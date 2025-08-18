УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12208 відвідувачів онлайн
Новини Державна зрада
985 9

СБУ та Нацполіція затримали на Харківщині трьох прокремлівських агітаторів: їм загрожує до 8 років тюрми. ФОТОрепортаж

зрадники

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Харківській області ще трьох прокремлівських агітаторів. Зловмисники виправдовували збройну російську агресію проти України та чекали на повну окупацію фронтового регіону.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Серед затриманих – 56-річний колишній водій з виправної колонії на Харківщині, який публічно вихваляв рашизм. Задокументовано, як він закликав ворога захопити південні та східні регіони України і одночасно масово знищувати українців.

Інший фігурант – 35-річний безробітний харків’янин, який героїзував приватні військові компанії РФ, що воюють проти Сил оборони. Також фігурант закликав окупантів до захоплення обласного центру та інших українських міст.

Ще один зловмисник – 37-річний місцевий прихильник рашизму, який вихваляв кремлівський режим та закликав ворога до масованих ударів по цивільній інфраструктурі України.

Ініційована правоохоронцями лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності агітаторів на користь Росії. Наразі їм повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

зрадники

рашист

Також читайте: Продавчиня допомагала РФ прориватися до Дружківки: СБУ затримала агентку РФ на Донеччині

Автор: 

Нацполіція (15426) СБУ (13252) Харківська область (1477)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это русские, проживающие в Украине.
показати весь коментар
18.08.2025 14:59 Відповісти
Скільки ж ще таких підАрів земля українська терпить...
показати весь коментар
18.08.2025 14:59 Відповісти
Це все до першої десятки страчених за зраду через повішання.
показати весь коментар
18.08.2025 16:14 Відповісти
Ці гниди повинні розгрібать завали і копать окопи.Не виконав норму,отримав миску помиїв замість харчування.А то будуть сидіть у тюрмі,дурно гроші прожирать з бюджету.
показати весь коментар
18.08.2025 15:03 Відповісти
На фіга вони у вʼязниці? На гиляку
показати весь коментар
18.08.2025 15:04 Відповісти
На цю падаль ще кормити і утримувати за наші гроші будуть ,потрібно вже при намаганні втечі ,просто пристрелити,може інші задумаються про наслідки.
показати весь коментар
18.08.2025 15:14 Відповісти
Дивно, що дятли із ТЦК, чомусь цих підарів не помічають. Гадаю десь біля Покровське, їх світогляд кардинально б змінився.
показати весь коментар
18.08.2025 15:28 Відповісти
Горбатого могила лише виправляє.
показати весь коментар
18.08.2025 16:15 Відповісти
 
 