Намагалися незаконно потрапити до Молдови: на Буковині затримано трьох чоловіків, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Вночі оператор БпЛА Чернівецького прикордонного загону помітив рух трьох чоловіків у напрямку державного кордону на ділянці відділу "Сокиряни".

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, почувши наближення прикордонників, порушники зійшли з дороги та сховалися в кущах. Оператор дрона з тепловізійною камерою вчасно помітив їх і допоміг наряду затримати чоловіків.

Затримані - киянин, харків’янин і житель Донеччини віком від 31 до 38 років - планували незаконно потрапити до Молдови, орієнтуючись на онлайн-карту.

Відносно порушників складені матеріали за адміністративне правопорушення.

