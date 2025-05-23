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Новини Пенсійна реформа Тіньова економіка
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Гетманцев оцінив видатки на підвищення мінімальних пенсій до 4000 гривень у 26 мільярдів на рік

Підвищення мінімальних пенсій до 4000 гривень коштуватиме 26 мільярдів на рік

Для підвищення розміру мінімальної пенсії в Україні до 4000 гривень потрібно додатково знайти близько 2,2 мільярда гривень на місяць.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Абсолютно погоджуюсь з пенсіонерами, що мінімальна пенсія у розмірі близько 2300 гривень є неприйнятною. Цю проблему треба вирішувати, хоча завдання складне. Підвищити мінімальну пенсію потрібно хоча б до 4000 гривень. За розрахунками, додаткові видатки бюджету будуть становити приблизно 2,2 мільярда гривень на місяць", – написав Гетманцев.

Він зауважив, що у річному вимірі сума, яка потрібна для підвищення мінімальної пенсії (26,4 млрд грн), порівняна із втратами держбюджету від тіньового ринку тютюну.

"Ще одним джерелом має стати скасовування спецпенсій. І це також резерв, який дасть можливість збільшити мінімальні, а, відповідно, й середні пенсії в державі", – зауважив депутат.

Гетманцев додав, що підвищення мінімальних пенсій також стимулюватиме розвиток економіки.

"Ці гроші повністю повертаються в економіку і стимулюють зростання попиту на товари передусім вітчизняного виробництва", – зазначив голова Комітету.

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Як повідомлялося, за даними Пенсійного фонду, станом на 1 квітня в Україні було понад 10,33 млн пенсіонерів, що майже на 177 тисяч менше, ніж на цю ж дату торік.

Після проведеної у березні щорічної індексації середня пенсія в Україні зросла до 6 341 грн (близько $152). У гривневому еквіваленті це на 10% більше, ніж торік. Водночас інфляція за цей же період становила 14,6% – тобто фактично пенсійні виплати навіть зменшились.

Однак кожен третій український пенсіонер отримує 3 340 грн пенсії ($80). Загалом це понад 3 млн осіб. Утім, завдяки індексації майже всемеро поменшало українців, чиї виплати менші за 3 тис. грн. Наразі таку пенсію мають 398 тисяч громадян (3,9%).

Автор: 

пенсіонери (433) Пенсійний фонд (417) пенсія (692) тіньова економіка (76) Гетманцев Данило (494)


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Топ коментарі
+18
Дати мінімальну всім міністрам і депутатам. Хай жирують.
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23.05.2025 17:09
+16
Кажіть вже одразу - будете девальвовувати гривню.
Як три роки назад, зелені ушльопки...
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23.05.2025 17:02
+14
Да,да,пока агентура сивковича керуе бюджетом хватать будет только чинушкам и полицаям.
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23.05.2025 17:29
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Кажіть вже одразу - будете девальвовувати гривню.
Як три роки назад, зелені ушльопки...
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23.05.2025 17:02 Відповісти
Гривня буде дешева зате багато.Аби суки нас знову мільонерами не зробили
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23.05.2025 17:06 Відповісти
Да, при Порошенко такого не было!!! 😂🤪😆🤡🤣🖕 **********!!!🤪
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23.05.2025 17:09 Відповісти
Звісно не було! Був долар по 45
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24.05.2025 09:23 Відповісти
У вас конкретно?
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24.05.2025 12:55 Відповісти
В Україні
Офіційний валютний курс НБУ на 26.02.2015
840 USD100 доларів США - 3001,0175
За місяць з 8 до 30 офіційний курс
Готівка - 45 грн / 1 USD

І порошок тут був нідочого...

разом із своєю банкіршою...

