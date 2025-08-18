РУС
СБУ и Нацполиция задержали на Харьковщине трех прокремлевских агитаторов: им грозит до 8 лет тюрьмы. ФОТОрепортаж

зрадники

Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Харьковской области еще трех прокремлевских агитаторов. Злоумышленники оправдывали вооруженную российскую агрессию против Украины и ждали полной оккупации фронтового региона.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Среди задержанных - 56-летний бывший водитель из исправительной колонии на Харьковщине, который публично восхвалял рашизм. Задокументировано, как он призывал врага захватить южные и восточные регионы Украины и одновременно массово уничтожать украинцев.

Другой фигурант - 35-летний безработный харьковчанин, героизировавший частные военные компании РФ, воюющие против Сил обороны. Также фигурант призывал оккупантов к захвату областного центра и других украинских городов.

Еще один злоумышленник - 37-летний местный сторонник рашизма, который восхвалял кремлевский режим и призвал врага к массированным ударам по гражданской инфраструктуре Украины.

Инициированная правоохранителями лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности агитаторов в пользу России. Сейчас им сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

предатели

рашист

Также читайте: Продавщица помогала РФ прорываться в Дружковку: СБУ задержала агента РФ в Донецкой области

Нацполиция (16703) СБУ (20314) Харьковская область (1459)
это русские, проживающие в Украине.
18.08.2025 14:59 Ответить
Скільки ж ще таких підАрів земля українська терпить...
18.08.2025 14:59 Ответить
Це все до першої десятки страчених за зраду через повішання.
18.08.2025 16:14 Ответить
Ці гниди повинні розгрібать завали і копать окопи.Не виконав норму,отримав миску помиїв замість харчування.А то будуть сидіть у тюрмі,дурно гроші прожирать з бюджету.
18.08.2025 15:03 Ответить
На фіга вони у вʼязниці? На гиляку
18.08.2025 15:04 Ответить
На цю падаль ще кормити і утримувати за наші гроші будуть ,потрібно вже при намаганні втечі ,просто пристрелити,може інші задумаються про наслідки.
18.08.2025 15:14 Ответить
Дивно, що дятли із ТЦК, чомусь цих підарів не помічають. Гадаю десь біля Покровське, їх світогляд кардинально б змінився.
18.08.2025 15:28 Ответить
Горбатого могила лише виправляє.
18.08.2025 16:15 Ответить
 
 