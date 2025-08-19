РУС
Корректировали удары по Киеву и проводили диверсии в Одесской области: СБУ задержала агентов РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Разоблачена агентурная группа ГРУ России, которая занималась корректировкой ударов по Киеву, а также диверсиями на юге Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Ячейка состояла из четырех человек:

  • двое - непосредственные агенты и исполнители "заказов";
  • одна - "связная", через которую агенты получали указания;
  • еще один - это непосредственный куратор злоумышленников, кадровый сотрудник российского ГРУ Максим Чачин.

Агентов задержали еще в феврале 2025 года. С тех пор продолжались комплексные мероприятия, с помощью которых удалось установить других участников вражеской ячейки и задокументировать их контакты.

"Сотрудник гру рф привлек к подрывной деятельности экс-преподавательницу одного из известных Киевских университетов, которая в 2021 году выехала в рф и пошла на сотрудничество с оккупантами. После начала полномасштабной войны профессор вывела на прямую агентурную связь с врагом своего бывшего студента - 27-летнего киевлянина, который поддерживал вооруженную агрессию России.

Затем женщина познакомила его с еще одним жителем столицы Украины, который присоединился к составу агентурной группы. Им оказался 40-летний экс-военный, который владел информацией о пунктах базирования отдельных подразделений Сил обороны. Вместе они обходили соответствующие локации, обозначали их на гугл-картах и отправляли куратору для подготовки ракетно-дронных атак по Киеву", - отметили там.

Позже агенты переехали в Одессу, где "залегли на дно", а затем по заданию врага подожгли две башни мобильной связи и несколько электроподстанций.

Также они готовились к совершению терактов с использованием самодельных взрывных устройств. СБУ удалось предотвратить это.

Сейчас в суд направлен обвинительный акт на обоих агентов по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 194-1 (умышленное повреждение объектов электроэнергетики);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Также готовится сообщение о подозрении куратору этих агентов от гру рф и их "связной".

СБУ задержала корректировщиков и диверсантов Что известно
колись казали шо ми без русні пропадем ...а виходить шо московія ніщо без України , вчепилася зубами в наше тіло ,і вимагає визнання шо ми без неї незможемо жити ...бл.. і в це вірилили майже всі ...
19.08.2025 10:14 Ответить
Чому не має звинувачення їх , як терористів? Чим взагалі наша Z-влада займається! Тільки розкраданням?
19.08.2025 10:16 Ответить
Цікаво, хоч раз їх ТЦК оповістило?
19.08.2025 10:53 Ответить
Під патронатом ОПи вони ! Яке ТЦК ?
19.08.2025 12:50 Ответить
Щоденні наслідки, бездіяльності приблуд95 з Урядового кварталу щодо ДІЄВОГО покарання, убивць-коригувальників, з 2022 року!!
19.08.2025 11:03 Ответить
 
 