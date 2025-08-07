Ночью оккупанты в очередной раз беспилотниками атаковали железнодорожную инфраструктуру
Ночью 7 августа россияне в очередной раз ударили по железнодорожной инфраструктуре. Железнодорожники успели в укрытие.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на фейсбук-странице сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский
"Еще одна ночь.... Очередная ночь массированных налетов стай "Шахедов" по абсолютно гражданской железнодорожной инфраструктуре. На этот раз - Приднепровка", - говорится в сообщении
Перцовский отметил, что введенные на УЗ меры безопасности сработали - все дежурные сотрудники заблаговременно переместились в укрытие и не пострадали.
"Инфраструктуру и технику после повреждений восстановим. Движение отнюдь не останавливаем - посеять панику или уныние точно не получится", - добавил он.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Серпень-місяць характерний збором зернових, плодів, овочів, що треба транспортувати залізничними вагонами в усі куточки України, а також шаленним пасажиро-потоком.
Мета рашистів - повний транспортний коллапс в Україні, але питання в іншому - залізничні станції, вокзали, депо завжди були найкритичнішими, а особливо під час війни.
Так чому на їх захист досі ніхто не зважає? Чому біля таких критичних об'єктів відсутня ППО!?