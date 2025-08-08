УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12845 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли прикордоння Сумщини
138 3

Ворог збільшує авіаудари по прикордонню Сумщини, - ДПСУ

Удари РФ по прикордонню Сумщини

Російські загарбники нарощують кількість обстрілів прикордонних громад Сумської області, частіше почали застосовувати бойову авіацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко

"Якщо говорити про напрямок Сумської області, то там досить активне застосування авіації, з яких ворог скидає КАБи, завдає ударів некерованими авіаційними ракетами. І водночас окрім того, що ворог цілить по позиціях українських захисників, він завдає прицільних ударів і по населених пунктах", - зазначив Демченко.

За його словами, найбільш вразливими залишаються Юнаківська та Хотінська громади, де обстріли відбуваються майже щодня.

Демченко наголосив, що броньованої техніки для прориву кордону ворог тут не використовує.

"Просунутися вглиб території України ворог не може - завдяки стійкості та героїзму українських захисників, зокрема підрозділів Збройних сил і Державної прикордонної служби. Піхотні групи, які ворог намагається направити на нашу територію, активно знищуються", - додав речник ДПСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували Сумщину ракетами. Постраждала 88-річна жінка, пошкоджено будинки

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6299) обстріл (30253) Сумська область (4112)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
курська операція - агінь
показати весь коментар
08.08.2025 09:54 Відповісти
Вражаючі результати(
показати весь коментар
08.08.2025 10:04 Відповісти
Вони нарощують фронтову авіацію,бо нема протидії( Складається враження,що Україна напросила літаків та ППО лиш для полювання за шахеди та ракетами в тилу України,що звичайно потрібно ,але. (
показати весь коментар
08.08.2025 10:03 Відповісти
 
 