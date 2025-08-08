РУС
Враг усиливает авиаудары по приграничным районам Сумской области, - ГПСУ

Удары РФ по приграничному Сумщины

Российские захватчики наращивают количество обстрелов пограничных громад Сумской области, чаще начали применять боевую авиацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко

"Если говорить о направлении Сумской области, то там достаточно активное применение авиации, с которых враг сбрасывает КАБы, наносит удары неуправляемыми авиационными ракетами. И в то же время кроме того, что враг целится по позициям украинских защитников, он наносит прицельные удары и по населенным пунктам", - отметил Демченко.

По его словам, наиболее уязвимыми остаются Юнаковская и Хотинская громады, где обстрелы происходят почти ежедневно.

Демченко отметил, что бронированной техники для прорыва границы враг здесь не использует.

"Продвинуться вглубь территории Украины враг не может - благодаря стойкости и героизму украинских защитников, в частности подразделений Вооруженных сил и Государственной пограничной службы. Пехотные группы, которые враг пытается направить на нашу территорию, активно уничтожаются", - добавил спикер ГПСУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты атаковали Сумскую область ракетами. Пострадала 88-летняя женщина, повреждены дома

Госпогранслужба (6734) обстрел (28929) Сумская область (3556)


курська операція - агінь
08.08.2025 09:54 Ответить
Вражаючі результати(
08.08.2025 10:04 Ответить
Вони нарощують фронтову авіацію,бо нема протидії( Складається враження,що Україна напросила літаків та ППО лиш для полювання за шахеди та ракетами в тилу України,що звичайно потрібно ,але. (
08.08.2025 10:03 Ответить
А ми у відповідь? Відмічаємо рік курської операції. Рашисти безнаказано зносять КАБами населенні пункти та вбивають українців.
08.08.2025 11:14 Ответить
 
 