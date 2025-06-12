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Новини Пенсійна реформа Пенсії прокурорів
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Спецпенсіонери відсудили у Пенсійного фонду 35 мільярдів підвищених пенсій, – Гетманцев

Спецпенсіонери відсудили у Пенсійного фонду 35 мільярдів

Пенсійний фонд у 2025 році вимушено виплатить 35 мільярдів отримувачам спецпенсій за рішеннями судів.

Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Ми кажемо, що у нас недосконала пенсійна система, що в нас низькі пенсії, що нема грошей в бюджеті аби ці пенсії якось підвищувати – це правда. Але для "обраних" в спеціальних законах робиться виключення. Для розуміння: 35 млрд гривень у видатках Пенсійного фонду цього року – це гроші на виплату за рішеннями судів такого роду пенсіонерам. Певним привілейованим кастам суспільства", – написав Гетманцев.

За його словами, в основі побудови справедливої пенсійної системи має бути скасування спеціальних пенсій разом із детінізацією зарплат і запровадження накопичувальної пенсійної системи

"Це взаємопов’язані питання, які всі потрібно вирішувати. Складні, які точно будуть зустрічати опір системи, ми вже зараз бачимо це на прикладі законопроекту про скасування спецпенсій прокурорів", – додав Гетманцев.

Читайте також: Гетманцев оцінив видатки на підвищення мінімальних пенсій до 4000 гривень у 26 мільярдів на рік

Як повідомлялося, Верховна Рада 15 квітня схвалила у першому читанні проєкт закону №12278 "Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури". Коли Рада розгляне законопроєкт у другому читанні невідомо, оскільки Комітет з питань соціальної політики поки що відмовляється його схвалити.

Рада змогла схвалити цей законопроєкт у першому читанні лише з другої спроби. На засіданні 26 березня для цього не вистачило голосів, тому законопроєкт відправили на повторне перше читання.

Серед іншого, законопроєктом пропонується:

  • ️пенсію прокурорам за вислугу років призначати лише після їх звільнення з органів прокуратури;
  • ️передбачити, що пенсії для силовиків та працівників прокуратури перераховуються із урахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення;
  • ️законодавчо закріпити, що зміни до пенсійного законодавства можуть здійснюватися виключно окремим законом про внесення змін до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Як прокурори оформлюють високі спецпенсії?

Наприклад, завдяки прогалинам у законодавстві та сприянню судів і МСЕК прокурор через 10 років служби оформити пенсію і, продовжуючи працювати, додатково отримувати 90% зарплати від держави, писав Telegram-канал "Монополіст".

Згідно з нормами закону "Про Прокуратуру", з 2020 року прокурор може вийти на пенсію лише після 25 років вислуги. Але в разі отримання інвалідності I або II групи прокурор може вийти на пенсію через 10 років вислуги. Для звичайних громадян стаж має бути 35 років. Таким чином прокурори, будучи повністю працездатними і продовжуючи перебувати на посаді, додатково отримують прокурорську пенсію.

При цьому загальна сума пенсії в Україні обмежена розміром 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб на місяць. З січня 2024 року цей мінімум – 2 361 грн. Однак прокурори та інші "спецпенсіонери" успішно оскаржують це обмеження у судах завдяки рішенню Конституційного Суду, ухваленого за поданням своїх колег з Верховного Суду.

Автор: 

Пенсійний фонд (417) пенсія (694) прокурор (34) Гетманцев Данило (503)


