Росіяни розпочали перекидання техніки до Білорусі для участі у спільних навчаннях, - ДПСУ

РФ розпочала перекидання техніки до Білорусі

Перші колони російських військових та техніки почали прибувати до Білорусі в межах підготовки до чергових спільних навчань. Наразі прикордонники не фіксують жодної безпосередньої загрози з боку північного сусіда.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Ми уважно стежимо за ситуацією. Справді, техніка з’являється, навчання оголошено. Але на цей час це більше інформаційна кампанія з боку ворога, ніж реальна загроза", - сказав він.

Речник додав, що наразі на території Білорусі немає значного контингенту російських військ.

"На півночі ми зберігаємо високу пильність, але підстав для паніки немає. Усі наші підрозділи на цій ділянці перебувають у постійній готовності до будь-якого розвитку подій", - додав він.

Автор: 

У 2022 році російсько-білоруські навчання "Союзна рішучість-2022" проходили з 10 по 20 лютого. Ці навчання фактично були продовжені до 24 лютого і стали підґрунтям для подальшого вторгнення Росії в Україну, вважаються початком російської окупації Білорусі. З 29 квітня 2022 року навчання тривають безперервно. Загальна кількість продовжень сягнула 80 тижнів, за даними на листопад 2023 року. Восени 2023 року відбулися чергові спільні навчання, а також повідомлялося про прибуття російських інструкторів для навчання білоруських військових керувати безпілотниками.
08.08.2025 11:34 Відповісти
Дым с атакованного ночью военного аэродрома в Миллерово (Ростовская область) до сих виднеется на расстоянии десятков километров.
08.08.2025 11:39 Відповісти
 
 