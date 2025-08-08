Россияне начали переброску техники в Беларусь для участия в совместных учениях, - ГПСУ

Первые колонны российских военных и техники начали прибывать в Беларусь в рамках подготовки к очередным совместным учениям. Сейчас пограничники не фиксируют никакой непосредственной угрозы со стороны северного соседа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко.

"Мы внимательно следим за ситуацией. Действительно, техника появляется, обучение объявлено. Но в настоящее время это больше информационная кампания со стороны врага, чем реальная угроза", - сказал он.

Спикер добавил, что сейчас на территории Беларуси нет значительного контингента российских войск.

"На севере мы сохраняем высокую бдительность, но оснований для паники нет. Все наши подразделения на этом участке находятся в постоянной готовности к любому развитию событий", - добавил он.

