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Новини
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Родина полковника СБУ під час війни купила пентхаус у центрі Києва з терасою вартістю 15 мільйонів. ВIДЕО

Родина полковника СБУ Прокопенка купила пентхаус у центрі Києва вартістю 15 мільйонів

Теща начальника управління Служби безпеки у Хмельницькій області Олексія Прокопенка у лютому 2025 року придбала пентхаус площею 179,5 квадратів у столичному ЖК бізнес-класу "Шевченківський".

Ринкова вартість оселі, що розташована на двох верхніх поверхах новобудови з власною терасою з видом на краєвидом на місто, сягає $360 тис., але теща полковника СБУ Світлана Борис придбала майнові права на неї за 4,5 мільйона гривень, з’ясували журналісти hromadske.

Крім того, теща посадовця у лютому 2025 рок придбала паркомісце в цьому самому ЖК ринковою вартістю майже $40 тисяч. Отже, тільки в цьому будинку Світлана Борис скупила майна на приблизно $400 тис. (більше 16 мільйонів гривень).

Родина полковника СБУ Прокопенка купила пентхаус у центрі Києва вартістю 15 мільйонів
Родина полковника СБУ Прокопенка купила пентхаус у центрі Києва вартістю 15 мільйонів

Крім Києва, вона купувала нерухомість у тих містах, де служив її зять.

Так, у 2019 році Олексій Прокопенко став заступником начальника управління СБУ в Одеській області, а потім, у 2021-му, перейшов на керівну посаду до Кримського управління. Його теща у 2022 році купила дві квартири в одеських ЖК бізнес-класу – у ЖК Avinion за $50 тис. і у ЖК "Олімпійський" за $63 тис.

Останнє помешкання жінка продала наприкінці лютого 2025 року, а натомість купила невелику квартиру в ЖК "Щасливий" у Хмельницькому вартістю близько $40 тис., де зараз служить її зять.

При цьому сама теща полковника СБУ не живе в жодному з тих міст, де купувала нерухомість, а разом із чоловіком мешкає у старому будинку в Ніжині.

Батьки спецслужбовця мають власне житло в селі під Києвом. Але відколи їхній син почав служити у столиці, у них почала з’являтися ще й нерухомість у київських ЖК.

Так, батько полковника СБУ після виходу на пенсію у 2015 році оформив на себе квартиру площею 53,2 кв. м у ЖК комфорт-класу "Британський квартал" за $14 тис., хоча її реальна ринкова вартість тоді сягала $36 тисяч/

У 2016 році він інвестував $56 тисяч у нежитлове приміщення в ЖК "Барселона" площею 88,5 квадратів.

Матір полковника СБУ — 73-річна Надія Прокопенко, у травні 2022 року купила Tesla Model 3 2019 року випуску вартістю приблизно $20 тис. Вона також з 2013 року має квартиру у ЖК Royal House у Києві, яка офіційно обійшлася їй у $32 тисячі.

Сам Прокопенко на прохання пояснити статки родичів заявив, що вже розлучився зі своєю дружиною. Але це відбулося влітку цього року, після того, як його теща накупила елітної нерухомості на сотні тисяч доларів.

Дорогі статки родичів полковник СБУ пояснив їхніми заощадженнями. Зокрема, нібито теща Прокопенка з 2002 до 2022 року займалася гуртовою торгівлею продуктами, хоча відповідно до її зареєстрованого ФОП Світлана Борис торгувала в роздріб. Торік жінка почала торгувати одягом і нібито заробила 2,15 млн грн, але цих коштів також не вистачило б на пентхаус у центрі Києва.

Отже, родичі полковника СБУ накупили майна на приблизно $600 тисяч. При чому деякі з них працювали на державній службі й за свої заробітні плати не змогли б дозволити собі коштовних покупок.

Олексій Прокопенко розпочав свій шлях у Службі безпеки 2006 року. Більшу частину часу пропрацював у двох підрозділах: в управлінні "К" – головному управлінні по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, а також в економічній контррозвідці.

Торік у травні президент України Володимир Зеленський призначив Прокопенка начальником управління Служби безпеки у Хмельницькій області.

