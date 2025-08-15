Проводили фейковий референдум РФ на Херсонщині: до 10 років засуджено ще 9 зрадників, - СБУ

До 10 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали ще дев’ять зрадників, які організовували псевдореферендум РФ під час окупації Херсона.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вісім осіб отримали реальні терміни покарання, ще одна зловмисниця – засуджена заочно, оскільки переховується від правосуддя на лівобережжі південного регіону.

Встановлено, що організаторкою групи є мешканка Бериславського району, яка після захоплення громади пішла на співпрацю з агресором і очолила окупаційний "виборчком № 826". До його складу вона залучила своїх "однодумців" – вісьмох односельчан.

"Під час фейкового плебісциту вони обходили місцевих жителів і агітували їх підтримати "приєднання" Херсонщини до складу рф. У ході таких рейдів колаборанти роздавали людям "бюлетені", в яких закликали віддавати "голоси" на користь країни-агресора", - розповіли в СБУ.

Після деокупації регіону зловмисники намагалися "залягти на дно", щоб уникнути правосуддя, а їхня очільниця втекла разом із окупантами на лівобережжя області.

Контррозвідники та слідчі СБУ задокументували злочини ворожих поплічників, встановили їхнє місцезнаходження і затримали вісьмох з них у лютому 2024 року на території звільненого регіону.

Наразі суд визнав винними всіх дев’ятьох учасників окупаційного "виборчкому" за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території).

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності їхньої спільниці, яка ховається на тимчасово окупованій частині території України.