Враг усиливает авиаудары по приграничным районам Сумской области, - ГПСУ

Российские захватчики наращивают количество обстрелов пограничных громад Сумской области, чаще начали применять боевую авиацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко

"Если говорить о направлении Сумской области, то там достаточно активное применение авиации, с которых враг сбрасывает КАБы, наносит удары неуправляемыми авиационными ракетами. И в то же время кроме того, что враг целится по позициям украинских защитников, он наносит прицельные удары и по населенным пунктам", - отметил Демченко.

По его словам, наиболее уязвимыми остаются Юнаковская и Хотинская громады, где обстрелы происходят почти ежедневно.

Демченко отметил, что бронированной техники для прорыва границы враг здесь не использует.

"Продвинуться вглубь территории Украины враг не может - благодаря стойкости и героизму украинских защитников, в частности подразделений Вооруженных сил и Государственной пограничной службы. Пехотные группы, которые враг пытается направить на нашу территорию, активно уничтожаются", - добавил спикер ГПСУ.

