3 913 66

Операция "Опекун": 27 мужчин пытались уклониться от мобилизации с фиктивными документами, проведено более 60 обысков. ФОТОрепортаж

При координации Офиса Генерального прокурора, совместно с подразделениями Нацполиции, ГБР и внутренней безопасности ВСУ, проведен третий этап специальной операции "Опекун", разоблачены и сообщили о подозрении 27 мужчинам, которые использовали поддельные медицинские документы для освобождения от службы или отсрочки мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, участники схемы подавали в воинские части справки о якобы тяжелых болезнях или инвалидности родственников, требующих постоянного ухода, или же о своей непригодности к службе.

В ряде случаев медицинская документация была полностью фиктивной, а данные об обращении к врачам - отсутствуют. Установлены даже факты умышленного самокалечения.

Во время более 60 обысков в г. Киеве, Киевской, Ровенской, Днепропетровской, Львовской, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Ивано-Франковской, Волынской, Донецкой, Черниговской, Сумской и Полтавской областях изъяты поддельные справки, медицинская документация и другие доказательства использования фальшивых документов для избежания военной службы.

Также в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки передана необходимая информация для проверки обоснованности предоставленных отсрочек.

Досудебное расследование в уголовных производствах по ч. 4 ст. 409, ст. 336, ст. 358, ч. 3 ст. 190 УК Украины продолжается. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Стоит также отметить, что во время предыдущих этапов операции "Опекун" правоохранителями было разоблачено еще около 100 фактов подделки документов для избежания военной службы.

мобилизация (2876) ГБР (3163) Офис Генпрокурора (2586) уклонисты (1032)


+24
Що там з прокурорами інвалідами?!?
показать весь комментарий
11.08.2025 11:19 Ответить
+17
200 000 ловлять 27 щоб відправити на фронт замість себе. Оце я розумію - працюють не покладаючи рук і ніг.
показать весь комментарий
11.08.2025 11:30 Ответить
+13
дві сотні ухилянтів знайшли 27 чоловік з підробними документами ! я сподіваюсь "факт самоскалічення " зняли на відео ?
показать весь комментарий
11.08.2025 11:26 Ответить
Що там з прокурорами інвалідами?!?
показать весь комментарий
11.08.2025 11:19 Ответить
Бідують...
показать весь комментарий
11.08.2025 11:25 Ответить
Хіба до пана стосуються ті правила, що й до хлопа?
показать весь комментарий
11.08.2025 11:42 Ответить
****** іди похмелись і не гавкай
показать весь комментарий
11.08.2025 12:34 Ответить
Фу, серед культурних людей на культурному форумі - й отаке явище. Хто пустив хама до театру?
показать весь комментарий
11.08.2025 12:36 Ответить
Передали 250 справ у дисциплінарну комісію.
показать весь комментарий
11.08.2025 12:07 Ответить
Тепер не справ не комісії?!))
показать весь комментарий
11.08.2025 12:11 Ответить
Генеральний прокурор пояснював - наразі такі норми законів. Треба зміни вносити.
показать весь комментарий
11.08.2025 12:26 Ответить
сук! 🤣
"GUILTY"
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
11.08.2025 11:19 Ответить
повеселив
показать весь комментарий
11.08.2025 11:30 Ответить
Все продумано...ТАМ нє дуракі сідят...
показать весь комментарий
11.08.2025 11:22 Ответить
дві сотні ухилянтів знайшли 27 чоловік з підробними документами ! я сподіваюсь "факт самоскалічення " зняли на відео ?
показать весь комментарий
11.08.2025 11:26 Ответить
Маніпуляція.
Є штат ТЦК вони працюють постійно, ну майже.
Відповідно там не тільки такі гаврики. Так само ДБР, прокуратура. Усі займаються не тільки цим.
показать весь комментарий
11.08.2025 12:09 Ответить
А країну коли захищати будуть?
показать весь комментарий
11.08.2025 12:12 Ответить
Я Вам там нижче відповів.
показать весь комментарий
11.08.2025 12:22 Ответить
чим займалися тцк з 2017 року , якщо досі немає повних списків військовозобов'язаних ? так усі чимось займаються , це називається імітація діяльності . прокурори і ДБР вже знайшли тих хто не підготував країну до нападу ?
показать весь комментарий
11.08.2025 12:22 Ответить
ТЦК коли з"явилися ? І законодавча база під них ?

