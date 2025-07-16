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Новини Проведення псевдореферендумів
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Організував псевдореферендум щодо приєднання Херсонщини до РФ: Сальдо заочно засуджено до 15 років ув’язнення, - прокуратура

сальдо

Депутата Херсонської міськради, який очолив окупаційну адміністрацію Херсонської області, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за організацію псевдореферендуму щодо "приєднання" регіону до Росії.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, пише Цензор.НЕТ.

Вирок винесено заочно, а також заборонено обіймати керівні посади в установах усіх форм власності протягом 15 років.

Слідство встановило, що колишній український політик перейшов на бік РФ, отримавши призначення від окупантів. Він сприяв проведенню незаконного "референдуму" та вчиняв дії на підрив національної безпеки України.

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Це вже другий вирок Сальдо. У 2023 році його вже засуджували за держзраду, колабораційну діяльність та заперечення агресії РФ. Також проти нього застосовано санкції відповідно до указу Президента України.

У прокуратурі не вказують прізвища, але на оприлюдненому фото впізнається Володимир Сальдо - колишній мер Херсона та екснардеп.

Що передувало?

Нагадаємо, Сальдо з 2002 до 2012 року обіймав посаду міського голови Херсона. У 2012 році його обрали народним депутатом України від "Партії регіонів". Був заступником голови Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики. 2014 року Сальдо голосував за так звані закони 16 січня, які стали реакцією тодішньої влади на протести громадян.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Сальдо перейшов на бік окупантів. 26 квітня 2022 року в тимчасово окупованому на той час Херсоні російські війська "призначили" нових керівників-колаборантів: "голову обласної адміністрації" Володимира Сальдо та "голову міської адміністрації" Олександра Кобця.

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25 серпня 2023 року Мінекономіки повідомило, що основні активи проросійського колаборанта Володимира Сальдо, його колишньої дружини та доньки було стягнуто в дохід держави. За рішенням суду Уряд прийняв рішення передати майно родини зрадника в управління Фонду державного майна України.

8 листопада 2023 року суд виніс вирок так званому "голові військово-цивільної адміністрації Херсонської області" Володимиру Сальдо. Його визнано винним у державній зраді.

Автор: 

ув’язнення (116) прокуратура (3721) Сальдо Володимир (82)


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Топ коментарі
+6
сальдо вже встявся від сміху
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16.07.2025 11:34 Відповісти
+5
Як би ви присудили йому самокат, то друге діло, а так це дійсно аби щось робити
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16.07.2025 11:36 Відповісти
+2
Поки Ви писали свій допис, він ще й всрався.
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16.07.2025 11:36 Відповісти
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сальдо вже встявся від сміху
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16.07.2025 11:34 Відповісти
Поки Ви писали свій допис, він ще й всрався.
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16.07.2025 11:36 Відповісти
всреться він тільки коли в Україні прийде українська влада. тоді вони всі повсираються.
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16.07.2025 11:39 Відповісти
Тоді і всцикатися йому нема сенсу.
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16.07.2025 11:56 Відповісти
Як би ви присудили йому самокат, то друге діло, а так це дійсно аби щось робити
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16.07.2025 11:36 Відповісти
Роблять виставу. Бойових груп ГУР на всіх невистачає.
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16.07.2025 11:43 Відповісти
Потужна ібд?
Ну юридично треба, звичайно, але.... Може тіх друкарів-слідаків на фронт?
Бо такі невиправні втрати саме через те що ресурси розпиляють на все крім Фронту
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16.07.2025 11:42 Відповісти
Еще в марте 22 г шлялся сальдо по раде-зраде, а уже в апреле в Херсоне воглавил! Как перешел границу у реки???
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16.07.2025 11:43 Відповісти
На жаль, президент еврей не має яєць. Поїдь в Ізраіль, нехай тобі розкажуть, що таке Моссад, і як треба поводитися з державними зрадниками...
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16.07.2025 11:44 Відповісти
так у нас був ванька баканов вилитий масадовець
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16.07.2025 11:48 Відповісти
Сосальдо , чекай на посилку . !
.
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16.07.2025 11:57 Відповісти
Не пройшло і трьох років дуже оперативно ця паскуда колоборанська мала б вже давно ліквідовано, як і інша мерзота : пушилін,балицький ,пасічник ,медвечук ,табачник ,царьов та інша мерзота.
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16.07.2025 12:11 Відповісти
мабуть, добре ховається. Сальда технічно важко доставити до буцегарні, але ж на волі залишати не можна, нічого не залишається як першому зустрічному українцю відправити його до Кобзона. Цікаво, чи потрапляє така "допомога" правосуддю пыд кримінал.
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16.07.2025 12:56 Відповісти
Реактивный патуж гигаВатный.
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16.07.2025 13:04 Відповісти
Взагалі не розумію, що за терміни такі смішні дають цим кацапським виродкам - 15, 10, а то й 5 років.
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16.07.2025 13:07 Відповісти
 
 