Так?
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24.05.2025 14:48 Відповісти
Скількі він протримався той курс? Те що він до 27 потім спустився то нічого? Кожен бачить те що хоче бачити
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24.05.2025 16:16 Відповісти
Девальвировать гривну из-за 500 млн долларов? Причем возможное повышение пенсий к девальвации?
Что? Он хоть слово сказал за станок? Абы шо ляпнуть Вам... Вы саму статью читали?
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23.05.2025 20:52 Відповісти
Та у нас вечная мантра, что б подвысить пенсии нужно печатать и будет инфляция
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25.05.2025 07:10 Відповісти
Н-да.Данилка понесло
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23.05.2025 17:05 Відповісти
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23.05.2025 17:05 Відповісти
Какие ***** пенсии минимальные 4000грн., главное шо у госчиновников средняя зарплата была 50000грн.+!!!🤡😆🥳🤪😂
Не иначе как госчиновники не наполняют пенсионный фонд, значит нужно повышать цены налоги на ОЛХ при продаже ношенных кальсонов!!!🤡😆🥳🤪😂
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23.05.2025 17:07 Відповісти
відкрию Вам невеличкий секрет - і свою зарплату, і кошти з неї в пенсійний фонд (вищий, ніж звичайний, %, але і пенсія в них буде вища) вони отримують і платять з податків тих, хто працює не в державному секторі...
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23.05.2025 18:39 Відповісти
Оставь свои секреты себе. Пенсии у госчиновников 70% от зарплаты, это означает шо пенсии средние 30000грн. И никого кормить они не будут, они за всю жизнь не сделали ни одного продукта с добавленной стоимостью.
Мне 54 года, я нелох, у меня было две фирмы и ФОП, по этому кто какие налоги платит и начисления производит я знаю.
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24.05.2025 09:18 Відповісти
Дати мінімальну всім міністрам і депутатам. Хай жирують.
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23.05.2025 17:09 Відповісти
Значить моя дружина пропрацювавши майже 40 років педагогом та отримує зараз 4000 грн і той хто все життя шабашив чи на якійсь барахолці реалізатором насіння пролузгав з 90-х теж буде отримувати 4000 грн пенсії? Якось не справедливо... А! Ви моїй дружині почнете 4100 грн платити?
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23.05.2025 17:14 Відповісти
Це тому,що ти вибирав кого попало за гречку і обіцянки,що твоїй дружині платитимуть на рівні прокурора
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23.05.2025 17:16 Відповісти
Дурко ти примітивне.
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23.05.2025 17:26 Відповісти
Значить вгадав,бо тобі сказати нічого,окрім образити!!Наступного разу голосуй за притулу або стерненка і само собою за боенвтіка впершу чергу.
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23.05.2025 17:35 Відповісти
Я ж кажу шо ти примітивне...
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23.05.2025 17:49 Відповісти
Це був вибір вашої дружини працювати на низькооплачуваній роботі і платити мінімум в пенсійний фонд, у нас солідарна пенсійна система. Ваша дружина отримує рівно те, що сама платила в пенсійний фонд, тому не розумію чому ви обурюєтесь?
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24.05.2025 15:47 Відповісти
Ну не всі ж фізично чи бізнесом займатись можуть, треба ж комусь і ваших телепнів навчити писати й читати. Чи ви хочете сказати, що вчитель початкових класів непотрібний?
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24.05.2025 16:38 Відповісти
твоя дружина сиділа на стабільній роботі і чекала на пенсію, а "шабашники" та "реалізатори" в цей час годували свої сім'ї!
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24.05.2025 21:02 Відповісти
Шо значить сиділа? Шо за цинізм? Вона працювала та витрачала свої нерви та здоров'я на ваших бовдурів, а не сиділа. Сидять на базарі та ждуть поки хтось шось купить. Ну раз в місяць поїдуть товар закуповувати.
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24.05.2025 21:08 Відповісти
звичайний український жлобізм - "тільки я та мої найближчі родичі мають цінність у цьому світі - решта ніхто!"
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25.05.2025 08:50 Відповісти
Ну судячи з твоїх суджень тільки торгаші з 90-х тяжко працювали, а вчителі, лікарі, військові та ін. це були вашими нахлєбніками та тільки те й робили шо сиділи та ждали пенсій. Оце і є, дійсно ваш, жлобізм, а не український.
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25.05.2025 09:08 Відповісти
усвідомь просту як ніжка стільця істину - працювали ВСІ! p.s. до речі, дружині твоїй платили з податків, що збирали з цих самих "жлобів" і одягався ти, твоя дружина та дітки так само в них!
