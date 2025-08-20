"Зливали" позиції оборонців Слов’янська та шпигували за ешелонами ЗСУ: СБУ затримала двох агентів РФ. ФОТО
У Донецькій та Дніпропетровській областях затримали двох російських інформаторів, які збирали координати для підготовки ударів РФ по Силах оборони.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
У Дніпропетровській області затримано 20-річну жительку Синельниківського району. Вона відстежувала для росіян транзитні зупинки ешелонів ЗСУ.
Жінка встановила біля залізничної колії приховану відеокамеру з павербанком та віддаленим доступом для російських спецслужбістів.
У Донецькій області затримано чоловіка, який наводив КАБи та далекобійну артилерію рашистів на позиції оборонців Слов’янська.
Основними цілями ворога були укріпрайони та склади з пальним і боєприпасами українських військ.
Зібрані дані чоловік передавав у месенджері своєму знайомому - військовому РФ, який співпрацює з російською воєнною розвідкою.
СБУ задокументувала злочини вказаних осіб, вилучила в їхніх помешканнях смартфони, які ті використовували для зв'язку з розвідкою РФ.
Наразі затриманим повідомлено про підозру за чч. 1, 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).
Їм загрожує до 8 років тюрми.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Агенткиня
Побачиш, скільки прихильників мацковського сатанату побіжить до ваньок, якщо окупують Рівненщину та Буковину((