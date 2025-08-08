УКР
Намагалися незаконно потрапити до Молдови: на Буковині затримано трьох чоловіків, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Вночі оператор БпЛА Чернівецького прикордонного загону помітив рух трьох чоловіків у напрямку державного кордону на ділянці відділу "Сокиряни".

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, почувши наближення прикордонників, порушники зійшли з дороги та сховалися в кущах. Оператор дрона з тепловізійною камерою вчасно помітив їх і допоміг наряду затримати чоловіків.

Затримані - киянин, харків’янин і житель Донеччини віком від 31 до 38 років - планували незаконно потрапити до Молдови, орієнтуючись на онлайн-карту.

Затримано трьох чоловіків за спробу незаконного перетину кордону у Чернівецькій області

Відносно порушників складені матеріали за адміністративне правопорушення.

Буковина (859) Держприкордонслужба ДПСУ (6299) ухилянти (1099) Львівська область (2513) Стрийський район (29)


Міцні хлопаки. Явно готові кандидати до штурмового батальйону.
08.08.2025 13:57 Відповісти
Маєш на увазі, що потраплять до твого батальйону?
08.08.2025 14:04 Відповісти
До тебе в ухилянтський погріб уже точно не повернуться.
08.08.2025 14:15 Відповісти
Карацупи, Карацупи, Капацупи. Серп і молот замінили на тризуби. Зарядили автомати, карабіни. Не втече ніхто із вільної країни(с)
08.08.2025 14:09 Відповісти
Але ж і наївні: на машині і дорогою-щоб потрапити до кордону.А лісами,горами,хащами,де ведмедя мож зустріти,кабана- то не для них...
08.08.2025 14:10 Відповісти
Оператор дрона з тепловізійною камерою вчасно помітив їх

Наступного разу треба брати накидку антитепловізійну получається?
08.08.2025 14:12 Відповісти
Який закон вони порушили при цьому ? Закон джунглей хіба шо.
08.08.2025 14:19 Відповісти
Шкода хлопців...
