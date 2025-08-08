Ворог збільшує авіаудари по прикордонню Сумщини, - ДПСУ

Російські загарбники нарощують кількість обстрілів прикордонних громад Сумської області, частіше почали застосовувати бойову авіацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко

"Якщо говорити про напрямок Сумської області, то там досить активне застосування авіації, з яких ворог скидає КАБи, завдає ударів некерованими авіаційними ракетами. І водночас окрім того, що ворог цілить по позиціях українських захисників, він завдає прицільних ударів і по населених пунктах", - зазначив Демченко.

За його словами, найбільш вразливими залишаються Юнаківська та Хотінська громади, де обстріли відбуваються майже щодня.

Демченко наголосив, що броньованої техніки для прориву кордону ворог тут не використовує.

"Просунутися вглиб території України ворог не може - завдяки стійкості та героїзму українських захисників, зокрема підрозділів Збройних сил і Державної прикордонної служби. Піхотні групи, які ворог намагається направити на нашу територію, активно знищуються", - додав речник ДПСУ.

