Організував псевдореферендум щодо приєднання Херсонщини до РФ: Сальдо заочно засуджено до 15 років ув’язнення, - прокуратура

Депутата Херсонської міськради, який очолив окупаційну адміністрацію Херсонської області, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за організацію псевдореферендуму щодо "приєднання" регіону до Росії.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, пише Цензор.НЕТ.

Вирок винесено заочно, а також заборонено обіймати керівні посади в установах усіх форм власності протягом 15 років.

Слідство встановило, що колишній український політик перейшов на бік РФ, отримавши призначення від окупантів. Він сприяв проведенню незаконного "референдуму" та вчиняв дії на підрив національної безпеки України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 1000 прокурорів оформили пенсію до 50 років і продовжують працювати

Це вже другий вирок Сальдо. У 2023 році його вже засуджували за держзраду, колабораційну діяльність та заперечення агресії РФ. Також проти нього застосовано санкції відповідно до указу Президента України.

У прокуратурі не вказують прізвища, але на оприлюдненому фото впізнається Володимир Сальдо - колишній мер Херсона та екснардеп.

Що передувало?

Нагадаємо, Сальдо з 2002 до 2012 року обіймав посаду міського голови Херсона. У 2012 році його обрали народним депутатом України від "Партії регіонів". Був заступником голови Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики. 2014 року Сальдо голосував за так звані закони 16 січня, які стали реакцією тодішньої влади на протести громадян.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Сальдо перейшов на бік окупантів. 26 квітня 2022 року в тимчасово окупованому на той час Херсоні російські війська "призначили" нових керівників-колаборантів: "голову обласної адміністрації" Володимира Сальдо та "голову міської адміністрації" Олександра Кобця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шахрайство під виглядом інвестицій у криптовалюту: У Києві знайшли 15 підпільних колцентрів

25 серпня 2023 року Мінекономіки повідомило, що основні активи проросійського колаборанта Володимира Сальдо, його колишньої дружини та доньки було стягнуто в дохід держави. За рішенням суду Уряд прийняв рішення передати майно родини зрадника в управління Фонду державного майна України.

8 листопада 2023 року суд виніс вирок так званому "голові військово-цивільної адміністрації Херсонської області" Володимиру Сальдо. Його визнано винним у державній зраді.