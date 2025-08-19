УКР
1 670 6

Викрито адвоката, юриста і трьох лікарів, які організували "ухилянтську схему" в Києві: виявлено понад 17 млн грн готівки, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ліквідовано ще одну схему уникнення мобілізації, яка діяла у Києві. За результатами комплексних заходів затримано місцевого адвоката, який торгував фіктивними довідками для ухилянтів.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

До незаконної діяльності він залучив ще одного юриста і трьох лікарів з відомих медустанов столиці України.

Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів виявлено готівкою:

  • понад 7 млн грн;
  • понад 250 тис. доларів США і 16 тис. євро.

Як зазначається, у гривневому еквіваленті це становить понад 17 млн грн.

Викрито ухилянтську схему в Києві

Щоб гарантувати військовозобов’язаним клієнтам відстрочку від призову або зняття з військового обліку, зловмисники підробляли для них медвисновки про нібито наявні в чоловіків тяжкі діагнози.

Встановлено, що учасники "схеми" діяли у змові та чіткій координації один з одним і мали налагоджений алгоритм взаємодії: від пошуку клієнтів до продажу їм фальшивих документів.

Також фігуранти за гроші пропонували ухилянтам "бронь" через фіктивне працевлаштування до однієї з держустанов столиці.

Викрито ухилянтську схему в Києві

Злочини фігурантів задокументовано, організатора оборудки затримано "на гарячому", коли він одержував новий транш хабаря.

Наразі затриманому і двом його спільникам – юристу та лікарю-кардіологу – повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом), ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 354 (пособництво у підкупі працівника підприємства, установи чи організації, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України:

Зловмисники перебувають під вартою.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників незаконної діяльності.

Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Викрито ухилянтську схему в Києві
Викрито ухилянтську схему в Києві

Київ (20031) СБУ (13255) ухилянти (1113)
Дивує, чому ВР своїм рішенням досі не призупинила на період особливого періоду (військового стану) діяльність адвокатських, нотаріальних контор!?!
В ці часи вони такі схеми розкруують, що Остап Бендер просто відпочівають!
Формула: адвокат+нотаріус=шахрайство в Україні просто квітне.
показати весь коментар
19.08.2025 13:06 Відповісти
І як без нотаріусів оформлювати все? Навіть заповіту не оформити.
показати весь коментар
19.08.2025 13:28 Відповісти
А ніяк!!! Війна в Україні! Воєнний стан, і ці вісі оформлення можливі лише після його припинення, як й мобілізація! Закрийте для нотаріусів й адвокатів державні реєстри, й вони залишаться без роботи, а значить відразу на фронт!!!
Чому й досі КМУ не застосував так норму!?
Про це повинні дбати КМУ та Мінюстиція, хоча в останньому пройдисвітів тьма!
Створити сприятливі, прозорі, некорубційні умови для майнового банку в Україні, внести все майно до дрібниць у реєстр, бо схема: адвокат+нотаріат=корупціонат, що працює в Україні більше 30 років вже багато кого залишили без майна та грошей!
показати весь коментар
19.08.2025 13:46 Відповісти
"Кабы Вам,сударь,давали,а вы бы не брали...А так,когда не дают,чего уж..."
показати весь коментар
19.08.2025 13:16 Відповісти
Нехило нацярювали...
показати весь коментар
19.08.2025 13:25 Відповісти
Была информация, что нелегально пересекло границу около 500 000 мужчин. Это в среднем по 10 000$/чел. получили дельцы 5млрд.$. государство само создаёт поле для коррупции, а могло получить эти деньги оно!!!!
показати весь коментар
19.08.2025 13:32 Відповісти
 
 