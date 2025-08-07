УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13080 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли об’єктів Укрзалізниці
927 2

Вночі окупанти вкотре безпілотниками атакували залізничну інфраструктуру

Черговий обстріл Укрзалізниці

Вночі 7 серпня росіяни вкотре вдарили по залізничній інфраструктурі. Залізничники встигли в укриття.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на фейсбук-сторінці повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський

"Ще одна ніч.... Чергова ніч масованих нальотів зграй "Шахедів" по абсолютно цивільній залізничній інфраструктурі. Цього разу – Придніпровка", - йдеться в повідомленні

Перцовський зазначив, що введені на УЗ безпекові заходи спрацювали – всі чергові співробітники завчасно перемістились в укриття та не постраждали.

"Інфраструктуру та техніку після ушкоджень відновимо. Рух аж ніяк не спиняємо – посіяти паніку чи зневіру точно не вийде", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по залізниці в Одесі, пошкоджено рухомий склад. ФОТО

Автор: 

обстріл (30237) Укрзалізниця (6981)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рашисти не просто так почали нищити залізничну логістику.
Серпень-місяць характерний збором зернових, плодів, овочів, що треба транспортувати залізничними вагонами в усі куточки України, а також шаленним пасажиро-потоком.
Мета рашистів - повний транспортний коллапс в Україні, але питання в іншому - залізничні станції, вокзали, депо завжди були найкритичнішими, а особливо під час війни.
Так чому на їх захист досі ніхто не зважає? Чому біля таких критичних об'єктів відсутня ППО!?
показати весь коментар
07.08.2025 09:58 Відповісти
У нас так "багато" систем ППО,що просто не знаємо куди ще їх поставити....Чи біля депо на полустанку чи біля роддому у місті...
показати весь коментар
07.08.2025 10:15 Відповісти
 
 