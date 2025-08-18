СБУ и Нацполиция задержали на Харьковщине трех прокремлевских агитаторов: им грозит до 8 лет тюрьмы. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Харьковской области еще трех прокремлевских агитаторов. Злоумышленники оправдывали вооруженную российскую агрессию против Украины и ждали полной оккупации фронтового региона.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Среди задержанных - 56-летний бывший водитель из исправительной колонии на Харьковщине, который публично восхвалял рашизм. Задокументировано, как он призывал врага захватить южные и восточные регионы Украины и одновременно массово уничтожать украинцев.

Другой фигурант - 35-летний безработный харьковчанин, героизировавший частные военные компании РФ, воюющие против Сил обороны. Также фигурант призывал оккупантов к захвату областного центра и других украинских городов.

Еще один злоумышленник - 37-летний местный сторонник рашизма, который восхвалял кремлевский режим и призвал врага к массированным ударам по гражданской инфраструктуре Украины.

Инициированная правоохранителями лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности агитаторов в пользу России. Сейчас им сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

