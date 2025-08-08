РУС
Перелет границы с Молдовой на параплане: на Виннитчине задержан мужчина, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

В Винницкой области пограничники задержали 48-летнего жителя Хмельницкой области, который планировал незаконно пересечь государственную границу с Молдовой, использовав параплан.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

В Винницкой области мужчина хотел перелететь границу на параплане
В Винницкой области мужчина хотел перелететь границу на параплане

Как отмечается, мужчина приобрел параплан в интернете за 500 евро и выбрал для "взлета" открытое поле, проложив маршрут "на глаз" без документов и разрешений.

Правоохранители остановили нарушителя еще на этапе подготовки к полету. Он привлечен к административной ответственности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Преступные группы привлекают несовершеннолетних к схемам незаконного пересечения границы, - ГПСУ

Українці найвинахідливіші!!!
08.08.2025 11:04 Ответить
Немцы из советской оккупации бежали в Западную Германию. И подкопы рыли, и на самодельных планерах перелетали. Есть какое то ощущение дежавю.
08.08.2025 11:16 Ответить
08.08.2025 11:46 Ответить
було б в досталь винищувачів в загальному доступі. то вже й на них намагались валити з країни мрій!
08.08.2025 11:03 Ответить
Українці найвинахідливіші!!!
08.08.2025 11:04 Ответить
Так це, мабуть, один з тих, що за суддею Чаусом, до Молдови вирушали???
Видно, його вітром віднесло з опу??
08.08.2025 11:04 Ответить
Немцы из советской оккупации бежали в Западную Германию. И подкопы рыли, и на самодельных планерах перелетали. Есть какое то ощущение дежавю.
08.08.2025 11:16 Ответить
Мабуть боялись звільняти рідну землю від окупантів, - дійсно, дуже схожа ситуація
08.08.2025 11:35 Ответить
ДесЦантник!
08.08.2025 11:18 Ответить
Без мотора в цій місцевості ніяк, в горах можливо якщо вітер куди потрібно.
08.08.2025 11:22 Ответить
років 6 тому, тут одного парапланериста по хоббі, рятувальники тричі, на протязі десь одного місяця, з крутих скель знімали )) здається втрєтє, коли поліз параплан знімати, який після другого зависання так і змогли зняти заразом з ним ))
08.08.2025 11:28 Ответить
Підуть в ДШВ
08.08.2025 11:29 Ответить
08.08.2025 11:46 Ответить
Gerhard Wagner местного разлива. Ну а если серьёзно:
Когда дпсу показывает переодетого в женское мужчину, пару мужчины и женщины с ограниченными возможностями, пойманных в попытке переплыть Тису, становится понятно, что происходящее - это массовое явление. И готовность перечислять методы населению, указывает на то, что скрывать их просто нет смысла, осталось лишь пугать примерами неудавшихся попыток.
08.08.2025 11:48 Ответить
"хоть тушкою, хоть чучелом..."
08.08.2025 12:20 Ответить
 
 