ещё более в крупных размерах. Тому множество примеров после начала войны. Бюджетная кормушка наполняется, пока, стабильно валютой.
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26.08.2023 08:53 Ответить
Вам, кацапам, разом з дорогою мамою, за кордоном краще видно. І, дивлюсь, дуже смішно.
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26.08.2023 09:34 Ответить
Це була іронія пані Світлани. Я її зрозуміла. На жаль так і є, і ми бачимо це з публікацій сьогодні...там пан Резніков, здається ж судитись збирається з журналістами? А з дебіторкою що - забудуть може і на цьому все...може і термін давності тим часом спливе...)))) Що ж до Сальдо повернусь - із розповідей херсонців - почав з малого - зарплати в конвертах...ну, те, що потім пенсіонери отримали шиш, то одне...але ж ти несплачені податки не використовував на благо всіх...а по статках видно - на благо себе. Згодна...якась система в нас не така...податки може йдуть не туди...але ж ти не використав це на благо свого міста, яке ти зараз обстрілюєш, а поклав собі в кишеню, а потім ще на російську публіку кажеш - Ми всьо остроім, вказуючи на розвалини комбайнового заводу.
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26.08.2023 10:22 Ответить
На "святая простота". Біженці, що стали таковими із за цього п... , розповідають, що мери міст Європейських країн будують соціальне та скуповують на вторинному ринку житло за кошти громади, яке використовують в інтересах своєї громади. А цей ... красується на екранах перед фактично полоненими горожанами на фоні зруйнованого заводу з промовою(звісно на російську публіку) - Ми всьо остроім. Питання - А, що ти робив 10 років мером?
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25.08.2023 22:56 Ответить
Так что, дорогая, так в Украине і будєт, как говоріт ваша собєсєдніца. І єщо надо Херсонстрой бы передать на баланс города - здание на Кирова, пионерский лагерь в Лазурном, пансионат в Железном Порту на берегу моря. Это строила вся Украина, а не барыги, которые чубы друг другу рвут за это.
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25.08.2023 23:03 Ответить
83.02% виборців у Херсонській області негативно ставилися до реформ, тому десять років поспіль віддавали свої голоси на виборах мера Херсона з 2002 по 2012 роки за ворога України, колаборанта Володимира Сальдо, сподіваючись, що «Русский мир»» принесе їм щастя та благополуччя.

Цей проросійський чиновник свого часу на російських телеканалах різко критикував учасників Євромайдану, активно захищав двічі судимого шапкокрада білоруса Віктора Януковича та публічно закликав Володимира Люциферовича «навести лад у Києві». Він був також серед тих депутатів, які голосували за так звані ганебні «диктаторські закони» 16 січня 2014 року.

І «Русский мир» прийшов на танках у Херсонську область. Після окупації Херсона бурятами, якутами, калмиками та тувинцями зрадника було призначено Головою окупаційної адміністрації обласного центру.

Бідосік допоміг обнульонишу виконати його восьмирічну мрію: пробити сухопутний коридор до окупованого Криму, забезпечити кримську ядерну базу дніпровською водою та заблокувати прохід суден до українських портів на Азові і в Одесу. За провал підготовки до вторгнення ворога 24 лютого 2022 року ніхто з відповідальних осіб за безпеку країни не покараний.
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25.08.2023 21:22 Ответить
Після 14го року він в Херсоні був «ніхто», порівнюючи з тим що було до 14го.
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25.08.2023 21:26 Ответить
а ще й бути нічим і сидіти в тюрмі.
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26.08.2023 07:56 Ответить
Так бідосіка зараз реально неможливо чіпати. То ж він й подовжує воєнний стан. Бо інакше йому непереливки буде.
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25.08.2023 22:08 Ответить
Правильно Марина .... если не было бы предателей и воров ,войны никто неначинал . Но в последний момент кремлевские жопализы сыканули и побоялись снять маски, для этого и затянулось война .
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25.08.2023 22:15 Ответить
Забули привладні, про майно УСИХ ЗРАДНИКІВ з ригоАнального і опозажопного кодла, та МАЙНО їх родичів!!
Мабуть, почали підготовку до виборів уже!!
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25.08.2023 20:49 Ответить
И всех кто проголосовал за Харьковские угоды тоже.
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25.08.2023 21:47 Ответить
сальдо - майно = отрицательное сальдо
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25.08.2023 20:49 Ответить
2 тыс гривень и семь старых трусов
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25.08.2023 20:54 Ответить
Был сальдо, стал СоСальдо
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25.08.2023 21:15 Ответить
Цікаво, чи відправить ГУР його на той світ?
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25.08.2023 21:46 Ответить
 
 