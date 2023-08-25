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Новини
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Майно зрадника Сальдо та його родини передано державі

сальдо

Основні активи зрадника Володимира Сальдо, його колишньої дружини та доньки було стягнуто в дохід держави. За рішенням суду уряд ухвалив рішення передати майно родини зрадника в управління Фонду державного майна України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міністерства економіки.

"Майно і активи зрадника Володимира Сальдо, а також його найближчих родичів, було передано в дохід держави. Тепер Фонд держмайна має забезпечити проведення державної реєстрації прав власності цих активів, а згодом приватизацію або передачу в оренду цього майна. Кошти від продажу або їх оренди мають поповнити державний бюджет України", - зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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Зокрема, рішенням уряду до Фонду держмайна було передано:

  • три земельні ділянки;
  • готель на 3279,9 кв. м у Херсоні;
  • апартаменти на 304,2 кв. м в Ялті;
  • два паркомісця в Ореанді (Ялта);
  • триповерхова будівля в Херсоні на 2143,3 кв. м;
  • будинок на 236,7 кв. м у Херсоні;
  • три квартири в Ореанді (135,1 кв. м), Одесі (128,5 кв.м) та Херсоні (36,8 кв.м);
  • автомобіль Volvo XC90 2020 року випуску;
  • 99,86% ПрАТ "Каштан" (розробляє гранітний кар'єр в Житомирській області) - оформлене на колишню дружину Сальдо;
  • 30% ПрАТ "Дельта Сервіс" (транспортна компанія) - оформлене на колишню дружину Сальдо;
  • 55,56% ТОВ "Бебко-Авто" (мережа автосалонів і СТО в Херсоні) - записано на доньку Сальдо;
  • 40% ТОВ "Конка" (Херсонська компанія, що займається організацією відпочинку) – записано на доньку Сальдо.

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Нагадаємо, Сальдо з 2002 до 2012 року обіймав посаду міського голови Херсона. У 2012 році його обрали народним депутатом України від "Партії регіонів". Був заступником голови Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики. 2014 року Сальдо голосував за так звані закони 16 січня, які стали реакцією тодішньої влади на протести громадян.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Сальдо перейшов на бік окупантів. 26 квітня 2022 року в тимчасово окупованому на той час Херсоні російські війська "призначили" нових керівників-колаборантів: "голову обласної адміністрації" Володимира Сальдо та "голову міської адміністрації" Олександра Кобця.

Сальдо інкримінують колабораціонізм та державну зраду під час воєнного стану, справу вже передали до суду.

Автор: 

майно (327) Сальдо Володимир (80) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+5
В нас не один зрадник. Продовжуйте. Пораненим потрібна реабілітація протезування. Тим, хто втратив дім - потрібне житло.
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25.08.2023 20:38
+3
83.02% виборців у Херсонській області негативно ставилися до реформ, тому десять років поспіль віддавали свої голоси на виборах мера Херсона з 2002 по 2012 роки за ворога України, колаборанта Володимира Сальдо, сподіваючись, що «Русский мир»» принесе їм щастя та благополуччя.

Цей проросійський чиновник свого часу на російських телеканалах різко критикував учасників Євромайдану, активно захищав двічі судимого шапкокрада білоруса Віктора Януковича та публічно закликав Володимира Люциферовича «навести лад у Києві». Він був також серед тих депутатів, які голосували за так звані ганебні «диктаторські закони» 16 січня 2014 року.

І «Русский мир» прийшов на танках у Херсонську область. Після окупації Херсона бурятами, якутами, калмиками та тувинцями зрадника було призначено Головою окупаційної адміністрації обласного центру.

