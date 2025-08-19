Корректировали удары по Киеву и проводили диверсии в Одесской области: СБУ задержала агентов РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Разоблачена агентурная группа ГРУ России, которая занималась корректировкой ударов по Киеву, а также диверсиями на юге Украины.

Ячейка состояла из четырех человек:

двое - непосредственные агенты и исполнители "заказов";

одна - "связная", через которую агенты получали указания;

еще один - это непосредственный куратор злоумышленников, кадровый сотрудник российского ГРУ Максим Чачин.

Агентов задержали еще в феврале 2025 года. С тех пор продолжались комплексные мероприятия, с помощью которых удалось установить других участников вражеской ячейки и задокументировать их контакты.

"Сотрудник гру рф привлек к подрывной деятельности экс-преподавательницу одного из известных Киевских университетов, которая в 2021 году выехала в рф и пошла на сотрудничество с оккупантами. После начала полномасштабной войны профессор вывела на прямую агентурную связь с врагом своего бывшего студента - 27-летнего киевлянина, который поддерживал вооруженную агрессию России.

Затем женщина познакомила его с еще одним жителем столицы Украины, который присоединился к составу агентурной группы. Им оказался 40-летний экс-военный, который владел информацией о пунктах базирования отдельных подразделений Сил обороны. Вместе они обходили соответствующие локации, обозначали их на гугл-картах и отправляли куратору для подготовки ракетно-дронных атак по Киеву", - отметили там.

Позже агенты переехали в Одессу, где "залегли на дно", а затем по заданию врага подожгли две башни мобильной связи и несколько электроподстанций.

Также они готовились к совершению терактов с использованием самодельных взрывных устройств. СБУ удалось предотвратить это.

Сейчас в суд направлен обвинительный акт на обоих агентов по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 194-1 (умышленное повреждение объектов электроэнергетики);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Также готовится сообщение о подозрении куратору этих агентов от гру рф и их "связной".

