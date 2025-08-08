1 979 16
Переліт кордону до Молдови на параплані: на Вінниччині затримано чоловіка, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
На Вінниччині прикордонники затримали 48-річного мешканця Хмельниччини, який планував незаконно перетнути державний кордон з Молдовою, використавши параплан.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, чоловік придбав параплан в інтернеті за 500 євро та обрав для "зльоту" відкрите поле, проклавши маршрут "на око" без документів та дозволів.
Правоохоронці зупинили порушника ще на етапі підготовки до польоту. Його притягнуто до адміністративної відповідальності.
