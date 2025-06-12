Спецпенсіонери відсудили у Пенсійного фонду 35 мільярдів підвищених пенсій, – Гетманцев
Пенсійний фонд у 2025 році вимушено виплатить 35 мільярдів отримувачам спецпенсій за рішеннями судів.
Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.
"Ми кажемо, що у нас недосконала пенсійна система, що в нас низькі пенсії, що нема грошей в бюджеті аби ці пенсії якось підвищувати – це правда. Але для "обраних" в спеціальних законах робиться виключення. Для розуміння: 35 млрд гривень у видатках Пенсійного фонду цього року – це гроші на виплату за рішеннями судів такого роду пенсіонерам. Певним привілейованим кастам суспільства", – написав Гетманцев.
За його словами, в основі побудови справедливої пенсійної системи має бути скасування спеціальних пенсій разом із детінізацією зарплат і запровадження накопичувальної пенсійної системи
"Це взаємопов’язані питання, які всі потрібно вирішувати. Складні, які точно будуть зустрічати опір системи, ми вже зараз бачимо це на прикладі законопроекту про скасування спецпенсій прокурорів", – додав Гетманцев.
Як повідомлялося, Верховна Рада 15 квітня схвалила у першому читанні проєкт закону №12278 "Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури". Коли Рада розгляне законопроєкт у другому читанні невідомо, оскільки Комітет з питань соціальної політики поки що відмовляється його схвалити.
Рада змогла схвалити цей законопроєкт у першому читанні лише з другої спроби. На засіданні 26 березня для цього не вистачило голосів, тому законопроєкт відправили на повторне перше читання.
Серед іншого, законопроєктом пропонується:
- ️пенсію прокурорам за вислугу років призначати лише після їх звільнення з органів прокуратури;
- ️передбачити, що пенсії для силовиків та працівників прокуратури перераховуються із урахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення;
- ️законодавчо закріпити, що зміни до пенсійного законодавства можуть здійснюватися виключно окремим законом про внесення змін до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Як прокурори оформлюють високі спецпенсії?
Наприклад, завдяки прогалинам у законодавстві та сприянню судів і МСЕК прокурор через 10 років служби оформити пенсію і, продовжуючи працювати, додатково отримувати 90% зарплати від держави, писав Telegram-канал "Монополіст".
Згідно з нормами закону "Про Прокуратуру", з 2020 року прокурор може вийти на пенсію лише після 25 років вислуги. Але в разі отримання інвалідності I або II групи прокурор може вийти на пенсію через 10 років вислуги. Для звичайних громадян стаж має бути 35 років. Таким чином прокурори, будучи повністю працездатними і продовжуючи перебувати на посаді, додатково отримують прокурорську пенсію.
При цьому загальна сума пенсії в Україні обмежена розміром 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб на місяць. З січня 2024 року цей мінімум – 2 361 грн. Однак прокурори та інші "спецпенсіонери" успішно оскаржують це обмеження у судах завдяки рішенню Конституційного Суду, ухваленого за поданням своїх колег з Верховного Суду.
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Про це йдеться в публікації https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/fea/nazvano-rozmir-najbilshoi-pensii-v-ukraini-tsifra-zdivue-bagatoh.htm OBOZ.UA із посиланням на відповідь від Мінсоцполітики.
О.Грібоєдов
оті судді і є у більшості своїй пенсионерами-мільярдерами, а ще прокурори-інваліди та.... та... та....
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Байден трампсудді-курви, де наші Петріоти ?
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прокурори та менти знають про існування принципу неприпустимості зворотньої сили закону саме і виключно на прикладі своїх пенсій
Чи ті кості білі всюди,
Чи блакитна кров поллється,
Як пробити пану груди?
(Л. Українка, "Давня казка")
''Хоть па-ржалі''...
Ні, Тарас Шевченко не грав на бандурі.
Хоча бандура як народний інструмент часто асоціюється з кобзарями - а сам Шевченко мав прізвисько «Кобзар» (за назвою своєї першої збірки поезій), немає достовірних історичних свідчень про те, що він володів грою на цьому інструменті.
Що відомо:
Шевченко був поетом, художником, мислителем, але не музикантом-практиком.
Він змальовував кобзарів у своїх творах і надихався українським фольклором.
Назва «Кобзар» у його випадку - символічна, вона відображає його зв'язок із народною пісенною традицією.
Отже, Шевченко не був виконавцем на бандурі, але його творчість тісно переплетена з образом народного співця.
І тут він, хоча і не хотів того, правий - СИСТЕМА , яка існує ще від її засновника кучми і жоден з презів її навіть під сумнів не ставив, а лише зміцнював.
А до цього "бджоли" не те робили, а можливо то не "бджоли" , чи Ви також не з України і не знаєте її історії новітньої?
Але говірку про Хрест і Труси таки, мабуть, знаєте.
Біда з вами, і ні за кого не голосували жодного разу зі власних барикад "проти всіх"?🧐
Без потняків податків™ не складеться притомний бюджет, щоб за щось було прожити пенсіонерам, сиротам, інвалідам тощо
На трутній кошти є,
тому що у бджіл видбирають!
На мою думку - це заявлення зеленоі гниді гетманцева - підтверження у злоченнах зелені проти народу України!
Спочатку навмисно ненараховивают правільно пенсії та крадуть бюджетне бабло, з заразмжаліться. До речи, тут не только спецпенсії а всі пенсії нараховують найобуя працівників.
Цікаво знати, а за що воюють та життя віддають Воїни?
Чи не забагато розкошів у цих спеціальних персонажів ?
Чи розуміють це аматори привладні,чи може нагадати їм уроки історії ?
Але суддівська мафія та хитрі всякі "законники " тихцем подавали в суд, щоб процес йшлов, Іменем держави приймалось рішення на користь "ображеного і ущємльонного"...
І маємо супер парадокс - багато хто пахав дійсно не набагато гірше шахтарів чи металургів а пенсія "около" мінімалки. А невеличка когорта обраних витягує з бюджету мільярди ґ
А Гетьманцев так висловлюється якби він був не з тієї партії, яка заблокувала законопрект.