По старих законах і порядках усі військовозобов"язані мали реєструватися у військкоматах за місцем проживання. По суті нічого не змінилося. От вам і відповідь.
показать весь комментарий
11.08.2025 12:25 Ответить
я ж написав 2017 році . по суті не змінилось , а факту списків немає ! питання за що дармоїди отримують зарплату з 2017 року ? вони живуть на мої податки і не виконують свою работу, багаторазово порушують законодавство це факт .
показать весь комментарий
11.08.2025 12:34 Ответить
Тому що закинули ідею переходити на проф. армію. Більшість купилась. І МО теж, але ж хто там був ? Норми законів ніхто не відміняв, але, схоже, воєнкоматам команди не було.
показать весь комментарий
11.08.2025 13:26 Ответить
Багато цей дядько в сірій тенисці навоює?
показать весь комментарий
11.08.2025 11:29 Ответить
Співвідношення дотримано!
"На одного раба - три прораба"
😆
показать весь комментарий
11.08.2025 11:43 Ответить
Шо за дискримінація по вазі, а якщо дрищ то значить його брать можна? Всі мають бути непридатні.
показать весь комментарий
11.08.2025 11:45 Ответить
Дрищ в танк влізе, як олівець в стакан. А цього дядьку в танк не запхнеш. Та і взагалі йому протпоказана будь-яка фізична робота, бо сильно буде втомлюватись, бо таскати на собі 40 кг жиру це вам ні хухри мухри. Якщо хтось скаже, що то його особисті проблеми і хай терпить, то не особисті, а державні, бо зеленьський хотів https://www.youtube.com/watch?v=t9jlNkgtqRM&ab_channel=%D0%92%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85%D1%83%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0 шоб українці трошки жирком запливли
показать весь комментарий
11.08.2025 11:54 Ответить
Може він шоколадом обжирався, і тоді це диверсія точно не Зеленського
показать весь комментарий
11.08.2025 11:55 Ответить
Нє, ну шо він почав запливати жирком ще при Баризі, то видно не озброєним оком. Але по факту ТЦК має виділити йому особистого тренера з фітнеса та дієтолога. І коли він досягне кондицій, то тільки тоді призивати на службу у військо
показать весь комментарий
11.08.2025 11:57 Ответить
Територіальний
Центр
Кремезності
Стрункості
Привабливості
показать весь комментарий
11.08.2025 12:03 Ответить
Реально якби я був камандіром, то я б цього чувака максимум де міг би задіяти, то це лише заряжаючим гармати. Штурмовик з нього точно не вийде, а на кухню я б його не поставив, бо він усі харчі зжере
показать весь комментарий
11.08.2025 12:07 Ответить
Чому так скромно ?? У Президенти одразу !
показать весь комментарий
11.08.2025 12:11 Ответить
Стрункість і виправна у армії не главнє.У мене є знайомий з мінбата.146 кг.Воює як всі,в минулому році навіть кацапа-патєряшку в полон взяв і заслужив медаль.
показать весь комментарий
11.08.2025 14:01 Ответить
Для ФПВ-ішки вистачить. А більше і не треба.
показать весь комментарий
11.08.2025 12:38 Ответить
200 000 ловлять 27 щоб відправити на фронт замість себе. Оце я розумію - працюють не покладаючи рук і ніг.
показать весь комментарий
11.08.2025 11:30 Ответить
Маніпуляція чергова.
За 3,5 роки ТЦК мобілізували більше 1 млн. громадян.
показать весь комментарий
11.08.2025 12:12 Ответить
так а самі коли захищати країну почнуть?
показать весь комментарий
11.08.2025 12:14 Ответить
Мені на слово повірите ? Не усі, візуально, але чимало, або за 55 р., або явно після поранення.
показать весь комментарий
11.08.2025 12:21 Ответить
Не повірю.
Бо бачу, коли ламають людей на вулиці, не виглядають тими, про кого ви написали.
І виглядають краще тих, кого ламають.
показать весь комментарий
11.08.2025 12:25 Ответить
Я ж написав - "не усі".
А де ідеально ?

