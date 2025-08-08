Преступные группы привлекают несовершеннолетних к незаконному пересечению границы, - ГПСУ
Организованные преступные группы, которые предлагают помощь в незаконном пересечении государственной границы, используют в своих схемах и несовершеннолетних граждан Украины.
Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, организаторы таких "путешествий" рассчитывают, что несовершеннолетние не будут нести уголовной ответственности. При этом количество попыток незаконного пересечения границы остается стабильным: в некоторые дни фиксируется рост, в другие - уменьшение, но общая тенденция существенно не меняется.
Демченко отметил, что пограничники ежедневно продолжают задерживать лиц, которые пытаются незаконно выехать из Украины.
Шифери, шурми, кисліцині, «па тіхаму в лєс», міндічі, портнові, та сотні і сотні дивних «інвалідів+пенсіонерів» від прокурорсько-суддівських, які по сьогодні їздять в Україну, щоб швиденько «порішать» з кадровиками продовження «роботи на віддаленні», і двинути назад, за кордон!?!?!?