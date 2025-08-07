РУС
Новости Обстрелы объектов Укрзализныци
Ночью оккупанты в очередной раз беспилотниками атаковали железнодорожную инфраструктуру

Очередной обстрел Укрзализныци

Ночью 7 августа россияне в очередной раз ударили по железнодорожной инфраструктуре. Железнодорожники успели в укрытие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на фейсбук-странице сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский

"Еще одна ночь.... Очередная ночь массированных налетов стай "Шахедов" по абсолютно гражданской железнодорожной инфраструктуре. На этот раз - Приднепровка", - говорится в сообщении

Перцовский отметил, что введенные на УЗ меры безопасности сработали - все дежурные сотрудники заблаговременно переместились в укрытие и не пострадали.

"Инфраструктуру и технику после повреждений восстановим. Движение отнюдь не останавливаем - посеять панику или уныние точно не получится", - добавил он.

обстрел (28913) Укрзализныця (2780)


Рашисти не просто так почали нищити залізничну логістику.
Серпень-місяць характерний збором зернових, плодів, овочів, що треба транспортувати залізничними вагонами в усі куточки України, а також шаленним пасажиро-потоком.
Мета рашистів - повний транспортний коллапс в Україні, але питання в іншому - залізничні станції, вокзали, депо завжди були найкритичнішими, а особливо під час війни.
Так чому на їх захист досі ніхто не зважає? Чому біля таких критичних об'єктів відсутня ППО!?
показать весь комментарий
07.08.2025 09:58 Ответить
У нас так "багато" систем ППО,що просто не знаємо куди ще їх поставити....Чи біля депо на полустанку чи біля роддому у місті...
показать весь комментарий
07.08.2025 10:15 Ответить
 
 