Крім того, нас же не дивує спеціалізація військових - є штурмовики, а є кухарі.
Мабуть у кожному ТЦК є "важковики". Таких теж бачив.
показать весь комментарий
11.08.2025 12:29 Ответить
Зтикався, придивлявся до цих "героів" - жоден не мав слідів від поранень. Всі вгодовані кабани! І з ними такі самі мусора!
Мене раз зупиняли для перевірки 20-25 "осіб".
*****, цілий взвод!
показать весь комментарий
11.08.2025 15:01 Ответить
🤣🤣🤣🤣так ось де він той спрут🤣🤣
показать весь комментарий
11.08.2025 11:30 Ответить
Може. вже настав вирішальний момент і потрібно задіяти резерви, про які орда навіть не догадується?
Завдати несподіваного удару переважаючими силами та погнати орків так щоб аж пір'я сипалось?
За одну ніч всю ментуру сбу охорону тцк перекинути в район Покровська і з колес -в бій. Злагоджені - так колективами і кидати в бій на чолі з начальством.
Транспорт в них є, зброя, набої, екіпіровка.
Ждуть наказу браві вояки!
показать весь комментарий
11.08.2025 11:37 Ответить
Ти прикинь який заряд бадьорості буде хлопцям в окопах, коли вони побачать як їм на поміч прийшов цілий легіон
показать весь комментарий
11.08.2025 11:59 Ответить
Що, злякався що на фронт відправлять? Не сци, будеш захищати квартальну владу від народу.
Тільки ще не відомо, де тобі буде безпечніше.
показать весь комментарий
11.08.2025 12:20 Ответить
Теж в тилу? Вояки.
показать весь комментарий
11.08.2025 12:40 Ответить
Ще є армія із сотен тисяч чол. придуманих "інвалідів".
показать весь комментарий
11.08.2025 11:40 Ответить
От і новина про це !
показать весь комментарий
11.08.2025 12:14 Ответить
новина про здорових, які опікують придуманих інвалідів. А в Україні на 25-30 млн. населення зараз є 2,7 млн інвалідів (ще 300 тис. інвалідів війни сюди не враховуються). Кожен дясятий в країні - інвалід. Явно, завищені числа. Я з одним таким фіктивним інвалідом по неврології регулярно на турнік ходжу, тому знаю про що кажу. А ще один знайомий мент-тцкун із Ужгородського РТЦК, який 4 роки в тилу, також зробив собі справку по інвалідності. Та й митника знайомого маю із Ужгородського КПП на кордоні із Словаччиною - теж "інвалід". Всі названі мої знайомі мають або військове училище, або службу в ЗСУ, або офіцера запасу. Ось вам і пояснення провалу на фронті: підготовлені в тилу, непідготовлені - на фронті.
показать весь комментарий
11.08.2025 13:00 Ответить
Так якщо людина вдалася до самокалічення, то діагноз значить правильний чи як? Тоді чому документи фіктивні? Травма ж дає непридатність, незалежно від того, як ця травма отримана...
показать весь комментарий
11.08.2025 11:44 Ответить
Це так само як прикордонники "на око" визначають фіктивність шлюбу.
показать весь комментарий
11.08.2025 11:51 Ответить
Норм.
Важливіше щоб прикордонники це документально підтвердили.
показать весь комментарий
11.08.2025 12:19 Ответить
Як що чесно то дуже цікаво читати як здорові бички-ухилянти із 100% бронею від мобілізації ловлять тих хто так само воювати не хоче.
показать весь комментарий
11.08.2025 11:56 Ответить
Зареєструйтесь у Резерві+. Зайдіть на службу у ТЦК і буде вам заняття.
показать весь комментарий
11.08.2025 12:15 Ответить
Це щоб кожен зустрічний в обличчя плював?
показать весь комментарий
11.08.2025 15:04 Ответить
Это даже не капля в море.
показать весь комментарий
11.08.2025 11:57 Ответить
нехай краще пройдуться по сотням тисяч, чи може й мільйону "непридатних" які озолотили керівників ТЦК і ВЛК, МСЕКів, такого от одеського Борисова з віллами в Іспанії
показать весь комментарий
11.08.2025 11:58 Ответить
"мільйон непридатних" - не боїтесь що на вас вийдуть ??
показать весь комментарий
11.08.2025 12:18 Ответить
не боюсь, мені 60, тим не менше в прошлому році, як прийняли закон прийшла повістка, був в ТЦК і пройшов ВЛК про що є відповідні записи в Резерві і в військовому квитку
показать весь комментарий
11.08.2025 12:33 Ответить
приблизно, аналогічно
показать весь комментарий
11.08.2025 13:23 Ответить
Про ухилянтів ви старанно сповіщаєте, малацці!
Коли візьметесь за розкрадантів?
показать весь комментарий
11.08.2025 11:59 Ответить
Лєгко ! Нарід тут на форумі захотів - органи завтра виконали !

Ви новини читаєте ? Майже кожного дня якісь факти показують.
показать весь комментарий
11.08.2025 12:17 Ответить
Зкільки повилазили ****** ухилянтського і кожне чому я а он вони не ідуть ти за себе відповідай
показать весь комментарий
11.08.2025 12:42 Ответить
Думаю, проблема не в запитаннях, а в тому, що питання незручні і відповідь на них усім відома.
показать весь комментарий
11.08.2025 13:21 Ответить
Это уже напоминает - "гротеск" ( что бы не сказать, что действительно это напоминает!), а не приличную новость! 27 человек викрывалы куча "органов" на зарплатах) И еще не факт, что это 27 человек в последствии не докажут свою невиновность)
показать весь комментарий
11.08.2025 14:34 Ответить
ІБД. У всєй красє
показать весь комментарий
11.08.2025 14:43 Ответить
 
 