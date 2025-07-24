Рашисти вдарили по залізниці в Одесі, пошкоджено рухомий склад. ФОТО
Російські окупанти атакували залізничний рухомий склад в Одесі.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.
"Вночі ворог вчергове бив навколо портів Одеси, аби заблокувати до них доступ.
Проте, спрацювала розгорнута система моніторингу та оповіщення, а залізничники та залізничниці вчасно пройшли в укриття. Ніхто з працівників не постраждав", - йдеться в повідомленні
Нагадаємо, вночі Росія завдала удару по цивільній інфраструктурі Одещини – морським портам, транспортним вузлам і житловим кварталам.
Уражено об’єкти логістики, залізничний рухомий склад, будинки в місті та споруди історичного центру.
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