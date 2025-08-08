Росіяни розпочали перекидання техніки до Білорусі для участі у спільних навчаннях, - ДПСУ

Перші колони російських військових та техніки почали прибувати до Білорусі в межах підготовки до чергових спільних навчань. Наразі прикордонники не фіксують жодної безпосередньої загрози з боку північного сусіда.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Ми уважно стежимо за ситуацією. Справді, техніка з’являється, навчання оголошено. Але на цей час це більше інформаційна кампанія з боку ворога, ніж реальна загроза", - сказав він.

Речник додав, що наразі на території Білорусі немає значного контингенту російських військ.

"На півночі ми зберігаємо високу пильність, але підстав для паніки немає. Усі наші підрозділи на цій ділянці перебувають у постійній готовності до будь-якого розвитку подій", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко готує армію до придушення протестів і посилення контролю над суспільством, - СЗР