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Топ коментарі
+24
Сколько нужно откошмарить людей которые продают свои старые запчасти от жигулей на ОЛХ с наложкой вместо того чтобы навести порядок с пенсиями?
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12.06.2025 18:26 Відповісти
+19
То може гетьманцеву теж самокат подарувати? Несподіванка на 35 мільярдів. Тільки нехай не розказують казочки, що вони не знали.
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12.06.2025 18:30 Відповісти
+17
Це трешак просто. Рівні на фоні рівних перед законом. Паскуди
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12.06.2025 18:28 Відповісти
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Сколько нужно откошмарить людей которые продают свои старые запчасти от жигулей на ОЛХ с наложкой вместо того чтобы навести порядок с пенсиями?
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12.06.2025 18:26 Відповісти
Это пока что кошмарят тех кто наложкой по почте получал, а когда заставят банковскую тайну открыть налоговой, вот тогда будет весело, все что пришло с карты на карту, за 5,10,15 лет, на всю сумму 23% можно обязать заплатить налог!
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12.06.2025 19:10 Відповісти
Розмір найбільшої https://tsn.ua/tags/%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D1%8F пенсії в Україні становить 390 тис. 184 грн на місяць. Окрім того, 4900 українців отримують пенсії понад 50 тис. грн.

Про це йдеться в публікації https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/fea/nazvano-rozmir-najbilshoi-pensii-v-ukraini-tsifra-zdivue-bagatoh.htm OBOZ.UA із посиланням на відповідь від Мінсоцполітики.
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12.06.2025 20:09 Відповісти
"А судьи кто ?"
О.Грібоєдов

оті судді і є у більшості своїй пенсионерами-мільярдерами, а ще прокурори-інваліди та.... та... та....

.
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12.06.2025 20:03 Відповісти
Це трешак просто. Рівні на фоні рівних перед законом. Паскуди
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12.06.2025 18:28 Відповісти
То може гетьманцеву теж самокат подарувати? Несподіванка на 35 мільярдів. Тільки нехай не розказують казочки, що вони не знали.
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12.06.2025 18:30 Відповісти
майже міліард доларів !!!!!!!!!!!!!!!!

Байден трамп судді-курви, де наші Петріоти ?

.
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12.06.2025 20:05 Відповісти
чудово розуміє що далі балачок справа не піде, бо
прокурори та менти знають про існування принципу неприпустимості зворотньої сили закону саме і виключно на прикладі своїх пенсій
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12.06.2025 18:31 Відповісти
Гниди! Ну я ще розумію військових, яких ще кучма почав найожувати. Придумав схему, що військовим нараховували всякі премії та за особливі умови, (бо ніхто за копійки не хотів служити), а при виході на пенсію ці виплати не враховувались і у військових пенсії були майже бомжацькі. Тому вони і відсужують хто 3000 а хто і 5000. Але ж прокурори з суддями десятки тисяч під час війни відсужують, тварини
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12.06.2025 18:32 Відповісти
Мужики цікаві стали:
Чи ті кості білі всюди,
Чи блакитна кров поллється,
Як пробити пану груди?

(Л. Українка, "Давня казка")
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12.06.2025 18:32 Відповісти
Ну цеж хороша новина ! Ско,,и
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12.06.2025 18:34 Відповісти
''Слава'' Зеленському.
''Хоть па-ржалі''...
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12.06.2025 18:35 Відповісти
Так. А до зеленського всі спец-пенсіонери сиділи на мінімалці.
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12.06.2025 19:13 Відповісти
Вы там вообще с героина не слазите??? Кто то 35 лет горбатился в селе на ферме, сперва за минималку, потом немного добавили, и вот вам пенсия размером с мрот, а кто то посидел 5 лет в кресле судьи, прокурора, в мсеке и нате вам 100500 пенсии!
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12.06.2025 18:37 Відповісти
Прошу прощения не мрот, а прожиточный минимум!
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12.06.2025 18:39 Відповісти
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12.06.2025 18:38 Відповісти
цей вірш фейковий і до Кобзаря немая жодного відношення стовідсотково.
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12.06.2025 18:43 Відповісти
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12.06.2025 18:59 Відповісти
Чи грав Тарас Шевченко на бандурі?

