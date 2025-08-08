Намагалися незаконно потрапити до Молдови: на Буковині затримано трьох чоловіків, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО
Вночі оператор БпЛА Чернівецького прикордонного загону помітив рух трьох чоловіків у напрямку державного кордону на ділянці відділу "Сокиряни".
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, почувши наближення прикордонників, порушники зійшли з дороги та сховалися в кущах. Оператор дрона з тепловізійною камерою вчасно помітив їх і допоміг наряду затримати чоловіків.
Затримані - киянин, харків’янин і житель Донеччини віком від 31 до 38 років - планували незаконно потрапити до Молдови, орієнтуючись на онлайн-карту.
Відносно порушників складені матеріали за адміністративне правопорушення.
Наступного разу треба брати накидку антитепловізійну получається?