Злочинні групи залучають неповнолітніх до схем незаконного перетину кордону, - ДПСУ

підлітки

Організовані злочинні групи, які пропонують допомогу в незаконному перетині державного кордону, використовують у своїх схемах і неповнолітніх громадян України.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, організатори таких "подорожей" розраховують, що неповнолітні не нестимуть кримінальної відповідальності. При цьому кількість спроб незаконного перетину кордону залишається стабільною: у деякі дні фіксується зростання, в інші - зменшення, але загальна тенденція суттєво не змінюється.

Демченко наголосив, що прикордонники щодня продовжують затримувати осіб, які намагаються незаконно виїхати з України.

Їдуть, пливуть, летять, хто як може так рятує своє життя, "країна мрій" для кожного вже в іншій частині світу.
показати весь коментар
08.08.2025 10:25 Відповісти
Нема чого морочттись з такими відібрати майно і статки всієї рідні і палицями на парашастан гнать
показати весь коментар
08.08.2025 11:20 Відповісти
бідні діти....
показати весь коментар
08.08.2025 10:43 Відповісти
Юля ді зрадники мої діти захищають і тебе і твоїх рідних від свинособак в це зрадники кара смерть в рідню на парашастан гнать
показати весь коментар
08.08.2025 11:22 Відповісти
А кого залучали, з посадових осіб ДПСУ, до перетину кордону, отих військовозобов'язаних, з 2022 року, з чемоданами готівки??
Шифери, шурми, кисліцині, «па тіхаму в лєс», міндічі, портнові, та сотні і сотні дивних «інвалідів+пенсіонерів» від прокурорсько-суддівських, які по сьогодні їздять в Україну, щоб швиденько «порішать» з кадровиками продовження «роботи на віддаленні», і двинути назад, за кордон!?!?!?
показати весь коментар
08.08.2025 11:02 Відповісти
 
 