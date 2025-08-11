УКР
3 363 61

Операція "Опікун": 27 чоловіків намагалися уникнути мобілізації з фіктивними документами, проведено понад 60 обшуків. ФОТОрепортаж

За координації Офісу Генерального прокурора, спільно з підрозділами Нацполіції, ДБР та внутрішньої безпеки ЗСУ, проведено третій етап спеціальної операції "Опікун", викрито та повідомили про підозру 27 чоловікам, які використовували підроблені медичні документи для звільнення від служби чи відтермінування мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, учасники схеми подавали до військових частин довідки про нібито тяжкі хвороби або інвалідність родичів, що потребують постійного догляду, або ж про власну непридатність до служби.

У низці випадків медична документація була повністю фіктивною, а дані про звернення до лікарів - відсутні. Встановлено навіть факти умисного самоскалічення.

Під час понад 60 обшуків у м. Києві, Київській, Рівненській, Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Івано-Франківській, Волинській, Донецькій, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях вилучено підроблені довідки, медичну документацію та інші докази використання фальшивих документів для уникнення військової служби.

Також до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки передано необхідну інформацію для перевірки обґрунтованості наданих відстрочок.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях за ч. 4 ст. 409, ст. 336, ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України триває. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.

Варто також зазначити, що під час попередніх етапів операції "Опікун" правоохоронцями було викрито ще близько 100 фактів підроблення документів для уникнення військової служби.

+22
Що там з прокурорами інвалідами?!?
показати весь коментар
11.08.2025 11:19 Відповісти
+13
200 000 ловлять 27 щоб відправити на фронт замість себе. Оце я розумію - працюють не покладаючи рук і ніг.
показати весь коментар
11.08.2025 11:30 Відповісти
+10
дві сотні ухилянтів знайшли 27 чоловік з підробними документами ! я сподіваюсь "факт самоскалічення " зняли на відео ?
показати весь коментар
11.08.2025 11:26 Відповісти
Що там з прокурорами інвалідами?!?
показати весь коментар
11.08.2025 11:19 Відповісти
Бідують...
показати весь коментар
11.08.2025 11:25 Відповісти
Хіба до пана стосуються ті правила, що й до хлопа?
показати весь коментар
11.08.2025 11:42 Відповісти
****** іди похмелись і не гавкай
показати весь коментар
11.08.2025 12:34 Відповісти
Фу, серед культурних людей на культурному форумі - й отаке явище. Хто пустив хама до театру?
показати весь коментар
11.08.2025 12:36 Відповісти
Передали 250 справ у дисциплінарну комісію.
показати весь коментар
11.08.2025 12:07 Відповісти
Тепер не справ не комісії?!))
показати весь коментар
11.08.2025 12:11 Відповісти
Генеральний прокурор пояснював - наразі такі норми законів. Треба зміни вносити.
показати весь коментар
11.08.2025 12:26 Відповісти
сук! 🤣
"GUILTY"
🤣🤣🤣
показати весь коментар
11.08.2025 11:19 Відповісти
повеселив
показати весь коментар
11.08.2025 11:30 Відповісти
Все продумано...ТАМ нє дуракі сідят...
показати весь коментар
11.08.2025 11:22 Відповісти
дві сотні ухилянтів знайшли 27 чоловік з підробними документами ! я сподіваюсь "факт самоскалічення " зняли на відео ?
показати весь коментар
11.08.2025 11:26 Відповісти
Маніпуляція.
Є штат ТЦК вони працюють постійно, ну майже.
Відповідно там не тільки такі гаврики. Так само ДБР, прокуратура. Усі займаються не тільки цим.
показати весь коментар
11.08.2025 12:09 Відповісти
А країну коли захищати будуть?
показати весь коментар
11.08.2025 12:12 Відповісти
Я Вам там нижче відповів.
показати весь коментар
11.08.2025 12:22 Відповісти
чим займалися тцк з 2017 року , якщо досі немає повних списків військовозобов'язаних ? так усі чимось займаються , це називається імітація діяльності . прокурори і ДБР вже знайшли тих хто не підготував країну до нападу ?
показати весь коментар
11.08.2025 12:22 Відповісти
ТЦК коли з"явилися ? І законодавча база під них ?