Автор: 

нерухомість (567) розслідування (232) СБУ (1555)


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Топ коментарі
+29
Що малюк каже?
У нього все чесно вкрадене?
Це робота на ворога чи ще ні?
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23.07.2025 14:59 Відповісти
+11
Думаєте в малюка пентхаусів нема?
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23.07.2025 15:02 Відповісти
+8
Малюк зайнятий кротами в НАБУ. Де йому взяти час порозганяти свиней з власного помешкання?
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23.07.2025 15:03 Відповісти
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Що малюк каже?
У нього все чесно вкрадене?
Це робота на ворога чи ще ні?
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23.07.2025 14:59 Відповісти
Думаєте в малюка пентхаусів нема?
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23.07.2025 15:02 Відповісти
Був би лохом, але не лох.
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23.07.2025 15:09 Відповісти
Малюк зайнятий кротами в НАБУ. Де йому взяти час порозганяти свиней з власного помешкання?
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23.07.2025 15:03 Відповісти
Черговий заробітчанин, з ксивою від СБУ, та використанням службового становища!! Сам то, він, як і більшість в СБУ, від майора до полковника, ще з часів Кучми-деркача старого, злидня злидньою, а ось родичі….
Тому і закон, під таких «злиднів», і злампічили портновські та зеленський, за 5-7 годин!!
Баканов з кулінічем і кадровиками з СБУ, цьому підтвердження!
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23.07.2025 15:21 Відповісти
Малюк, це як ?

Ах да, він не рашиський шпіон, у нього на грудях вишиванка наколота

.
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23.07.2025 15:01 Відповісти
Єто дгугоє...
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23.07.2025 15:03 Відповісти
Ось і Прем'єр-міністр Свириденко Юлія каже, що тема корупції в Україні перебільшена.
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23.07.2025 15:26 Відповісти
так он для чого зеленський закрив набу-щоб їм за це нічого не було
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23.07.2025 15:04 Відповісти
"теща полковника СБУ Світлана Борис придбала майнові права на неї за 4,5 мільйона гривень, https://hromadske.ua/personaliyi/248490-polkovnyk-pentkhaus-rodyna-topposadovtsia-z-sbu-volodiye-nerukhomistiu-na-600-000?_gl=1*1w80gi8*_up*MQ..*_ga*MTA2NDA1ODY5NC4xNzUzMjY5Mjgz*_ga_QRXBZKG0YN*czE3NTMyNjkyODIkbzEkZzAkdDE3NTMyNjkyODIkajYwJGwwJGgw*_ga_FFQQ6F8PRK*czE3NTMyNjkyODIkbzEkZzAkdDE3NTMyNjkyODIkajYwJGwwJGgw з'ясували журналісти hromadske". З"ясували ЖУРНАЛІСТИ !!!! То на дідіка України потрібні ще й НАБУ і САП ??? Зайва витрата бюджетних коштів і додаткові джерела корупції серед детективів і прокурорів.
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23.07.2025 15:13 Відповісти
Дивився фільм комісар Рекс, та подобні. Може нам ліпше десяток собак закупити, толку буде більше
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23.07.2025 15:18 Відповісти
Заробив непосильною працею перебуваючи на посаді охоронця елітного борделю "Студія КралВрал-95"
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23.07.2025 15:04 Відповісти
Малюк з татаровим, добиває чеченців НАБУ...
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23.07.2025 15:07 Відповісти
А куди дивилися незалежні на той час НАБУ і САП ????? Отож. Чим більше антикорупційних органів, тим пишнішим цвітом квітне корупція.
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23.07.2025 15:08 Відповісти
Маячня.
Відсутність антикоруаційних органів збільшує рівень корупції.
Це як збільшення кількості лікарів збільшує кількість хворих.
Що там у тебе в голові за каша?!?
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23.07.2025 15:15 Відповісти
Достатньо ефективної роботи прокуратури, СБУ і поліції, щоб відслідковувати корупціонерів. Годі плодити органи, які теж стають корупційними. Наприклад, беруть хабарі за непросування справи про корупцію після викриття злочинців. Це ж відома практика.
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23.07.2025 15:28 Відповісти
Це все балачки
Яка ефективна робота по чернишову, міндічу, єрмаку або інших наближених зебуінів буде від 100% свого прокура, голови сбу та міністра мвс?
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23.07.2025 15:31 Відповісти
Закінчуй себе вмовляти, що відсутність антикорупційних структур зменшує корупцію.
Це виглядає не дуже розумно або заангажовано.
Покращення ефективності, то інше питання.
Ефективність неможливо покращити знищенням незалежності.
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23.07.2025 15:49 Відповісти
Чотири головні функції управління - планування, організація, мотивація і КОНТРОЛЬ. Без контролю не буває ефективного управління. Хто контролював незалежні НАБУ і САП щодо кадрової політики і результатів діяльності??? Там розплодилися кацапські кроти + керівництво НАБУ постфактум скиглить про тиск, але не каже конкретно від кого. Усе це огидно.
