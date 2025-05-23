Гетманцев оцінив видатки на підвищення мінімальних пенсій до 4000 гривень у 26 мільярдів на рік

Для підвищення розміру мінімальної пенсії в Україні до 4000 гривень потрібно додатково знайти близько 2,2 мільярда гривень на місяць.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Абсолютно погоджуюсь з пенсіонерами, що мінімальна пенсія у розмірі близько 2300 гривень є неприйнятною. Цю проблему треба вирішувати, хоча завдання складне. Підвищити мінімальну пенсію потрібно хоча б до 4000 гривень. За розрахунками, додаткові видатки бюджету будуть становити приблизно 2,2 мільярда гривень на місяць", – написав Гетманцев.

Він зауважив, що у річному вимірі сума, яка потрібна для підвищення мінімальної пенсії (26,4 млрд грн), порівняна із втратами держбюджету від тіньового ринку тютюну.

"Ще одним джерелом має стати скасовування спецпенсій. І це також резерв, який дасть можливість збільшити мінімальні, а, відповідно, й середні пенсії в державі", – зауважив депутат.

Гетманцев додав, що підвищення мінімальних пенсій також стимулюватиме розвиток економіки.

"Ці гроші повністю повертаються в економіку і стимулюють зростання попиту на товари передусім вітчизняного виробництва", – зазначив голова Комітету.

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Як повідомлялося, за даними Пенсійного фонду, станом на 1 квітня в Україні було понад 10,33 млн пенсіонерів, що майже на 177 тисяч менше, ніж на цю ж дату торік.

Після проведеної у березні щорічної індексації середня пенсія в Україні зросла до 6 341 грн (близько $152). У гривневому еквіваленті це на 10% більше, ніж торік. Водночас інфляція за цей же період становила 14,6% – тобто фактично пенсійні виплати навіть зменшились.

Однак кожен третій український пенсіонер отримує 3 340 грн пенсії ($80). Загалом це понад 3 млн осіб. Утім, завдяки індексації майже всемеро поменшало українців, чиї виплати менші за 3 тис. грн. Наразі таку пенсію мають 398 тисяч громадян (3,9%).