Бідосік допоміг обнульонишу виконати його восьмирічну мрію: пробити сухопутний коридор до окупованого Криму, забезпечити кримську ядерну базу дніпровською водою та заблокувати прохід суден до українських портів на Азові і в Одесу. За провал підготовки до вторгнення ворога 24 лютого 2022 року ніхто з відповідальних осіб за безпеку країни не покараний.
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25.08.2023 21:22
+2
сальдо - майно = отрицательное сальдо
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25.08.2023 20:49
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В нас не один зрадник. Продовжуйте. Пораненим потрібна реабілітація протезування. Тим, хто втратив дім - потрібне житло.
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25.08.2023 20:38 Відповісти
святая простота
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25.08.2023 21:22 Відповісти
Це суто кацапський вираз. Й до ситуації не має відношення.
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25.08.2023 22:06 Відповісти
"Продовжуйте. Пораненим потрiбна протезування. Тим, хто втратив дiм - потрiбне житло." Сколько ещё Zельцман со своими шлёпперами должен украсть миллионов, чтобы в голове прояснилось ? Отжали у коллаборанта не для того, чтобы вырученные деньги пустить на нужды народа. Если бы он остался верен Украине, то перечисленное добро осталось бы при нём.
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26.08.2023 01:57 Відповісти
Якщо цитуєте - то повністю, а не спотворюйте зміст. І що за кацапський нарратив - як би був вірний Україні, то все при ньому було. Тобто, можна красти вагонами, аби був вірний Україні??? Логіка у Вас відсутня.
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26.08.2023 02:46 Відповісти
"Якщо цитуэте - то повнiстю, а не спотворюйте змiст" Мама дорогая, вот это самомнение. Четыре простых предложения назвать содержанием Уж, извините, что полностью ваш "текст" не процитировала То, что отжали, явно куплено не на зарплату. Таки да, останься он при украинской власти продолжал воровать, ещё более в крупных размерах. Тому множество примеров после начала войны. Бюджетная кормушка наполняется, пока, стабильно валютой.
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26.08.2023 08:53 Відповісти
Вам, кацапам, разом з дорогою мамою, за кордоном краще видно. І, дивлюсь, дуже смішно.
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26.08.2023 09:34 Відповісти
Це була іронія пані Світлани. Я її зрозуміла. На жаль так і є, і ми бачимо це з публікацій сьогодні...там пан Резніков, здається ж судитись збирається з журналістами? А з дебіторкою що - забудуть може і на цьому все...може і термін давності тим часом спливе...)))) Що ж до Сальдо повернусь - із розповідей херсонців - почав з малого - зарплати в конвертах...ну, те, що потім пенсіонери отримали шиш, то одне...але ж ти несплачені податки не використовував на благо всіх...а по статках видно - на благо себе. Згодна...якась система в нас не така...податки може йдуть не туди...але ж ти не використав це на благо свого міста, яке ти зараз обстрілюєш, а поклав собі в кишеню, а потім ще на російську публіку кажеш - Ми всьо остроім, вказуючи на розвалини комбайнового заводу.
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26.08.2023 10:22 Відповісти
На "святая простота". Біженці, що стали таковими із за цього п... , розповідають, що мери міст Європейських країн будують соціальне та скуповують на вторинному ринку житло за кошти громади, яке використовують в інтересах своєї громади. А цей ... красується на екранах перед фактично полоненими горожанами на фоні зруйнованого заводу з промовою(звісно на російську публіку) - Ми всьо остроім. Питання - А, що ти робив 10 років мером?
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25.08.2023 22:56 Відповісти
Так что, дорогая, так в Украине і будєт, как говоріт ваша собєсєдніца. І єщо надо Херсонстрой бы передать на баланс города - здание на Кирова, пионерский лагерь в Лазурном, пансионат в Железном Порту на берегу моря. Это строила вся Украина, а не барыги, которые чубы друг другу рвут за это.
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25.08.2023 23:03 Відповісти
83.02% виборців у Херсонській області негативно ставилися до реформ, тому десять років поспіль віддавали свої голоси на виборах мера Херсона з 2002 по 2012 роки за ворога України, колаборанта Володимира Сальдо, сподіваючись, що «Русский мир»» принесе їм щастя та благополуччя.

Цей проросійський чиновник свого часу на російських телеканалах різко критикував учасників Євромайдану, активно захищав двічі судимого шапкокрада білоруса Віктора Януковича та публічно закликав Володимира Люциферовича «навести лад у Києві». Він був також серед тих депутатів, які голосували за так звані ганебні «диктаторські закони» 16 січня 2014 року.

І «Русский мир» прийшов на танках у Херсонську область. Після окупації Херсона бурятами, якутами, калмиками та тувинцями зрадника було призначено Головою окупаційної адміністрації обласного центру.

Бідосік допоміг обнульонишу виконати його восьмирічну мрію: пробити сухопутний коридор до окупованого Криму, забезпечити кримську ядерну базу дніпровською водою та заблокувати прохід суден до українських портів на Азові і в Одесу. За провал підготовки до вторгнення ворога 24 лютого 2022 року ніхто з відповідальних осіб за безпеку країни не покараний.
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25.08.2023 21:22 Відповісти
Після 14го року він в Херсоні був «ніхто», порівнюючи з тим що було до 14го.
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25.08.2023 21:26 Відповісти
а ще й бути нічим і сидіти в тюрмі.
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26.08.2023 07:56 Відповісти
Так бідосіка зараз реально неможливо чіпати. То ж він й подовжує воєнний стан. Бо інакше йому непереливки буде.
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25.08.2023 22:08 Відповісти
Правильно Марина .... если не было бы предателей и воров ,войны никто неначинал . Но в последний момент кремлевские жопализы сыканули и побоялись снять маски, для этого и затянулось война .
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25.08.2023 22:15 Відповісти
Забули привладні, про майно УСИХ ЗРАДНИКІВ з ригоАнального і опозажопного кодла, та МАЙНО їх родичів!!
Мабуть, почали підготовку до виборів уже!!
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25.08.2023 20:49 Відповісти
И всех кто проголосовал за Харьковские угоды тоже.
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25.08.2023 21:47 Відповісти
сальдо - майно = отрицательное сальдо
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25.08.2023 20:49 Відповісти
2 тыс гривень и семь старых трусов
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25.08.2023 20:54 Відповісти
Был сальдо, стал СоСальдо
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25.08.2023 21:15 Відповісти
Цікаво, чи відправить ГУР його на той світ?
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25.08.2023 21:46 Відповісти
 
 