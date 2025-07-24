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Новини Фото Обстріли об’єктів Укрзалізниці
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Рашисти вдарили по залізниці в Одесі, пошкоджено рухомий склад. ФОТО

Російські окупанти атакували залізничний рухомий склад в Одесі.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

"Вночі ворог вчергове бив навколо портів Одеси, аби заблокувати до них доступ.

Проте, спрацювала розгорнута система моніторингу та оповіщення, а залізничники та залізничниці вчасно пройшли в укриття. Ніхто з працівників не постраждав", - йдеться в повідомленні

РФ вдарила по залізниці в Одесі 24 липня 2025 року
РФ вдарила по залізниці в Одесі 24 липня 2025 року

Нагадаємо, вночі Росія завдала удару по цивільній інфраструктурі Одещини – морським портам, транспортним вузлам і житловим кварталам.

Уражено об’єкти логістики, залізничний рухомий склад, будинки в місті та споруди історичного центру.

Читайте: Ворог завдав масованого удару безпілотниками по Одесі: пошкодження цивільної інфраструктури, горить ринок Привоз (оновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (30002) Одеса (5577) Одеська область (3399) Укрзалізниця (6959) Одеський район (257)


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Труханов на постраждав?
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24.07.2025 11:59 Відповісти
Слейся, ты уже обосрался с домом мики мауса
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24.07.2025 12:04 Відповісти
Вау, ще один руцькошелепний? Давно на рашистів чекаєш? Прапор ОНР придбав, недобите ригло?
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24.07.2025 12:09 Відповісти
А ты на кого чекаешь ? На поляков в своём Львове?)
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24.07.2025 12:11 Відповісти
Зайвехромосомний. До чого тут Львів? Що ********** наслухався, мерзота кацапська? Замало вас "виховували" у БП
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24.07.2025 12:16 Відповісти
А откуда ты ? Что такая ненависть к Одессе ?
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24.07.2025 12:20 Відповісти
Ти не плутай ненавість до нащадків бухіх совкових каперазов , мічманів і портових повій і м. Одеса. Одеса чудове україньке місто, але загадили його згадані зайвехромосомні
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24.07.2025 12:28 Відповісти
Зачекун, інформую - хатинка підрахуя відновлена https://odessa.politeka.net/445338-yak-zaraz-viglyadaye-zamok-garri-pottera-v-odesi-svizhi-kadri
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24.07.2025 12:13 Відповісти
Ты писал что не было прилетов и сейчас кидаешь сам пруф, кумедний ти хлопець
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24.07.2025 12:17 Відповісти
більше року потому, на іншій гільці новин. Чи може був приліт? Чи ти тупий, як всі нащадки Толстоєвського та Пушкінтовича
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24.07.2025 12:22 Відповісти
та пойми в своей Львове, по Одессе почти ежедневно прилетает во все районы и можешь пострадать любой и хари потер и Труханов,и ты не знал что ракетой в Одессе убили заместителя мэра Одессы ?
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24.07.2025 12:31 Відповісти
жиды никогда не пострадают
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24.07.2025 12:12 Відповісти
Айхман где то улыбается
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24.07.2025 12:21 Відповісти
Зараз Єрмак лобзіком з фанеркі наріже дрончиків та потужно відповість.
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24.07.2025 12:03 Відповісти
 
 