Ні, Тарас Шевченко не грав на бандурі.
Хоча бандура як народний інструмент часто асоціюється з кобзарями - а сам Шевченко мав прізвисько «Кобзар» (за назвою своєї першої збірки поезій), немає достовірних історичних свідчень про те, що він володів грою на цьому інструменті.
Що відомо:
Шевченко був поетом, художником, мислителем, але не музикантом-практиком.
Він змальовував кобзарів у своїх творах і надихався українським фольклором.
Назва «Кобзар» у його випадку - символічна, вона відображає його зв'язок із народною пісенною традицією.
Отже, Шевченко не був виконавцем на бандурі, але його творчість тісно переплетена з образом народного співця.
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12.06.2025 19:02 Відповісти
"Це взаємопов'язані питання, які всі потрібно вирішувати. Складні, які точно будуть зустрічати опір системи........"
І тут він, хоча і не хотів того, правий - СИСТЕМА , яка існує ще від її засновника кучми і жоден з презів її навіть під сумнів не ставив, а лише зміцнював.
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12.06.2025 18:38 Відповісти
Що саме завадило зЕкоманіді, 6 років маючи ВСЮ владу, навіть, не чинити опір, а знищити цю СИСТЕМУ?
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12.06.2025 19:12 Відповісти
А зЕкоманда не з цієї Системи родом, чи Ви, пане, не тутешній гет зовсім?!
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12.06.2025 19:28 Відповісти
Де Ви бачили бджіл які знищують вулик і роздають мед???
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12.06.2025 20:01 Відповісти
Прибула підтримка?
А до цього "бджоли" не те робили, а можливо то не "бджоли" , чи Ви також не з України і не знаєте її історії новітньої?
Але говірку про Хрест і Труси таки, мабуть, знаєте.
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12.06.2025 20:11 Відповісти
Яка підтримка?Кого я підтримую?Владу?В житті не був підтримувачем влади,а вічним критиком
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12.06.2025 20:29 Відповісти
Не яка, а кого.
Біда з вами, і ні за кого не голосували жодного разу зі власних барикад "проти всіх"?🧐
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12.06.2025 20:40 Відповісти
Живуть як бомжари на 3000 гривень от судяться - шо війна їх не турбує
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12.06.2025 18:38 Відповісти
Совок в цій країні не зникне ніколи. Забрать і поделіть, ось наш девіз. Мабуть сам Гетманцев взагалі від пенсії відмовиться, хай власним прикладом покаже. А ця фігня про"спецпенсії" виникла в журнашлюгському середовищі з подачі КМУ та ОП, бо нарід коли чує слово "спец", відразу стійку приймає як песик на полюванні. Всі пенсії в Україні виплачуються згідно прийнятим Законам. Хай ЗРада міняє Закони, або взагалі пенсії відміняє і немає проблем, і країни теж.
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12.06.2025 18:39 Відповісти
Всі розумні люди вже виїхали в Європу, там де закони України не поширюються !))
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12.06.2025 18:40 Відповісти
Чого посміхаєшся?
Без потняків податків™ не складеться притомний бюджет, щоб за щось було прожити пенсіонерам, сиротам, інвалідам тощо
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12.06.2025 19:28 Відповісти
БІНГО!
На трутній кошти є,
тому що у бджіл видбирають!
На мою думку - це заявлення зеленоі гниді гетманцева - підтверження у злоченнах зелені проти народу України!
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12.06.2025 18:40 Відповісти
Некуй було з самого початку нараховувати пенсії не найобувая пенсіонерів.
Спочатку навмисно ненараховивают правільно пенсії та крадуть бюджетне бабло, з заразмжаліться. До речи, тут не только спецпенсії а всі пенсії нараховують найобуя працівників.
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12.06.2025 18:40 Відповісти
Так ви ж при владі шостий рік, монобільшість у вас в ВР...
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12.06.2025 18:40 Відповісти
И только один комментарий на "ветке" касается сути проблемы! То, что государство наЙопывает "пересычного" на каждом шагу, что кого из бывших топ чиновников ни возьми 90% замазаны в коррупционных скандалах, что деньги из бюджета тратят как хотят и куда хотят только скандалы немного процесс сдерживают! Но плебесу кинули "лозунг", нашли "крайних" и пошли "проклены". Завтра еще кого ни будь придумают ( уже было -"наши пенсионеры много едят") и будут "умы" заняты придумыванием проклятий "виноватым"!
