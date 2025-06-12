Спецпенсіонери відсудили у Пенсійного фонду 35 мільярдів підвищених пенсій, – Гетманцев

Пенсійний фонд у 2025 році вимушено виплатить 35 мільярдів отримувачам спецпенсій за рішеннями судів.

Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Ми кажемо, що у нас недосконала пенсійна система, що в нас низькі пенсії, що нема грошей в бюджеті аби ці пенсії якось підвищувати – це правда. Але для "обраних" в спеціальних законах робиться виключення. Для розуміння: 35 млрд гривень у видатках Пенсійного фонду цього року – це гроші на виплату за рішеннями судів такого роду пенсіонерам. Певним привілейованим кастам суспільства", – написав Гетманцев.

За його словами, в основі побудови справедливої пенсійної системи має бути скасування спеціальних пенсій разом із детінізацією зарплат і запровадження накопичувальної пенсійної системи

"Це взаємопов’язані питання, які всі потрібно вирішувати. Складні, які точно будуть зустрічати опір системи, ми вже зараз бачимо це на прикладі законопроекту про скасування спецпенсій прокурорів", – додав Гетманцев.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 15 квітня схвалила у першому читанні проєкт закону №12278 "Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури". Коли Рада розгляне законопроєкт у другому читанні невідомо, оскільки Комітет з питань соціальної політики поки що відмовляється його схвалити.

Рада змогла схвалити цей законопроєкт у першому читанні лише з другої спроби. На засіданні 26 березня для цього не вистачило голосів, тому законопроєкт відправили на повторне перше читання.

Серед іншого, законопроєктом пропонується:

️пенсію прокурорам за вислугу років призначати лише після їх звільнення з органів прокуратури;

️передбачити, що пенсії для силовиків та працівників прокуратури перераховуються із урахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення;

️законодавчо закріпити, що зміни до пенсійного законодавства можуть здійснюватися виключно окремим законом про внесення змін до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Як прокурори оформлюють високі спецпенсії?

Наприклад, завдяки прогалинам у законодавстві та сприянню судів і МСЕК прокурор через 10 років служби оформити пенсію і, продовжуючи працювати, додатково отримувати 90% зарплати від держави, писав Telegram-канал "Монополіст".

Згідно з нормами закону "Про Прокуратуру", з 2020 року прокурор може вийти на пенсію лише після 25 років вислуги. Але в разі отримання інвалідності I або II групи прокурор може вийти на пенсію через 10 років вислуги. Для звичайних громадян стаж має бути 35 років. Таким чином прокурори, будучи повністю працездатними і продовжуючи перебувати на посаді, додатково отримують прокурорську пенсію.

При цьому загальна сума пенсії в Україні обмежена розміром 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб на місяць. З січня 2024 року цей мінімум – 2 361 грн. Однак прокурори та інші "спецпенсіонери" успішно оскаржують це обмеження у судах завдяки рішенню Конституційного Суду, ухваленого за поданням своїх колег з Верховного Суду.