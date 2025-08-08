УКР
Переліт кордону до Молдови на параплані: на Вінниччині затримано чоловіка, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Вінниччині прикордонники затримали 48-річного мешканця Хмельниччини, який планував незаконно перетнути державний кордон з Молдовою, використавши параплан.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

На Вінниччині чоловік хотів перелетіти кордон на параплані
Як зазначається, чоловік придбав параплан в інтернеті за 500 євро та обрав для "зльоту" відкрите поле, проклавши маршрут "на око" без документів та дозволів.

Правоохоронці зупинили порушника ще на етапі підготовки до польоту. Його притягнуто до адміністративної відповідальності.

+8
Українці найвинахідливіші!!!
08.08.2025 11:04 Відповісти
+4
Немцы из советской оккупации бежали в Западную Германию. И подкопы рыли, и на самодельных планерах перелетали. Есть какое то ощущение дежавю.
08.08.2025 11:16 Відповісти
+3
було б в досталь винищувачів в загальному доступі. то вже й на них намагались валити з країни мрій!
08.08.2025 11:03 Відповісти
Так це, мабуть, один з тих, що за суддею Чаусом, до Молдови вирушали???
Видно, його вітром віднесло з опу??
08.08.2025 11:04 Відповісти
Мабуть боялись звільняти рідну землю від окупантів, - дійсно, дуже схожа ситуація
08.08.2025 11:35 Відповісти
ДесЦантник!
08.08.2025 11:18 Відповісти
Без мотора в цій місцевості ніяк, в горах можливо якщо вітер куди потрібно.
08.08.2025 11:22 Відповісти
років 6 тому, тут одного парапланериста по хоббі, рятувальники тричі, на протязі десь одного місяця, з крутих скель знімали )) здається втрєтє, коли поліз параплан знімати, який після другого зависання так і змогли зняти заразом з ним ))
08.08.2025 11:28 Відповісти
Підуть в ДШВ
08.08.2025 11:29 Відповісти
08.08.2025 11:46 Відповісти
Gerhard Wagner местного разлива. Ну а если серьёзно:
Когда дпсу показывает переодетого в женское мужчину, пару мужчины и женщины с ограниченными возможностями, пойманных в попытке переплыть Тису, становится понятно, что происходящее - это массовое явление. И готовность перечислять методы населению, указывает на то, что скрывать их просто нет смысла, осталось лишь пугать примерами неудавшихся попыток.
08.08.2025 11:48 Відповісти
"хоть тушкою, хоть чучелом..."
08.08.2025 12:20 Відповісти
 
 