Рашисти атакували Сумщину ракетами. Постраждала 88-річна жінка, пошкоджено будинки
Російські окупанти вранці завдали удару по Шосткинському району Сумщини.
Про це повідомив глава ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Попередньо, росіяни атакували некерованими авіаційними ракетами близько 10:30.
"Пошкоджені щонайменше 6 житлових будинків та кілька нежитлових споруд. Постраждала 88-річна місцева мешканка. Вона перенесла сильний стрес", - йдеться в повідомленні.
Жінку доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу.
