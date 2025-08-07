Вночі окупанти вкотре безпілотниками атакували залізничну інфраструктуру
Вночі 7 серпня росіяни вкотре вдарили по залізничній інфраструктурі. Залізничники встигли в укриття.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на фейсбук-сторінці повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський
"Ще одна ніч.... Чергова ніч масованих нальотів зграй "Шахедів" по абсолютно цивільній залізничній інфраструктурі. Цього разу – Придніпровка", - йдеться в повідомленні
Перцовський зазначив, що введені на УЗ безпекові заходи спрацювали – всі чергові співробітники завчасно перемістились в укриття та не постраждали.
"Інфраструктуру та техніку після ушкоджень відновимо. Рух аж ніяк не спиняємо – посіяти паніку чи зневіру точно не вийде", - додав він.
Серпень-місяць характерний збором зернових, плодів, овочів, що треба транспортувати залізничними вагонами в усі куточки України, а також шаленним пасажиро-потоком.
Мета рашистів - повний транспортний коллапс в Україні, але питання в іншому - залізничні станції, вокзали, депо завжди були найкритичнішими, а особливо під час війни.
Так чому на їх захист досі ніхто не зважає? Чому біля таких критичних об'єктів відсутня ППО!?