Пытались незаконно попасть в Молдову: на Буковине задержаны трое мужчин, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Ночью оператор БПЛА Черновицкого пограничного отряда заметил движение трех мужчин в направлении государственной границы на участке отдела "Сокиряны".

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, услышав приближение пограничников, нарушители сошли с дороги и спрятались в кустах. Оператор дрона с тепловизионной камерой вовремя заметил их и помог наряду задержать мужчин.

Задержанные - киевлянин, харьковчанин и житель Донецкой области в возрасте от 31 до 38 лет - планировали незаконно попасть в Молдову, ориентируясь на онлайн-карту.

Задержаны трое мужчин за попытку незаконного пересечения границы в Черновицкой области

В отношении нарушителей составлены материалы за административное правонарушение.

Буковина (906) Госпогранслужба (6734) уклонисты (1028) Львовская область (2981) Стрыйский район (28)


+3
Маєш на увазі, що потраплять до твого батальйону?
показать весь комментарий
08.08.2025 14:04 Ответить
+2
Міцні хлопаки. Явно готові кандидати до штурмового батальйону.
показать весь комментарий
08.08.2025 13:57 Ответить
+2
Але ж і наївні: на машині і дорогою-щоб потрапити до кордону.А лісами,горами,хащами,де ведмедя мож зустріти,кабана- то не для них...
показать весь комментарий
08.08.2025 14:10 Ответить
До тебе в ухилянтський погріб уже точно не повернуться.
показать весь комментарий
08.08.2025 14:15 Ответить
🤣🤣🤣на проперденому дивані Ігоря місця вже немає
показать весь комментарий
08.08.2025 14:42 Ответить
Карацупи, Карацупи, Капацупи. Серп і молот замінили на тризуби. Зарядили автомати, карабіни. Не втече ніхто із вільної країни(с)
показать весь комментарий
08.08.2025 14:09 Ответить
Оператор дрона з тепловізійною камерою вчасно помітив їх

Наступного разу треба брати накидку антитепловізійну получається?
показать весь комментарий
08.08.2025 14:12 Ответить
Який закон вони порушили при цьому ? Закон джунглей хіба шо.
показать весь комментарий
08.08.2025 14:19 Ответить
Шкода хлопців...
показать весь комментарий
08.08.2025 14:26 Ответить
Пишайся ними тепер і дякуй патрулю ДПС, що зупинив їхню можливу пожиттєву ганьбу. Захист Батьківщини - почесна і героїчна справа.
показать весь комментарий
08.08.2025 14:47 Ответить
Каракаї мають дрони з тепловізорами і стоять такі нівроку вгодовані
показать весь комментарий
08.08.2025 14:44 Ответить
 
 