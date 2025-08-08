Пытались незаконно попасть в Молдову: на Буковине задержаны трое мужчин, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО
Ночью оператор БПЛА Черновицкого пограничного отряда заметил движение трех мужчин в направлении государственной границы на участке отдела "Сокиряны".
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, услышав приближение пограничников, нарушители сошли с дороги и спрятались в кустах. Оператор дрона с тепловизионной камерой вовремя заметил их и помог наряду задержать мужчин.
Задержанные - киевлянин, харьковчанин и житель Донецкой области в возрасте от 31 до 38 лет - планировали незаконно попасть в Молдову, ориентируясь на онлайн-карту.
В отношении нарушителей составлены материалы за административное правонарушение.
Топ комментарии
+3 vit _iwit
показать весь комментарий08.08.2025 14:04 Ответить Ссылка
+2 Ihor Ihor #577453
показать весь комментарий08.08.2025 13:57 Ответить Ссылка
+2 Lemberg #565313
показать весь комментарий08.08.2025 14:10 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наступного разу треба брати накидку антитепловізійну получається?