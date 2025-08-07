РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12457 посетителей онлайн
Новости Обстрелы приграничья Сумщины Обстрелы Сумщины
464 2

Рашисты атаковали Сумщину ракетами. Пострадала 88-летняя женщина, повреждены дома

Обстрел Сумщины 7 августа РФ била ракетами

Российские оккупанты утром нанесли удар по Шосткинскому району Сумщины.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Предварительно, россияне атаковали неуправляемыми авиационными ракетами около 10:30.

"Повреждены, по меньшей мере, 6 жилых домов и несколько нежилых сооружений. Пострадала 88-летняя местная жительница. Она перенесла сильный стресс", - говорится в сообщении.

Женщину доставили в больницу, медики оказывают необходимую помощь.

Читайте: Ночью оккупанты в очередной раз беспилотниками атаковали железнодорожную инфраструктуру

Автор: 

обстрел (28929) Сумская область (3554) Шосткинский район (66)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По вже рашисти. Накуй ні?
показать весь комментарий
07.08.2025 13:19 Ответить
Де ж наші довгі Нептуни, Грім, Паляниця, Пекло і інші легенди для нанесення відповіді по рашистам? Путлер практично безкарно лютує по мирному населенню України різними типами ракет, шахедів і тп.
показать весь комментарий
07.08.2025 13:52 Ответить
 
 