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12.06.2025 18:50 Відповісти
В країні вибудована мафія, рішали, та спеціальні аферисти.
Цікаво знати, а за що воюють та життя віддають Воїни?
Чи не забагато розкошів у цих спеціальних персонажів ?
Чи розуміють це аматори привладні,чи може нагадати їм уроки історії ?
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12.06.2025 18:57 Відповісти
В "спецпенсіонери" збираються на фронт? Риторичне питання.
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12.06.2025 19:01 Відповісти
Навіщо підвищували пенсії крадіям та хабарникам ? Це була наша политика ?
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12.06.2025 19:01 Відповісти
Всі уряди постійно популістично щось підвищували . Воно наче на бумазі, адже грошей в казні не хватало....
Але суддівська мафія та хитрі всякі "законники " тихцем подавали в суд, щоб процес йшлов, Іменем держави приймалось рішення на користь "ображеного і ущємльонного"...
І маємо супер парадокс - багато хто пахав дійсно не набагато гірше шахтарів чи металургів а пенсія "около" мінімалки. А невеличка когорта обраних витягує з бюджету мільярди ґ
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12.06.2025 19:26 Відповісти
Чогось як пропихнути нове підвищення податків то одразу чинна коаліція з ригами швидко все голосує, а як обрізати спецпенсії, то все немає голосів.
А Гетьманцев так висловлюється якби він був не з тієї партії, яка заблокувала законопрект.
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12.06.2025 19:17 Відповісти
Де Гетьманцев - там злочин та зрада! Отакі вони слуги!
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12.06.2025 19:48 Відповісти
А чого гємнєцов не сказав, яка кількість тих заслужених мородерів відсудили 35 мільярдів? Сто, двісті чи скільки? За які заслуги , цим корупціонерам, злодіям, зрадникам нарахували такі захмарні пенсії?
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12.06.2025 20:02 Відповісти
Головне щоб прокурори-пенсіонери в 40 років отримували пенсії...
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12.06.2025 20:09 Відповісти
ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА !!!!И ТАК БЕСКОНЕЧНО!!!!!!!САМИЖ СУДЬЙ ТВАРИ!!!!!!!ПОЛУЧАЮТ ПРИ ТОМ ЧТО СТРАНА МОЖЕТ ПРОСТО ИСЧЕЗНУТЬ!!!!!!!!ШО ЗА БЕСПРИДЕЛ!!!!!!
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12.06.2025 20:14 Відповісти
Вся система сидить в ВР,а ще система під Єрмаком і Зеленським.Ти теж система,бо вам вигідно щоб ті спецпенсіонери вас підтримували не тільки сьогодні але і в майбутньому коли вас треба буде до кримінальної відповідальності притягувати.Тоді вони будуть вас захищати.ЗЕленський гроші шукає на дрони бо він банкрот,а тут ось вони - 36 млрд.
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12.06.2025 20:23 Відповісти
Якщо цю суму спрямувати на підвищення пенсій для усіх пенсіонерів, то вийде сума 3387, 73 грн кожному пенсіонеру.
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12.06.2025 20:27 Відповісти
гетьманців ***** диряве!!!
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12.06.2025 20:28 Відповісти
Пенсія, це соціальна допомога. Богатирьова не змогла відсудити підвищення пенсії, це все рішають судьї чи закан?!,
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12.06.2025 20:31 Відповісти
Даніла ти ж такий самий - не придурюйся
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12.06.2025 20:34 Відповісти
Судді, прокурори, робітники виконкомів, керівники поліції, митниці,мери, депутати -Основні супер пенсіонери. Там немає вчителів, медробітників, шахтарів, воєнних (окрім генералів) .
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12.06.2025 20:45 Відповісти
рига сівковича гнильцманцев =Є ЗАКОН для військових про пенсію =бери його і виконуй пдр
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12.06.2025 20:45 Відповісти
А бабцям та дідуганам з пенсією у 4000 грн грошей НЕ ВИСТАЧАЄ!
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12.06.2025 20:54 Відповісти

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