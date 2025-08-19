Викрито адвоката, юриста і трьох лікарів, які організували "ухилянтську схему" в Києві: виявлено понад 17 млн грн готівки, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ліквідовано ще одну схему уникнення мобілізації, яка діяла у Києві. За результатами комплексних заходів затримано місцевого адвоката, який торгував фіктивними довідками для ухилянтів.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

До незаконної діяльності він залучив ще одного юриста і трьох лікарів з відомих медустанов столиці України.

Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів виявлено готівкою:

понад 7 млн грн;

понад 250 тис. доларів США і 16 тис. євро.

Як зазначається, у гривневому еквіваленті це становить понад 17 млн грн.

Щоб гарантувати військовозобов’язаним клієнтам відстрочку від призову або зняття з військового обліку, зловмисники підробляли для них медвисновки про нібито наявні в чоловіків тяжкі діагнози.

Встановлено, що учасники "схеми" діяли у змові та чіткій координації один з одним і мали налагоджений алгоритм взаємодії: від пошуку клієнтів до продажу їм фальшивих документів.

Також фігуранти за гроші пропонували ухилянтам "бронь" через фіктивне працевлаштування до однієї з держустанов столиці.

Злочини фігурантів задокументовано, організатора оборудки затримано "на гарячому", коли він одержував новий транш хабаря.

Наразі затриманому і двом його спільникам – юристу та лікарю-кардіологу – повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом), ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 354 (пособництво у підкупі працівника підприємства, установи чи організації, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України:

Зловмисники перебувають під вартою.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників незаконної діяльності.

Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.







