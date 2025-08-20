УКР
"Зливали" позиції оборонців Слов’янська та шпигували за ешелонами ЗСУ: СБУ затримала двох агентів РФ. ФОТО

У Донецькій та Дніпропетровській областях затримали двох російських інформаторів, які збирали координати для підготовки ударів РФ по Силах оборони.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

У Дніпропетровській області затримано 20-річну жительку Синельниківського району. Вона відстежувала для росіян транзитні зупинки ешелонів ЗСУ.

СБУ затримала коригувальників у двох областях Що відомо

Жінка встановила біля залізничної колії приховану відеокамеру з павербанком та віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Полоненого окупанта Кулікова, який вбив цивільних під Куп’янськом, засудили до довічного, - СБУ

У Донецькій області затримано чоловіка, який наводив КАБи та далекобійну артилерію рашистів на позиції оборонців Слов’янська.

СБУ затримала коригувальників у двох областях Що відомо

Основними цілями ворога були укріпрайони та склади з пальним і боєприпасами українських військ.

Зібрані дані чоловік передавав у месенджері своєму знайомому - військовому РФ, який співпрацює з російською воєнною розвідкою.

Читайте також: Викрито адвоката, юриста і трьох лікарів, які організували "ухилянтську схему" в Києві: виявлено понад 17 млн грн готівки, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ задокументувала злочини вказаних осіб, вилучила в їхніх помешканнях смартфони, які ті використовували для зв'язку з розвідкою РФ.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за чч. 1, 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Їм загрожує до 8 років тюрми.

Читайте: Віддав наказ ударити КАБами по театру та пологовому відділенню в Маріуполі: Заочно повідомлено про підозру генералу РФ Гостєву. ФОТО

СБУ (13262) Донецька область (9356) коригування (107) Дніпропетровська область (4154)
+9
от це і є наслідки демографічного переселення ще при совку ...треба таким давати строк ,а після відпрацювання ,нах на московію ...
20.08.2025 10:20 Відповісти
+5
Чергові мерзенні гниди...
20.08.2025 10:12 Відповісти
+5
ніт ,вони можуть працювати на шахтах ...поки не здохнуть
20.08.2025 10:49 Відповісти
Чергові мерзенні гниди...
20.08.2025 10:12 Відповісти
затримано 20-річну жительку

Агенткиня
20.08.2025 10:13 Відповісти
по возрасту - генофонд
20.08.2025 10:29 Відповісти
О Викторию Посикун задержали Наконец-то! Эта **** наводила на заправку Азимут ракету, и на школы с детскими садиками, и на цеха промышленных предприятий, её Скударь Валерий Маркович из Таганрога привёз, туда она координатф для обстрелов и отправляла, а от туда ракет уже летели и шахеды с кабами....
20.08.2025 12:16 Відповісти
от це і є наслідки демографічного переселення ще при совку ...треба таким давати строк ,а після відпрацювання ,нах на московію ...
20.08.2025 10:20 Відповісти
А якщо довічне? Берегти ціх потвор доки не здохнуть?
20.08.2025 10:37 Відповісти
Під землею, на глибині 2 м.
20.08.2025 10:46 Відповісти
ніт ,вони можуть працювати на шахтах ...поки не здохнуть
20.08.2025 10:49 Відповісти
І позбавляти їх усіх громадянських прав в Україні - по закону покійника портнова, вони ж навіть і на зоні можуть ще й голосувати на виборах!
20.08.2025 11:39 Відповісти
от і в цьому велика користь для зеленних ...там їх лохторат 100% ...
20.08.2025 11:53 Відповісти
Ну і чого їх відразу ні того - "при спробі втечі". Навіщо їх судити, годувати, охороняти ціх запроданців? Краще б ці гроші пішли військовим або пенсіонерам
20.08.2025 10:36 Відповісти
Вот почему я называю этот чудесный край -лугандоном. Гнильё!!! Как ты их не облизывай, а они всеравно еще с 2014 в сторону ***** смотрят. Вспомните как они обрадовались, когда туда Гиркин пришёл, даже местные менты и чинуши из местной администрации, все к нему на службу пошли. Нелю Штепу забыли??? Вот они и Штепы и безлеры…
20.08.2025 10:38 Відповісти
Та ти шо?
Побачиш, скільки прихильників мацковського сатанату побіжить до ваньок, якщо окупують Рівненщину та Буковину((
20.08.2025 12:02 Відповісти
Не всі такі.Маю сусідів пенсіонерів,вже третій рік на зйомній квартирі,проукраїнські погляди.Важко їм ,але допомагаємо чим можемо.
20.08.2025 12:59 Відповісти
За два місяці їх обміняють на яких-небудь таксистів з ордло, які через пару днів, після обміну, повернутся на окуповану територію таксувати.
20.08.2025 10:43 Відповісти
ОБОХ на гіляку !!!
20.08.2025 10:44 Відповісти
На кол тварей
20.08.2025 10:45 Відповісти
Інваліди ...
20.08.2025 12:57 Відповісти
 
 