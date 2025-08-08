Переліт кордону до Молдови на параплані: на Вінниччині затримано чоловіка, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Вінниччині прикордонники затримали 48-річного мешканця Хмельниччини, який планував незаконно перетнути державний кордон з Молдовою, використавши параплан.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.





Як зазначається, чоловік придбав параплан в інтернеті за 500 євро та обрав для "зльоту" відкрите поле, проклавши маршрут "на око" без документів та дозволів.

Правоохоронці зупинили порушника ще на етапі підготовки до польоту. Його притягнуто до адміністративної відповідальності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Злочинні групи залучають неповнолітніх до схем незаконного перетину кордону, - ДПСУ