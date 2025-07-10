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Новини Пенсії прокурорів
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"Цифри шокують": Гетманцев оприлюднив розмір найбільших пенсій суддів і прокурорів

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Розмір максимальної пенсії в Україні перевищує мінімальну у 165 разів.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Різниця між мінімальною та максимальною пенсіями – не 2 рази, не 3 рази і не 10 разів, а 165 разів. Так не може бути. Принаймні у солідарній пенсійній системі", – написав Гетманцев.

Яка максимальна пенсія в Україні

Депутат додав, що отримав від Пенсійного фонду дані про найвищі пенсії за різними категоріями спецпенсіонерів.

Цифри шокують... Судді – 390 тисяч гривень становить найбільша пенсія, умовний ТОП-20 замикає пенсія розміром майже 320 тисяч. Прокурори – 219 та 119 тисяч відповідно. Тільки один народний депутат отримує 245,9 тисяч гривень пенсії, решта у цьому "рейтингу" – від 21,8 до 59,8 тисяч гривень", – додав Гетманцев.

Яка максимальна пенсія в Україні
Яка максимальна пенсія в Україні
Яка максимальна пенсія в Україні

Читайте також: Спецпенсіонери відсудили у Пенсійного фонду 35 мільярдів підвищених пенсій, – Гетманцев

Як повідомлялося, Верховна Рада 15 квітня схвалила у першому читанні проєкт закону №12278 "Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури".

Рада змогла схвалити цей законопроєкт у першому читанні лише з другої спроби. На засіданні 26 березня для цього не вистачило голосів, тому законопроєкт відправили на повторне перше читання.

Серед іншого, законопроєктом пропонується:

  • ️пенсію прокурорам за вислугу років призначати лише після їх звільнення з органів прокуратури;
  • ️передбачити, що пенсії для силовиків та працівників прокуратури перераховуються із урахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення;
  • ️законодавчо закріпити, що зміни до пенсійного законодавства можуть здійснюватися виключно окремим законом про внесення змін до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Нагадаємо, за оцінками Мінсоцполітики, держава витрачає на виплату спецпенсій близько 120 мільярдів гривень на рік. За даними міністерства, в Україні майже 160 000 людей отримають спецпенсії, з них майже 77 000 – це працівники силових органів та правоохоронці.

Автор: 

пенсіонери (437) Пенсійний фонд (421) пенсія (699) Гетманцев Данило (521)


