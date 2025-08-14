Повідомлено про підозру військовослужбовцю, який за гроші намагався вивести мобілізованого з навчального центру, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР за сприяння СБУ повідомили про підозру військовослужбовцю одного з державних правоохоронних органів спеціального призначення на Чернігівщині. Він, за гроші вивіз мобілізованого з навчального центру аби той уникнув служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, у липні 2025 року військовослужбовець домовився через знайомих у військовій частині вивести курсанта з території частини. За таку послугу обіцяв заплатити 4 тисячі доларів США. До справи він залучив заступника командира цієї ж частини. У визначений час офіцер вивів молодого чоловіка за межі військового об’єкту, де інший співучасник чекав його на своєму автомобілі.





Також читайте: Операція "Опікун": 27 чоловіків намагалися уникнути мобілізації з фіктивними документами, проведено понад 60 обшуків. ФОТОрепортаж

"Правоохоронці зупинили автомобіль, що рухався в бік Києва, і затримали мобілізованого та його "помічника". У машині знайшли службове посвідчення, гроші, військову форму та інші документи", - йдеться у повідомленні.

Військовослужбовцю оголосили підозру в наданні хабаря (ч. 1 ст. 369 КК України), а курсанту навчального центру – у дезертирстві (ч. 1 ст. 408 КК України).

Заступник командира діяв під контролем правоохоронців. Слідчі також перевіряють, чи міг затриманий бути причетний до вивезення інших людей з військових частин і навчальних центрів на Чернігівщині.