Операция "Опекун": 27 мужчин пытались уклониться от мобилизации с фиктивными документами, проведено более 60 обысков. ФОТОрепортаж

При координации Офиса Генерального прокурора, совместно с подразделениями Нацполиции, ГБР и внутренней безопасности ВСУ, проведен третий этап специальной операции "Опекун", разоблачены и сообщили о подозрении 27 мужчинам, которые использовали поддельные медицинские документы для освобождения от службы или отсрочки мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, участники схемы подавали в воинские части справки о якобы тяжелых болезнях или инвалидности родственников, требующих постоянного ухода, или же о своей непригодности к службе.





















В ряде случаев медицинская документация была полностью фиктивной, а данные об обращении к врачам - отсутствуют. Установлены даже факты умышленного самокалечения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пытались незаконно попасть в Молдову: на Буковине задержаны трое мужчин, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Во время более 60 обысков в г. Киеве, Киевской, Ровенской, Днепропетровской, Львовской, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Ивано-Франковской, Волынской, Донецкой, Черниговской, Сумской и Полтавской областях изъяты поддельные справки, медицинская документация и другие доказательства использования фальшивых документов для избежания военной службы.

Также в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки передана необходимая информация для проверки обоснованности предоставленных отсрочек.

Досудебное расследование в уголовных производствах по ч. 4 ст. 409, ст. 336, ст. 358, ч. 3 ст. 190 УК Украины продолжается. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Также читайте: Перелет границы в Молдову на параплане: в Винницкой области задержан мужчина, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Стоит также отметить, что во время предыдущих этапов операции "Опекун" правоохранителями было разоблачено еще около 100 фактов подделки документов для избежания военной службы.