Родина полковника СБУ під час війни купила пентхаус у центрі Києва з терасою вартістю 15 мільйонів. ВIДЕО

Теща начальника управління Служби безпеки у Хмельницькій області Олексія Прокопенка у лютому 2025 року придбала пентхаус площею 179,5 квадратів у столичному ЖК бізнес-класу "Шевченківський".

Ринкова вартість оселі, що розташована на двох верхніх поверхах новобудови з власною терасою з видом на краєвидом на місто, сягає $360 тис., але теща полковника СБУ Світлана Борис придбала майнові права на неї за 4,5 мільйона гривень, з’ясували журналісти hromadske.

Крім того, теща посадовця у лютому 2025 рок придбала паркомісце в цьому самому ЖК ринковою вартістю майже $40 тисяч. Отже, тільки в цьому будинку Світлана Борис скупила майна на приблизно $400 тис. (більше 16 мільйонів гривень).

Родина полковника СБУ Прокопенка купила пентхаус у центрі Києва вартістю 15 мільйонів

Крім Києва, вона купувала нерухомість у тих містах, де служив її зять.

Так, у 2019 році Олексій Прокопенко став заступником начальника управління СБУ в Одеській області, а потім, у 2021-му, перейшов на керівну посаду до Кримського управління. Його теща у 2022 році купила дві квартири в одеських ЖК бізнес-класу – у ЖК Avinion за $50 тис. і у ЖК "Олімпійський" за $63 тис.

Останнє помешкання жінка продала наприкінці лютого 2025 року, а натомість купила невелику квартиру в ЖК "Щасливий" у Хмельницькому вартістю близько $40 тис., де зараз служить її зять.

При цьому сама теща полковника СБУ не живе в жодному з тих міст, де купувала нерухомість, а разом із чоловіком мешкає у старому будинку в Ніжині.

Батьки спецслужбовця мають власне житло в селі під Києвом. Але відколи їхній син почав служити у столиці, у них почала з’являтися ще й нерухомість у київських ЖК.

Так, батько полковника СБУ після виходу на пенсію у 2015 році оформив на себе квартиру площею 53,2 кв. м у ЖК комфорт-класу "Британський квартал" за $14 тис., хоча її реальна ринкова вартість тоді сягала $36 тисяч/

У 2016 році він інвестував $56 тисяч у нежитлове приміщення в ЖК "Барселона" площею 88,5 квадратів.

Матір полковника СБУ — 73-річна Надія Прокопенко, у травні 2022 року купила Tesla Model 3 2019 року випуску вартістю приблизно $20 тис. Вона також з 2013 року має квартиру у ЖК Royal House у Києві, яка офіційно обійшлася їй у $32 тисячі.

Сам Прокопенко на прохання пояснити статки родичів заявив, що вже розлучився зі своєю дружиною. Але це відбулося влітку цього року, після того, як його теща накупила елітної нерухомості на сотні тисяч доларів.

Дорогі статки родичів полковник СБУ пояснив їхніми заощадженнями. Зокрема, нібито теща Прокопенка з 2002 до 2022 року займалася гуртовою торгівлею продуктами, хоча відповідно до її зареєстрованого ФОП Світлана Борис торгувала в роздріб. Торік жінка почала торгувати одягом і нібито заробила 2,15 млн грн, але цих коштів також не вистачило б на пентхаус у центрі Києва.

Отже, родичі полковника СБУ накупили майна на приблизно $600 тисяч. При чому деякі з них працювали на державній службі й за свої заробітні плати не змогли б дозволити собі коштовних покупок.

Олексій Прокопенко розпочав свій шлях у Службі безпеки 2006 року. Більшу частину часу пропрацював у двох підрозділах: в управлінні "К" – головному управлінні по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, а також в економічній контррозвідці.

Торік у травні президент України Володимир Зеленський призначив Прокопенка начальником управління Служби безпеки у Хмельницькій області.