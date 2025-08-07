УКР
Рашисти атакували Сумщину ракетами. Постраждала 88-річна жінка, пошкоджено будинки

Обстріл Сумщини 7 серпня РФ била ракетами

Російські окупанти вранці завдали удару по Шосткинському району Сумщини.

Про це повідомив глава ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Попередньо, росіяни атакували некерованими авіаційними ракетами близько 10:30.

"Пошкоджені щонайменше 6 житлових будинків та кілька нежитлових споруд. Постраждала 88-річна місцева мешканка. Вона перенесла сильний стрес", - йдеться в повідомленні.

Жінку доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу.

обстріл (30253) Сумська область (4108) Шосткинський район (66)


По вже рашисти. Накуй ні?
07.08.2025 13:19 Відповісти
Де ж наші довгі Нептуни, Грім, Паляниця, Пекло і інші легенди для нанесення відповіді по рашистам? Путлер практично безкарно лютує по мирному населенню України різними типами ракет, шахедів і тп.
07.08.2025 13:52 Відповісти
 
 