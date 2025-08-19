Викрито адвоката, юриста і трьох лікарів, які організували "ухилянтську схему" в Києві: виявлено понад 17 млн грн готівки, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Ліквідовано ще одну схему уникнення мобілізації, яка діяла у Києві. За результатами комплексних заходів затримано місцевого адвоката, який торгував фіктивними довідками для ухилянтів.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
До незаконної діяльності він залучив ще одного юриста і трьох лікарів з відомих медустанов столиці України.
Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів виявлено готівкою:
- понад 7 млн грн;
- понад 250 тис. доларів США і 16 тис. євро.
Як зазначається, у гривневому еквіваленті це становить понад 17 млн грн.
Щоб гарантувати військовозобов’язаним клієнтам відстрочку від призову або зняття з військового обліку, зловмисники підробляли для них медвисновки про нібито наявні в чоловіків тяжкі діагнози.
Встановлено, що учасники "схеми" діяли у змові та чіткій координації один з одним і мали налагоджений алгоритм взаємодії: від пошуку клієнтів до продажу їм фальшивих документів.
Також фігуранти за гроші пропонували ухилянтам "бронь" через фіктивне працевлаштування до однієї з держустанов столиці.
Злочини фігурантів задокументовано, організатора оборудки затримано "на гарячому", коли він одержував новий транш хабаря.
Наразі затриманому і двом його спільникам – юристу та лікарю-кардіологу – повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом), ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 354 (пособництво у підкупі працівника підприємства, установи чи організації, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України:
Зловмисники перебувають під вартою.
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників незаконної діяльності.
Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В ці часи вони такі схеми розкруують, що Остап Бендер просто відпочівають!
Формула: адвокат+нотаріус=шахрайство в Україні просто квітне.
Чому й досі КМУ не застосував так норму!?
Про це повинні дбати КМУ та Мінюстиція, хоча в останньому пройдисвітів тьма!
Створити сприятливі, прозорі, некорубційні умови для майнового банку в Україні, внести все майно до дрібниць у реєстр, бо схема: адвокат+нотаріат=корупціонат, що працює в Україні більше 30 років вже багато кого залишили без майна та грошей!