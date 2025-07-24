Рашисты ударили по железной дороге в Одессе, поврежден подвижной состав. ФОТО
Российские оккупанты атаковали железнодорожный подвижной состав в Одессе.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці", передает Цензор.НЕТ.
"Ночью враг в очередной раз бил вокруг портов Одессы, чтобы заблокировать к ним доступ.
Однако, сработала развернутая система мониторинга и оповещения, а железнодорожники и железнодорожницы вовремя прошли в укрытие. Никто из работников не пострадал", - говорится в сообщении.
Напомним, ночью Россия нанесла удар по гражданской инфраструктуре Одесской области - морским портам, транспортным узлам и жилым кварталам.
Поражены объекты логистики, железнодорожный подвижной состав, дома в городе и сооружения исторического центра.
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