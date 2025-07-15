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Новини Пенсії прокурорів
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Понад 1000 прокурорів оформили пенсію до 50 років і продовжують працювати

Хто з керівників обласних прокуратур отримує найвищу пенсію?

Наразі в Україні налічується 5 739 прокурорів, які отримують пенсію за вислугу років, з них майже половина – 2 262 – продовжують працювати.

При цьому 1 150 прокурорам, що вже отримують пенсію, ще не виповнилося 50 років, а шість мають вік менше 40 років, пише ЕП із посиланням на дані Міністерства соціальної політики.

Середній вік виходу прокурорів на пенсію становить 47 років. Для звичайних українців, водночас, право на пенсію настає в разі наявності 35 років трудового стажу та не раніше 60 років (у деяких випадках – у 63 чи 65 років).

При цьому найвища пенсія прокурора в Україні у 2024 році становила 251 тис. грн на місяць. На початку 2025 року держава запровадила спеціальні коефіцієнти для надвеликих виплат, після чого розмір найвищих прокурорських пенсій зменшився до "лише" 51,5 тис. грн.

Ранній вихід на пенсію для працівників Офісу генпрокурора можливий завдяки правовій колізії, зазначає видання. Прокурори подають до суду та вимагають встановити їм пенсії за законом 90-х років, який дозволяв це після 15 років у прокуратурі. У деяких випадках суди це дозволяють.

Окрім цього прокурори через суд скасовують обмеження максимального розміру пенсії (десять прожиткових мінімумів) і просять призначити їм пенсію за законодавством, яке втратило чинність. За даними Мінсоцполітики, в Україні є 1 200 таких прокурорів-пенсіонерів. Середній розмір їхніх виплат становить 50 600 грн на місяць.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 15 квітня схвалила у першому читанні проєкт закону №12278 "Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури".

Рада змогла схвалити цей законопроєкт у першому читанні лише з другої спроби. На засіданні 26 березня для цього не вистачило голосів, тому законопроєкт відправили на повторне перше читання.

Серед іншого, законопроєктом пропонується:

  • ️пенсію прокурорам за вислугу років призначати лише після їх звільнення з органів прокуратури;
  • ️передбачити, що пенсії для силовиків та працівників прокуратури перераховуються із урахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення;
  • ️законодавчо закріпити, що зміни до пенсійного законодавства можуть здійснюватися виключно окремим законом про внесення змін до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Нагадаємо, за оцінками Мінсоцполітики, держава витрачає на виплату спецпенсій близько 120 мільярдів гривень на рік. За даними міністерства, в Україні майже 160 000 людей отримають спецпенсії, з них майже 77 000 – це працівники силових органів та правоохоронці.

Автор: 

Пенсійний фонд (423) пенсія (701) прокуратура (365) Міністерство соціальної політики (674) Офіс Генпрокурора (467)


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Тільки не треба казати, що це справа не Президента. А кого ? Тоді. Генпрокурор проти своєї системи не піде. Мінфін заляканий - раптом знайдуть кримінал. Тоді, точно це справа Президента. А якщо наш Боневтік "весільний президент" для вояжів за кордон, тоді хто наведе лад ? Прем'єр ? Так він являє собою крісло для сраки дЄрмака. Значить дЄрмак ? Наведе лад та справедливість. Хто так подумав, той здурів ! Для дЄрмака потрібен не порядок, амВеликий, навіть страшенний ХАОС ! У каламутній воді ... бабло краще присвоювати собі й своїм.
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15.07.2025 14:07 Відповісти
Мафія. Суд.-прокур. мафія...
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15.07.2025 14:22 Відповісти
Так 30 років на це ніхто з влади дає уваги не звертав
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15.07.2025 15:04 Відповісти
Сімдесят сім тисяч військовозобов'язаних прокурворів - 15 бригад повного складу для фронту! А воювати нема кому! Парадокс...
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15.07.2025 15:12 Відповісти
Потужно! Незламно! Квартально!
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15.07.2025 15:15 Відповісти
А-я-яй-а-яй... Не прокуратура а сходняк старих пердунів. Дом престарілих. Бубочка, а шо ти там кукурікав про новие ліца? Ну не можуть бути старі пердуни новими ліцами. Тим більше в такій крутій конторі як прокуратура.
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15.07.2025 15:28 Відповісти
грошей багато не буває
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15.07.2025 15:32 Відповісти
а для чого верховна рада . для чого шморгаль і міністри . для чого дбр . для чого набу . для чого наск і прочая ***** яка отримує дуже велику платню і теж хоче в 40 років до зарплати отримати і пенсію 50 000 грн ---- де наша наташка ********** з г+г зеленого лайнофону де гончарова з бугаєм плинським нехай пояснять народу на мудафоні як у токаря 40 років стажу пенсія 4870 гривень . зараз наш фофа із дєрьмаком затіяли пересувати ліжка в публічному домі а люди кажуть що потрібно замінити нахєр увесь персонал і може тоді покурор і токар вийдуть на середню пенсію хоч би в 15 000 грн
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15.07.2025 15:34 Відповісти

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