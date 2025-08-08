Злочинні групи залучають неповнолітніх до схем незаконного перетину кордону, - ДПСУ

Організовані злочинні групи, які пропонують допомогу в незаконному перетині державного кордону, використовують у своїх схемах і неповнолітніх громадян України.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, організатори таких "подорожей" розраховують, що неповнолітні не нестимуть кримінальної відповідальності. При цьому кількість спроб незаконного перетину кордону залишається стабільною: у деякі дні фіксується зростання, в інші - зменшення, але загальна тенденція суттєво не змінюється.

Демченко наголосив, що прикордонники щодня продовжують затримувати осіб, які намагаються незаконно виїхати з України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог збільшує авіаудари по прикордонню Сумщини, - ДПСУ