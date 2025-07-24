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Новости Фото Обстрелы объектов Укрзализныци
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Рашисты ударили по железной дороге в Одессе, поврежден подвижной состав. ФОТО

Российские оккупанты атаковали железнодорожный подвижной состав в Одессе.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці", передает Цензор.НЕТ.

"Ночью враг в очередной раз бил вокруг портов Одессы, чтобы заблокировать к ним доступ.

Однако, сработала развернутая система мониторинга и оповещения, а железнодорожники и железнодорожницы вовремя прошли в укрытие. Никто из работников не пострадал", - говорится в сообщении.

РФ ударила по железной дороге в Одессе 24 июля 2025 года
РФ ударила по железной дороге в Одессе 24 июля 2025 года

Напомним, ночью Россия нанесла удар по гражданской инфраструктуре Одесской области - морским портам, транспортным узлам и жилым кварталам.

Поражены объекты логистики, железнодорожный подвижной состав, дома в городе и сооружения исторического центра.

Читайте: Враг нанес массированный удар беспилотниками по Одессе: повреждения гражданской инфраструктуры, горит рынок Привоз (обновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (28678) Одесса (7991) Одесская область (3743) Укрзализныця (2775) Одесский район (248)


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Топ комментарии
+2
Ага, за ніч наштампують закон про відновлення "крєпаснова права в маларосіі" і в турборежимі впіхнуть зеленим тушкам в Раді. А ті як слухнянні мавпачки потицькають по кнопкам.
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24.07.2025 12:39 Ответить
+1
Зараз Єрмак лобзіком з фанеркі наріже дрончиків та потужно відповість.
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24.07.2025 12:03 Ответить
+1
більше року потому, на іншій гільці новин. Чи може був приліт? Чи ти тупий, як всі нащадки Толстоєвського та Пушкінтовича
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24.07.2025 12:22 Ответить
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Труханов на постраждав?
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24.07.2025 11:59 Ответить
Вау, ще один руцькошелепний? Давно на рашистів чекаєш? Прапор ОНР придбав, недобите ригло?
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24.07.2025 12:09 Ответить
Зайвехромосомний. До чого тут Львів? Що ********** наслухався, мерзота кацапська? Замало вас "виховували" у БП
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24.07.2025 12:16 Ответить
Ти не плутай ненавість до нащадків бухіх совкових каперазов , мічманів і портових повій і м. Одеса. Одеса чудове україньке місто, але загадили його згадані зайвехромосомні
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24.07.2025 12:28 Ответить
Що там в твому мухасранську? Вже в'їбав баяри за "дідов"?
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24.07.2025 12:37 Ответить
Зачекун, інформую - хатинка підрахуя відновлена https://odessa.politeka.net/445338-yak-zaraz-viglyadaye-zamok-garri-pottera-v-odesi-svizhi-kadri
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24.07.2025 12:13 Ответить
Ты писал что не было прилетов и сейчас кидаешь сам пруф, кумедний ти хлопець
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24.07.2025 12:17 Ответить
більше року потому, на іншій гільці новин. Чи може був приліт? Чи ти тупий, як всі нащадки Толстоєвського та Пушкінтовича
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24.07.2025 12:22 Ответить
в своей Львове? Це на якому "язику"? А те що по Одесі прилітає кожен день, так пожалійса *****, саме він нищить "руцьке" місто. І в Одеси ще забагато лайна великого і не дуже. Пропагандонка Вітізева, заст. голвного мента Фучіджі, головний пожежник Боделян , де вони? Ну звісно на параші. Щодо Труханова - https://nv.ua/ukraine/politics/rossiyskiy-pasport-truhanova-sternenko-pokazal-dokazatelstva-chto-u-mera-odessy-grazhdanstvo-rf-50451626.html
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24.07.2025 12:51 Ответить
Забыл еще про Костусева и Марченко написать, из за пару недолюдей так ненавидить миллионый город, потужно
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24.07.2025 12:57 Ответить
Марченко. Який?
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24.07.2025 13:22 Ответить
Айхман где то улыбается
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24.07.2025 12:21 Ответить
Зараз Єрмак лобзіком з фанеркі наріже дрончиків та потужно відповість.
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24.07.2025 12:03 Ответить
Ага, за ніч наштампують закон про відновлення "крєпаснова права в маларосіі" і в турборежимі впіхнуть зеленим тушкам в Раді. А ті як слухнянні мавпачки потицькають по кнопкам.
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24.07.2025 12:39 Ответить
куротний сезон у розгарі - найбільша дронова атака на Сочі: уражено https://www.google.com.ua/maps/place/43%C2%B026'05.8%22N+39%C2%B056'09.1%22E/@43.4349539,39.933269,516m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d43.4349539!4d39.9358493?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDcyMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D нафтобазу міжнародного аеропорту
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24.07.2025 12:49 Ответить
 
 