Вночі окупанти вкотре безпілотниками атакували залізничну інфраструктуру

Вночі 7 серпня росіяни вкотре вдарили по залізничній інфраструктурі. Залізничники встигли в укриття.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на фейсбук-сторінці повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський

"Ще одна ніч.... Чергова ніч масованих нальотів зграй "Шахедів" по абсолютно цивільній залізничній інфраструктурі. Цього разу – Придніпровка", - йдеться в повідомленні

Перцовський зазначив, що введені на УЗ безпекові заходи спрацювали – всі чергові співробітники завчасно перемістились в укриття та не постраждали.

"Інфраструктуру та техніку після ушкоджень відновимо. Рух аж ніяк не спиняємо – посіяти паніку чи зневіру точно не вийде", - додав він.

