"Цифри шокують": Гетманцев оприлюднив розмір найбільших пенсій суддів і прокурорів
Розмір максимальної пенсії в Україні перевищує мінімальну у 165 разів.
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.
"Різниця між мінімальною та максимальною пенсіями – не 2 рази, не 3 рази і не 10 разів, а 165 разів. Так не може бути. Принаймні у солідарній пенсійній системі", – написав Гетманцев.
Депутат додав, що отримав від Пенсійного фонду дані про найвищі пенсії за різними категоріями спецпенсіонерів.
Цифри шокують... Судді – 390 тисяч гривень становить найбільша пенсія, умовний ТОП-20 замикає пенсія розміром майже 320 тисяч. Прокурори – 219 та 119 тисяч відповідно. Тільки один народний депутат отримує 245,9 тисяч гривень пенсії, решта у цьому "рейтингу" – від 21,8 до 59,8 тисяч гривень", – додав Гетманцев.
Як повідомлялося, Верховна Рада 15 квітня схвалила у першому читанні проєкт закону №12278 "Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури".
Рада змогла схвалити цей законопроєкт у першому читанні лише з другої спроби. На засіданні 26 березня для цього не вистачило голосів, тому законопроєкт відправили на повторне перше читання.
Серед іншого, законопроєктом пропонується:
- ️пенсію прокурорам за вислугу років призначати лише після їх звільнення з органів прокуратури;
- ️передбачити, що пенсії для силовиків та працівників прокуратури перераховуються із урахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення;
- ️законодавчо закріпити, що зміни до пенсійного законодавства можуть здійснюватися виключно окремим законом про внесення змін до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Нагадаємо, за оцінками Мінсоцполітики, держава витрачає на виплату спецпенсій близько 120 мільярдів гривень на рік. За даними міністерства, в Україні майже 160 000 людей отримають спецпенсії, з них майже 77 000 – це працівники силових органів та правоохоронці.
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Бо найвищі пенсії - саме у суддів. І який би закон не прийняли з цього приводу - судді його скасують через Конституційний суд. У Конституції є зацепка щодо недопустимості погіршення соціального стану, чи щось таке...
Брехня. Набагато ранійше вони собі пернії підняли - як суддівську псевдореформу у нас розпочали - підняли їм зп до захмарних ще при Порошенкові - вони всі й перерахували собі пенсії.
перше ; це соціальна нерівність вражпючих розмірів ...
Тож традиційно! Чому ми не в НАТО ? Агов ішаки!
Може там вже теж взяли нас за приклад.
Не цікавився.
в покійної бабусі була мінімальна, пропрацювала все життя на цегляному заводі, а сусідка жодного дня не працювала і на пару гривень отримує більше. Як нараховують цю пенсію?
12 Листопада 2022. 7 місяців після початку повномаштабного вторгнення.
В Україні пенсії суддів злетіли до 95,1 тис. грн, при цьому в середньому українці отримують близько 4,5 тис. грн, що у 20 разів менше від суддівської виплати.
Лише за 10 місяців поточного року, як ідеться у звітності ПФУ, що є у розпорядженні https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/fea/pensii-suddiv-pidvischili-do-95-tis-grn-prosti-ukraintsi-otrimuyut-u-20-raziv-menshe.htm?_ga=2.251969802.2008939359.1668064701-508932432.1612535369&_gl=1*1eobgt1*_ga*NTA4OTMyNDMyLjE2MTI1MzUzNjk.*_ga_JBX3X27G7H*MTY2ODA2NDcwMS41OS4wLjE2NjgwNjQ3MDEuNjAuMC4w OBOZREVATEL, сума їхніх пенсій зросла приблизно на 7 тис. грн і досягла 95,1 тис. грн. Такими темпами до кінця року вони отримуватимуть стільки ж, як і українські воїни на передовій.