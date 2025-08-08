Перелет границы с Молдовой на параплане: на Виннитчине задержан мужчина, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
В Винницкой области пограничники задержали 48-летнего жителя Хмельницкой области, который планировал незаконно пересечь государственную границу с Молдовой, использовав параплан.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, мужчина приобрел параплан в интернете за 500 евро и выбрал для "взлета" открытое поле, проложив маршрут "на глаз" без документов и разрешений.
Правоохранители остановили нарушителя еще на этапе подготовки к полету. Он привлечен к административной ответственности.
Видно, його вітром віднесло з опу??
Когда дпсу показывает переодетого в женское мужчину, пару мужчины и женщины с ограниченными возможностями, пойманных в попытке переплыть Тису, становится понятно, что происходящее - это массовое явление. И готовность перечислять методы населению, указывает на то, что скрывать их просто нет смысла, осталось лишь пугать примерами неудавшихся попыток.