Гетманцев оцінив видатки на підвищення мінімальних пенсій до 4000 гривень у 26 мільярдів на рік
Для підвищення розміру мінімальної пенсії в Україні до 4000 гривень потрібно додатково знайти близько 2,2 мільярда гривень на місяць.
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.
"Абсолютно погоджуюсь з пенсіонерами, що мінімальна пенсія у розмірі близько 2300 гривень є неприйнятною. Цю проблему треба вирішувати, хоча завдання складне. Підвищити мінімальну пенсію потрібно хоча б до 4000 гривень. За розрахунками, додаткові видатки бюджету будуть становити приблизно 2,2 мільярда гривень на місяць", – написав Гетманцев.
Він зауважив, що у річному вимірі сума, яка потрібна для підвищення мінімальної пенсії (26,4 млрд грн), порівняна із втратами держбюджету від тіньового ринку тютюну.
"Ще одним джерелом має стати скасовування спецпенсій. І це також резерв, який дасть можливість збільшити мінімальні, а, відповідно, й середні пенсії в державі", – зауважив депутат.
Гетманцев додав, що підвищення мінімальних пенсій також стимулюватиме розвиток економіки.
"Ці гроші повністю повертаються в економіку і стимулюють зростання попиту на товари передусім вітчизняного виробництва", – зазначив голова Комітету.
Як повідомлялося, за даними Пенсійного фонду, станом на 1 квітня в Україні було понад 10,33 млн пенсіонерів, що майже на 177 тисяч менше, ніж на цю ж дату торік.
Після проведеної у березні щорічної індексації середня пенсія в Україні зросла до 6 341 грн (близько $152). У гривневому еквіваленті це на 10% більше, ніж торік. Водночас інфляція за цей же період становила 14,6% – тобто фактично пенсійні виплати навіть зменшились.
Однак кожен третій український пенсіонер отримує 3 340 грн пенсії ($80). Загалом це понад 3 млн осіб. Утім, завдяки індексації майже всемеро поменшало українців, чиї виплати менші за 3 тис. грн. Наразі таку пенсію мають 398 тисяч громадян (3,9%).
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Як три роки назад, зелені ушльопки...
Офіційний валютний курс НБУ на 26.02.2015
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За місяць з 8 до 30 офіційний курс
Готівка - 45 грн / 1 USD
І порошок тут був нідочого...
разом із своєю банкіршою...
Так?
Что? Он хоть слово сказал за станок? Абы шо ляпнуть Вам... Вы саму статью читали?
Не иначе как госчиновники не наполняют пенсионный фонд, значит нужно повышать цены налоги на ОЛХ при продаже ношенных кальсонов!!!🤡😆🥳🤪😂
Мне 54 года, я нелох, у меня было две фирмы и ФОП, по этому кто какие налоги платит и начисления производит я знаю.
Зніміть з пенсій суддів та прокурорів, щей до 4500 дійдете
"Загалом законопроектом "Про Державний бюджет України на 2025 рік" Управлінню справами Апарату Верховної Ради заплановано фінансування в обсязі 3,139 млрд грн."
Скасувати спец пенсіі трутней по за 100 тис. грн зна місяць - прокурорів, судів, силовиків.
І тоді минімальна пенсія буде 10 000 грн.
Але, Гетманцев тількі співає, п*дораст зелений!
Гетманцев нехай звертається за підказкою.