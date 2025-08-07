Рашисты атаковали Сумщину ракетами. Пострадала 88-летняя женщина, повреждены дома
Российские оккупанты утром нанесли удар по Шосткинскому району Сумщины.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
Предварительно, россияне атаковали неуправляемыми авиационными ракетами около 10:30.
"Повреждены, по меньшей мере, 6 жилых домов и несколько нежилых сооружений. Пострадала 88-летняя местная жительница. Она перенесла сильный стресс", - говорится в сообщении.
Женщину доставили в больницу, медики оказывают необходимую помощь.
