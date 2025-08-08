Пытались незаконно попасть в Молдову: на Буковине задержаны трое мужчин, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Ночью оператор БПЛА Черновицкого пограничного отряда заметил движение трех мужчин в направлении государственной границы на участке отдела "Сокиряны".

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, услышав приближение пограничников, нарушители сошли с дороги и спрятались в кустах. Оператор дрона с тепловизионной камерой вовремя заметил их и помог наряду задержать мужчин.

Задержанные - киевлянин, харьковчанин и житель Донецкой области в возрасте от 31 до 38 лет - планировали незаконно попасть в Молдову, ориентируясь на онлайн-карту.

В отношении нарушителей составлены материалы за административное правонарушение.

