СБУ та Нацполіція затримали на Харківщині трьох прокремлівських агітаторів: їм загрожує до 8 років тюрми. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Харківській області ще трьох прокремлівських агітаторів. Зловмисники виправдовували збройну російську агресію проти України та чекали на повну окупацію фронтового регіону.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Серед затриманих – 56-річний колишній водій з виправної колонії на Харківщині, який публічно вихваляв рашизм. Задокументовано, як він закликав ворога захопити південні та східні регіони України і одночасно масово знищувати українців.

Інший фігурант – 35-річний безробітний харків’янин, який героїзував приватні військові компанії РФ, що воюють проти Сил оборони. Також фігурант закликав окупантів до захоплення обласного центру та інших українських міст.

Ще один зловмисник – 37-річний місцевий прихильник рашизму, який вихваляв кремлівський режим та закликав ворога до масованих ударів по цивільній інфраструктурі України.

Ініційована правоохоронцями лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності агітаторів на користь Росії. Наразі їм повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

