Незаконное пересечение границы
790 9

Преступные группы привлекают несовершеннолетних к незаконному пересечению границы, - ГПСУ

підлітки

Организованные преступные группы, которые предлагают помощь в незаконном пересечении государственной границы, используют в своих схемах и несовершеннолетних граждан Украины.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, организаторы таких "путешествий" рассчитывают, что несовершеннолетние не будут нести уголовной ответственности. При этом количество попыток незаконного пересечения границы остается стабильным: в некоторые дни фиксируется рост, в другие - уменьшение, но общая тенденция существенно не меняется.

Демченко отметил, что пограничники ежедневно продолжают задерживать лиц, которые пытаются незаконно выехать из Украины.

Враг увеличивает авиаудары по приграничным районам Сумщины, - ГПСУ

 

Госпогранслужба несовершеннолетние


Їдуть, пливуть, летять, хто як може так рятує своє життя, "країна мрій" для кожного вже в іншій частині світу.
показать весь комментарий
08.08.2025 10:25 Ответить
Нема чого морочттись з такими відібрати майно і статки всієї рідні і палицями на парашастан гнать
показать весь комментарий
08.08.2025 11:20 Ответить
бідні діти....
показать весь комментарий
08.08.2025 10:43 Ответить
Юля ді зрадники мої діти захищають і тебе і твоїх рідних від свинособак в це зрадники кара смерть в рідню на парашастан гнать
показать весь комментарий
08.08.2025 11:22 Ответить
А кого залучали, з посадових осіб ДПСУ, до перетину кордону, отих військовозобов'язаних, з 2022 року, з чемоданами готівки??
Шифери, шурми, кисліцині, «па тіхаму в лєс», міндічі, портнові, та сотні і сотні дивних «інвалідів+пенсіонерів» від прокурорсько-суддівських, які по сьогодні їздять в Україну, щоб швиденько «порішать» з кадровиками продовження «роботи на віддаленні», і двинути назад, за кордон!?!?!?
показать весь комментарий
08.08.2025 11:02 Ответить
 
 