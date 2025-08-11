Операция "Опекун": 27 мужчин пытались уклониться от мобилизации с фиктивными документами, проведено более 60 обысков. ФОТОрепортаж
При координации Офиса Генерального прокурора, совместно с подразделениями Нацполиции, ГБР и внутренней безопасности ВСУ, проведен третий этап специальной операции "Опекун", разоблачены и сообщили о подозрении 27 мужчинам, которые использовали поддельные медицинские документы для освобождения от службы или отсрочки мобилизации.
По данным следствия, участники схемы подавали в воинские части справки о якобы тяжелых болезнях или инвалидности родственников, требующих постоянного ухода, или же о своей непригодности к службе.
В ряде случаев медицинская документация была полностью фиктивной, а данные об обращении к врачам - отсутствуют. Установлены даже факты умышленного самокалечения.
Во время более 60 обысков в г. Киеве, Киевской, Ровенской, Днепропетровской, Львовской, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Ивано-Франковской, Волынской, Донецкой, Черниговской, Сумской и Полтавской областях изъяты поддельные справки, медицинская документация и другие доказательства использования фальшивых документов для избежания военной службы.
Также в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки передана необходимая информация для проверки обоснованности предоставленных отсрочек.
Досудебное расследование в уголовных производствах по ч. 4 ст. 409, ст. 336, ст. 358, ч. 3 ст. 190 УК Украины продолжается. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.
Стоит также отметить, что во время предыдущих этапов операции "Опекун" правоохранителями было разоблачено еще около 100 фактов подделки документов для избежания военной службы.
Є штат ТЦК вони працюють постійно, ну майже.
Відповідно там не тільки такі гаврики. Так само ДБР, прокуратура. Усі займаються не тільки цим.
По старих законах і порядках усі військовозобов"язані мали реєструватися у військкоматах за місцем проживання. По суті нічого не змінилося. От вам і відповідь.
"На одного раба - три прораба"
За 3,5 роки ТЦК мобілізували більше 1 млн. громадян.
Бо бачу, коли ламають людей на вулиці, не виглядають тими, про кого ви написали.
І виглядають краще тих, кого ламають.
А де ідеально ?
Крім того, нас же не дивує спеціалізація військових - є штурмовики, а є кухарі.
Мабуть у кожному ТЦК є "важковики". Таких теж бачив.
Мене раз зупиняли для перевірки 20-25 "осіб".
*****, цілий взвод!
Завдати несподіваного удару переважаючими силами та погнати орків так щоб аж пір'я сипалось?
За одну ніч всю ментуру сбу охорону тцк перекинути в район Покровська і з колес -в бій. Злагоджені - так колективами і кидати в бій на чолі з начальством.
Транспорт в них є, зброя, набої, екіпіровка.
Ждуть наказу браві вояки!
Тільки ще не відомо, де тобі буде безпечніше.
Важливіше щоб прикордонники це документально підтвердили.
Коли візьметесь за розкрадантів?
Ви новини читаєте ? Майже кожного дня якісь факти показують.