Рашисты ударили по железной дороге в Одессе, поврежден подвижной состав. ФОТО

Российские оккупанты атаковали железнодорожный подвижной состав в Одессе.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці", передает Цензор.НЕТ.

"Ночью враг в очередной раз бил вокруг портов Одессы, чтобы заблокировать к ним доступ.



Однако, сработала развернутая система мониторинга и оповещения, а железнодорожники и железнодорожницы вовремя прошли в укрытие. Никто из работников не пострадал", - говорится в сообщении.





Напомним, ночью Россия нанесла удар по гражданской инфраструктуре Одесской области - морским портам, транспортным узлам и жилым кварталам.

Поражены объекты логистики, железнодорожный подвижной состав, дома в городе и сооружения исторического центра.

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