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Топ коментарі
+3
І?? Що будемо робити?? Може переглянете - а чи заслуговують ті, що 30 років брали хабарі, таких шалених пенсій??
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10.07.2025 15:36 Відповісти
+3
Це майже неможливо.
Бо найвищі пенсії - саме у суддів. І який би закон не прийняли з цього приводу - судді його скасують через Конституційний суд. У Конституції є зацепка щодо недопустимості погіршення соціального стану, чи щось таке...
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10.07.2025 15:40 Відповісти
+2
Какая забота о простых людях......и дальше делать вид и лгать,что власть не знала,и не виновата.При зеле они обнаглели ,подняли себе пенсии,,,,именно при зеле
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10.07.2025 15:37 Відповісти
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І?? Що будемо робити?? Може переглянете - а чи заслуговують ті, що 30 років брали хабарі, таких шалених пенсій??
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10.07.2025 15:36 Відповісти
ну да-ну да, "ылита" ж не звикла на менші гроші жити(((
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10.07.2025 15:38 Відповісти
Це майже неможливо.
Бо найвищі пенсії - саме у суддів. І який би закон не прийняли з цього приводу - судді його скасують через Конституційний суд. У Конституції є зацепка щодо недопустимості погіршення соціального стану, чи щось таке...
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10.07.2025 15:40 Відповісти
хіба пенсіонери-судді ще працюють?? То виходить що вони отримують 10 тисяч доларів пенсію та ще й зарплатню тисяч 10?? На облізуть??
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10.07.2025 15:50 Відповісти
У Конституції багато чого написано, наприклад про рівні права громадян.
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10.07.2025 15:54 Відповісти
все ж залежить від влади, в якій зараз одні покидьки. наприклад можна визнати спец.пенсії необгрунтовано великими і примусити повернути (в простих людей з 30+ стажу таке часто трапляється)
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10.07.2025 16:03 Відповісти
Конституційний суд зараз паралізований. Кворума немає. Бо бубочка не призначає нових суддів замість вибувших. Йому це невігідно, бо він кожен день сам порушує Конституцію.
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10.07.2025 16:07 Відповісти
Какая забота о простых людях......и дальше делать вид и лгать,что власть не знала,и не виновата.При зеле они обнаглели ,подняли себе пенсии,,,,именно при зеле
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10.07.2025 15:37 Відповісти
"При зеле они обнаглели ,подняли себе пенсии,,,,именно при зеле"
Брехня. Набагато ранійше вони собі пернії підняли - як суддівську псевдореформу у нас розпочали - підняли їм зп до захмарних ще при Порошенкові - вони всі й перерахували собі пенсії.
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10.07.2025 15:41 Відповісти
саме так. І аргументом для таких шалених пенсій було "Щоб не брали хабарі". А й хабарі брали, й з/п отримували гігантські, й пенсії такі ж самі гігантські.
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10.07.2025 15:53 Відповісти
Зо відрізняє країни НАТО ввд країн 3го світу?
перше ; це соціальна нерівність вражпючих розмірів ...
Тож традиційно! Чому ми не в НАТО ? Агов ішаки!
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10.07.2025 15:40 Відповісти
Постійно розмови про ті пенсії, про тих прокурорів, депутатів, суддів та інших... Ніби це якесь стороннє явище, яке з'явилося і нічого з ним не зробиш. Як багаторічна цвіль
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10.07.2025 15:42 Відповісти
Там і про військові пенсії йдеться. САМЕ ПРО ВІЙСЬКОВІ. Пропонують не перераховувати у звязку зі зміною (підвищенням) грошового забезпечення діючих військових. І тут питангня- а хто буде при таких умовах служити? Тим більше воювати.
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10.07.2025 15:45 Відповісти
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10.07.2025 15:47 Відповісти
Ги, а в Швеції різниця щось коло 50% колись була.
Може там вже теж взяли нас за приклад.
Не цікавився.
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10.07.2025 15:49 Відповісти
Там розрив між мінімальними і максимальними пенсіями у держсекторі був десь у 5-7 разів, а у приватному секторі звісно пенсії можуть бути значно більшими, але за рахунок відрахувань до приватних пенсійних фондів із заробітної плати майбутніх пенсіонерів (а фонди інвестують ці гроші, і не крадуть їх там, не конфіскують на державні потреби, як зробили у Мордорі). Наші спецпенсіонери, насамперед судді і прокурори, це злодії, тому що поробили собі пенсії за злодійським законодавством.
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10.07.2025 16:07 Відповісти
Ті хто мародерив і знищував Україну тепер ще мародерять на крові ,
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10.07.2025 15:50 Відповісти
Зелена срань піднімала собі зарплати відразу на десятки тисяч гривень,а пенсії підняли (індексація) тільки на рівень інфляції,а минулого року в два рази меньше,не 14%,а 7,4% провели шмигаль і його потвори.
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10.07.2025 15:51 Відповісти
Районний суддя отримує пенсію заходячи з торбою на окрему касу. Навіть собі не уявляю яка в нього пенсія.
в покійної бабусі була мінімальна, пропрацювала все життя на цегляному заводі, а сусідка жодного дня не працювала і на пару гривень отримує більше. Як нараховують цю пенсію?
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10.07.2025 15:51 Відповісти
потрібен закон про максимальну пенсію - не більше 10 мінімальних пенсій. 2600*10=26 000 грн. (максимальна пенсія, враховуючи доплати та виплати)
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10.07.2025 15:57 Відповісти
Перше, чи найголовніше для себе, що зробили депутати 1-го скликання (1990-1994), це приріняли пенсію народного депутата до пенсії міністра. З цими спецпенсіями ВР давно повинна розібратися, бо такі розриви між пенсіми є лише у Мордорі, і більше ніде у світі, це ж ознака нецивілізованості.
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10.07.2025 15:59 Відповісти
Хто ж та падлюка, яка 6 років приховувала від гетМанцева цю інформацію?
12 Листопада 2022. 7 місяців після початку повномаштабного вторгнення.

В Україні пенсії суддів злетіли до 95,1 тис. грн, при цьому в середньому українці отримують близько 4,5 тис. грн, що у 20 разів менше від суддівської виплати.
Лише за 10 місяців поточного року, як ідеться у звітності ПФУ, що є у розпорядженні https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/fea/pensii-suddiv-pidvischili-do-95-tis-grn-prosti-ukraintsi-otrimuyut-u-20-raziv-menshe.htm?_ga=2.251969802.2008939359.1668064701-508932432.1612535369&_gl=1*1eobgt1*_ga*NTA4OTMyNDMyLjE2MTI1MzUzNjk.*_ga_JBX3X27G7H*MTY2ODA2NDcwMS41OS4wLjE2NjgwNjQ3MDEuNjAuMC4w OBOZREVATEL, сума їхніх пенсій зросла приблизно на 7 тис. грн і досягла 95,1 тис. грн. Такими темпами до кінця року вони отримуватимуть стільки ж, як і українські воїни на передовій.
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10.07.2025 16:00 Відповісти
ага. гетманцев про це не знав, та ще й забув
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10.07.2025 16:12 Відповісти

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