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25.05.2025 13:51 Відповісти
З жлобів (як ти говориш) збирали подать такі ж самі жлоби тільки в свої кармани. А ви всі сиділи на копійчаному єдиному податку. Про жлобів я взагалі нічого не говорив. Не треба мені розповідати хто і скільки та куди платив. Я краще тебе знаю. Можна подумати, що прямо торгаші ''спасли'' Україну. Кучма запустив на повну потужність друкарський станок купонів і з цих нічим не підтверджених економічно так званих грошей платив зарплати таким як моя дружина. Шо через тиждень вже за них майже нічого купити неможливо було. І цей безлад продовжувався до 1996 року. Потім вже була інша схема. Не хочу зараз проводити тобі лікбез, тому що це марна справа.
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25.05.2025 14:59 Відповісти
Оцінив, *****. На калькуляторі помножив дві цифри.
Зніміть з пенсій суддів та прокурорів, щей до 4500 дійдете
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23.05.2025 17:20 Відповісти
Тут однієї ВР вистачить:
"Загалом законопроектом "Про Державний бюджет України на 2025 рік" Управлінню справами Апарату Верховної Ради заплановано фінансування в обсязі 3,139 млрд грн."
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23.05.2025 17:38 Відповісти
Меньше крадіть, і відразу все стабілізується. Якийсь фєномен відбувається у Трускавці, де хтось непогано заробляє на Нафтусі, практично у всьому світі мінеральна вода безкоштошно, а у нас тільки й думку гадають як ще ціну підвищити, коли вже нажретеся, астанавітєсь, мешканці України й так у більшості своїй з хронічними захворюваннями, надайте хоч безкоштовно воду з надр які належать Народові України.
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23.05.2025 17:26 Відповісти
Красти то одне, але чиновників дійсно забагато, а ше чомусь вони самі собі преміі виписують, ну і не забуваємо про 30 річних пенсіонерів прокурорів, судей, населення країни зменьшилось на приблизно 10 млн, а держ апарат ніхєра не зменьшився, поліціі також стільки не тра, прокурорів та судей вже більше потрібного, але скорочують фапи та школи по селам! Чиновник то сраний паразит на тілі громади і якшо паразитів забагато то тра або виводити, або вони тебе висмокчат до останього!
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23.05.2025 17:53 Відповісти
а прокурори інваліди проти
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23.05.2025 17:28 Відповісти
Да,да,пока агентура сивковича керуе бюджетом хватать будет только чинушкам и полицаям.
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23.05.2025 17:29 Відповісти
Тому Зе-дєржава спочатку потурбувалась за найбільш незахищених пенсіонерів - суддів, прокурорів, чиновників, і простих трудяг з ОПи.
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23.05.2025 17:34 Відповісти
Ви мразі крадете у десятки разів більше
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23.05.2025 17:44 Відповісти
Гетьманцев - стратег, він дивиться в майбутнє. Молодих гусаків буде все менше (особливо якщо колись справа дійде до відкриття кордонів), а старих відповідно лишиться більше. Треба їм трошки значить наскубаного з молодих пір'я приліпити, електорат як не як.
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23.05.2025 17:45 Відповісти
Легко знайти!
Скасувати спец пенсіі трутней по за 100 тис. грн зна місяць - прокурорів, судів, силовиків.
І тоді минімальна пенсія буде 10 000 грн.
Але, Гетманцев тількі співає, п*дораст зелений!
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23.05.2025 17:54 Відповісти
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23.05.2025 19:00 Відповісти
Ця гнила кацапська більше за місяць мародере , підрахуй 2 ківалов
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23.05.2025 19:59 Відповісти
... я знаю де взяти гроші на пенсії,
Гетманцев нехай звертається за підказкою.
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23.05.2025 20:02 Відповісти
96 долларов?!
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24.05.2025 03:32 Відповісти
Щоб ти здохло, тварина!
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24.05.2025 05:16 Відповісти
Я працюю все своє життя і мені якось прикро, що ті хто ніколи не сплачував податки, бо працює на себе користується всіма благами: навчає своїх дітей в школі, викликає швидку, поліцію, пожежну та отримує пенсію з моїх податків. Потрібно це припинити, не платиш податки - не має чому користуватися цими благами суспільства і на пенсію не сподіватися.
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24.05.2025 14:21 Відповісти
А підвищення зарплати депутатів він не порахував?
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24.05.2025 21:29 Відповісти

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