Ночью оккупанты в очередной раз беспилотниками атаковали железнодорожную инфраструктуру

Ночью 7 августа россияне в очередной раз ударили по железнодорожной инфраструктуре. Железнодорожники успели в укрытие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на фейсбук-странице сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский

"Еще одна ночь.... Очередная ночь массированных налетов стай "Шахедов" по абсолютно гражданской железнодорожной инфраструктуре. На этот раз - Приднепровка", - говорится в сообщении

Перцовский отметил, что введенные на УЗ меры безопасности сработали - все дежурные сотрудники заблаговременно переместились в укрытие и не пострадали.

"Инфраструктуру и технику после повреждений восстановим. Движение отнюдь не останавливаем - посеять панику или уныние точно не получится", - добавил он.

