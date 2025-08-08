РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12342 посетителя онлайн
Новости Военные учения РФ и Беларуси
793 2

Россияне начали переброску техники в Беларусь для участия в совместных учениях, - ГПСУ

РФ начала переброску техники в Беларусь

Первые колонны российских военных и техники начали прибывать в Беларусь в рамках подготовки к очередным совместным учениям. Сейчас пограничники не фиксируют никакой непосредственной угрозы со стороны северного соседа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко.

"Мы внимательно следим за ситуацией. Действительно, техника появляется, обучение объявлено. Но в настоящее время это больше информационная кампания со стороны врага, чем реальная угроза", - сказал он.

Спикер добавил, что сейчас на территории Беларуси нет значительного контингента российских войск.

"На севере мы сохраняем высокую бдительность, но оснований для паники нет. Все наши подразделения на этом участке находятся в постоянной готовности к любому развитию событий", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко готовит армию к подавлению протестов и усилению контроля над обществом, - СВР

Автор: 

Беларусь (7962) Госпогранслужба (6734) россия (96828) военные учения (3471)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У 2022 році російсько-білоруські навчання "Союзна рішучість-2022" проходили з 10 по 20 лютого. Ці навчання фактично були продовжені до 24 лютого і стали підґрунтям для подальшого вторгнення Росії в Україну, вважаються початком російської окупації Білорусі. З 29 квітня 2022 року навчання тривають безперервно. Загальна кількість продовжень сягнула 80 тижнів, за даними на листопад 2023 року. Восени 2023 року відбулися чергові спільні навчання, а також повідомлялося про прибуття російських інструкторів для навчання білоруських військових керувати безпілотниками.
показать весь комментарий
08.08.2025 11:34 Ответить
Дым с атакованного ночью военного аэродрома в Миллерово (Ростовская область) до сих виднеется на расстоянии десятков километров.
показать весь комментарий
08.08.2025 11:39 Ответить
 
 