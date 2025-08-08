Злочинні групи залучають неповнолітніх до схем незаконного перетину кордону, - ДПСУ
Організовані злочинні групи, які пропонують допомогу в незаконному перетині державного кордону, використовують у своїх схемах і неповнолітніх громадян України.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За його словами, організатори таких "подорожей" розраховують, що неповнолітні не нестимуть кримінальної відповідальності. При цьому кількість спроб незаконного перетину кордону залишається стабільною: у деякі дні фіксується зростання, в інші - зменшення, але загальна тенденція суттєво не змінюється.
Демченко наголосив, що прикордонники щодня продовжують затримувати осіб, які намагаються незаконно виїхати з України.
Шифери, шурми, кисліцині, «па тіхаму в лєс», міндічі, портнові, та сотні і сотні дивних «інвалідів+пенсіонерів» від прокурорсько-суддівських, які по сьогодні їздять в Україну, щоб швиденько «порішать» з кадровиками продовження «роботи на віддаленні», і двинути назад, за кордон!?!?!?