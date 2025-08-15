Вкрали державного газу на 250 мільйонів: СБУ виявило схему на Черкащині

Служба безпеки та слідчі Національної поліції викрили масштабну схему привласнення державного газу із газотранспортної системи (ГТС) України.

За даними слідства, протягом лютого-червня 2023 року організатори схеми вкрали державного газу на 251,17 млн грн, повідомляє пресцентр СБУ.

У причетності до організації схеми правоохоронці звинувачують ексочільника місцевої приватної компанії у сфері газопостачання, який на час здійснення злочину був головою правління цього підприємства.

За даними слідства, на початку повномасштабної війни компанія купувала газ у державного постачальника для покриття власних виробничих втрат. Однак на початку 2023 року держпідприємство припинило співпрацю через заборгованість компанії.

"Утім, замість того, щоб сплатити борги державному постачальнику і укласти з ним нову угоду, комерсанти здійснили несанкціонований відбір газу з державної "труби" ГТС. Щоб виправдати злочин, ділки прикривались "винятковими обставинами" та продовжували здійснювати відбір природного газу для покриття потреб компанії. При цьому отримані прибутки розподіляли між собою", – повідомили у СБУ.

За підрахунками слідства, таким чином з державної ГТС незаконно "викачали" понад 10,5 млн кубометрів газу.

За місцем проживання фігуранта справи провели обшуки, під час яких виявлена документація, телефони та комп’ютерна техніка із доказами "схеми".

Наразі правоохоронці повідомили екскерівнику приватної компанії про підозру за ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу (зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки, додали в СБУ.