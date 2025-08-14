Сообщено о подозрении военнослужащему, который за деньги пытался вывести мобилизованного из учебного центра, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР при содействии СБУ сообщили о подозрении военнослужащему одного из государственных правоохранительных органов специального назначения на Черниговщине. Он, за деньги вывез мобилизованного из учебного центра, чтобы тот избежал службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, в июле 2025 года военнослужащий договорился через знакомых в воинской части вывести курсанта с территории части. За такую услугу обещал заплатить 4 тысячи долларов США. К делу он привлек заместителя командира этой же части. В определенное время офицер вывел молодого человека за пределы военного объекта, где другой соучастник ждал его на своем автомобиле.





"Правоохранители остановили автомобиль, который двигался в сторону Киева, и задержали мобилизованного и его "помощника". В машине нашли служебное удостоверение, деньги, военную форму и другие документы", - говорится в сообщении.

Военнослужащему объявили подозрение в даче взятки (ч. 1 ст. 369 УК Украины), а курсанту учебного центра - в дезертирстве (ч. 1 ст. 408 УК Украины).

Заместитель командира действовал под контролем правоохранителей. Следователи также проверяют, мог ли задержанный быть причастен к вывозу других людей из воинских частей и учебных центров на Черниговщине.