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23.07.2025 16:01 Відповісти
Війна це золоте дно для отаких хапуг - "українських гнид" вони гірше ніж ворог, розвалюють суспільство і державу.
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23.07.2025 15:08 Відповісти
Оце везе людям з тещами🤗🤣🤣🤣
Бігус, чому твоя команда мовчить?
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23.07.2025 15:09 Відповісти
Пан Бігус, мабуть, подивився на пана Буткевича.....
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23.07.2025 15:12 Відповісти
Статус агента заважає про таке говорити
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23.07.2025 15:16 Відповісти
Нехило в Украине живут полковники…
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23.07.2025 15:09 Відповісти
А стільки він своїй криши відвалив, або відвалить після статті
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23.07.2025 15:15 Відповісти
Вихід Сил Оборони на адміністративні кордони України все ближче і ближче...
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23.07.2025 15:10 Відповісти
Збирали на кого потрібно і на кого не потрібно: "слуга народу" Вірастюк розповів, чому голосував за ліквідацію повноважень НАБУ та САП
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23.07.2025 15:12 Відповісти
Як казали ці виб...ки у Афганістані - дурак навоюется, умний наживеться. Нічого не міняється що тоді крали, що зараз, но тоді хоча би війна була чужа. А зараз наші кращий сини України гинуть, а ці безбожно крадуть. Причому він же не сам хабарі брав, хтось готував матеріали, заводив справи, а потім, після розрахунку, закривал їх. Ну подивимося як зреагує прокуратура, чи дадуть їй дозвіл хоч би на перевірку
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23.07.2025 15:12 Відповісти
Може лотерея або клад...
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23.07.2025 15:12 Відповісти
думаю, клад..., або лотерея..., або разом...
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23.07.2025 15:22 Відповісти
от фартить же деяким з родичами..., ніби то й нічого особливого, скромні трудівники. пенсіонери..., але ж змогли, заробили..., й кожен зможе..., а якщо тих НАБУ та САП прикриють, будь які родичі будь якого чиновника й не таке зможуть...
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23.07.2025 15:20 Відповісти
Так, судячи з усього, НАБУ і САП їм якраз і не заважали. Теща ж не вчора той пентхаус придбала.
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23.07.2025 15:57 Відповісти
Скаже що теща в лотерею виграла.
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23.07.2025 15:21 Відповісти
Треш за трешом . І як така людина може боротися з корупцією)))))
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23.07.2025 15:25 Відповісти
МАЛЮК
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23.07.2025 15:28 Відповісти
Малюк дуже здивований 😁
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23.07.2025 15:31 Відповісти
Никакова криминала здесь. Фсьо бы(д)ло заработано потом и кровью.
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23.07.2025 15:30 Відповісти
Нє нядя так. Он лічно рєзал чеченцєв, і херой вайні 2022 р. Он імєєт право на льготу! Бєзкоштовно.
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23.07.2025 15:47 Відповісти
для того, щоб сойті за своєго в кругу от'явлєних корупціонєров, тайному агєнту сбу прокопєнко прішлось прітворяться бандітом-бізнєсмєном, покупать дорогую нєдвіжімость, і такім образом войдя в довєріє к бандітам-бізнєсмєнам саджать їх на гачок, а потім ! . . .

. . . продолжать в том жє духє
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23.07.2025 15:50 Відповісти
Скільки ж воно горя наробило Українцям шобло недолідора
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23.07.2025 15:56 Відповісти
А назвіть хоч одного "святого лідора" України з 1991 року. Самі обираємо, самі ж потім і терпимо. Нажаль нація виродилась за 80 років "совка", генетика - сильна штука за день не зміниш.
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23.07.2025 16:00 Відповісти
Малюк, це вже повернення до Конституції чи російська агентура !?
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23.07.2025 16:02 Відповісти
Ну і де були тоді "незалежні" НАБУ і САП? Не смішіть мого хомяка.
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23.07.2025 16:09 Відповісти
Штатна чисельність СБУ 30 тис чоловік. І копни під кожного, вилізуть квартири в Києві та елітні автівки. І це тільки один державний орган...а ще є сотні тисяч інших чиновників.
Чисельність детективів НАБУ - 300 чоловік. І все одно ця орда чиновників боїться це НАБУ як вогню.
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23.07.2025 16:17 Відповісти
Корупція в Україні вже подолана. Єдині корупціонери, які ще залишились, це незалежні антикорупційні органи, тому їх потрібно ліквідувати.
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23.07.2025 16:12 Відповісти

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