По старих законах і порядках усі військовозобов"язані мали реєструватися у військкоматах за місцем проживання. По суті нічого не змінилося. От вам і відповідь.
показати весь коментар
11.08.2025 12:25 Відповісти
я ж написав 2017 році . по суті не змінилось , а факту списків немає ! питання за що дармоїди отримують зарплату з 2017 року ? вони живуть на мої податки і не виконують свою работу, багаторазово порушують законодавство це факт .
показати весь коментар
11.08.2025 12:34 Відповісти
Тому що закинули ідею переходити на проф. армію. Більшість купилась. І МО теж, але ж хто там був ? Норми законів ніхто не відміняв, але, схоже, воєнкоматам команди не було.
показати весь коментар
11.08.2025 13:26 Відповісти
Багато цей дядько в сірій тенисці навоює?
показати весь коментар
11.08.2025 11:29 Відповісти
Співвідношення дотримано!
"На одного раба - три прораба"
😆
показати весь коментар
11.08.2025 11:43 Відповісти
Шо за дискримінація по вазі, а якщо дрищ то значить його брать можна? Всі мають бути непридатні.
показати весь коментар
11.08.2025 11:45 Відповісти
Дрищ в танк влізе, як олівець в стакан. А цього дядьку в танк не запхнеш. Та і взагалі йому протпоказана будь-яка фізична робота, бо сильно буде втомлюватись, бо таскати на собі 40 кг жиру це вам ні хухри мухри. Якщо хтось скаже, що то його особисті проблеми і хай терпить, то не особисті, а державні, бо зеленьський хотів https://www.youtube.com/watch?v=t9jlNkgtqRM&ab_channel=%D0%92%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85%D1%83%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0 шоб українці трошки жирком запливли
показати весь коментар
11.08.2025 11:54 Відповісти
Може він шоколадом обжирався, і тоді це диверсія точно не Зеленського
показати весь коментар
11.08.2025 11:55 Відповісти
Нє, ну шо він почав запливати жирком ще при Баризі, то видно не озброєним оком. Але по факту ТЦК має виділити йому особистого тренера з фітнеса та дієтолога. І коли він досягне кондицій, то тільки тоді призивати на службу у військо
показати весь коментар
11.08.2025 11:57 Відповісти
Територіальний
Центр
Кремезності
Стрункості
Привабливості
показати весь коментар
11.08.2025 12:03 Відповісти
Реально якби я був камандіром, то я б цього чувака максимум де міг би задіяти, то це лише заряжаючим гармати. Штурмовик з нього точно не вийде, а на кухню я б його не поставив, бо він усі харчі зжере
показати весь коментар
11.08.2025 12:07 Відповісти
Чому так скромно ?? У Президенти одразу !
показати весь коментар
11.08.2025 12:11 Відповісти
Для ФПВ-ішки вистачить. А більше і не треба.
показати весь коментар
11.08.2025 12:38 Відповісти
200 000 ловлять 27 щоб відправити на фронт замість себе. Оце я розумію - працюють не покладаючи рук і ніг.
показати весь коментар
11.08.2025 11:30 Відповісти
Маніпуляція чергова.
За 3,5 роки ТЦК мобілізували більше 1 млн. громадян.
показати весь коментар
11.08.2025 12:12 Відповісти
так а самі коли захищати країну почнуть?
показати весь коментар
11.08.2025 12:14 Відповісти
Мені на слово повірите ? Не усі, візуально, але чимало, або за 55 р., або явно після поранення.
показати весь коментар
11.08.2025 12:21 Відповісти
Не повірю.
Бо бачу, коли ламають людей на вулиці, не виглядають тими, про кого ви написали.
І виглядають краще тих, кого ламають.
показати весь коментар
11.08.2025 12:25 Відповісти
Я ж написав - "не усі".
А де ідеально ?

Крім того, нас же не дивує спеціалізація військових - є штурмовики, а є кухарі.
Мабуть у кожному ТЦК є "важковики". Таких теж бачив.
показати весь коментар
11.08.2025 12:29 Відповісти
🤣🤣🤣🤣так ось де він той спрут🤣🤣
показати весь коментар
11.08.2025 11:30 Відповісти
Може. вже настав вирішальний момент і потрібно задіяти резерви, про які орда навіть не догадується?
Завдати несподіваного удару переважаючими силами та погнати орків так щоб аж пір'я сипалось?
За одну ніч всю ментуру сбу охорону тцк перекинути в район Покровська і з колес -в бій. Злагоджені - так колективами і кидати в бій на чолі з начальством.
Транспорт в них є, зброя, набої, екіпіровка.
Ждуть наказу браві вояки!
показати весь коментар
11.08.2025 11:37 Відповісти
Ти прикинь який заряд бадьорості буде хлопцям в окопах, коли вони побачать як їм на поміч прийшов цілий легіон
показати весь коментар
11.08.2025 11:59 Відповісти
Що, злякався що на фронт відправлять? Не сци, будеш захищати квартальну владу від народу.
Тільки ще не відомо, де тобі буде безпечніше.
показати весь коментар
11.08.2025 12:20 Відповісти
Теж в тилу? Вояки.
показати весь коментар
11.08.2025 12:40 Відповісти
Ще є армія із сотен тисяч чол. придуманих "інвалідів".
показати весь коментар
11.08.2025 11:40 Відповісти
От і новина про це !
показати весь коментар
11.08.2025 12:14 Відповісти
новина про здорових, які опікують придуманих інвалідів. А в Україні на 25-30 млн. населення зараз є 2,7 млн інвалідів (ще 300 тис. інвалідів війни сюди не враховуються). Кожен дясятий в країні - інвалід. Явно, завищені числа. Я з одним таким фіктивним інвалідом по неврології регулярно на турнік ходжу, тому знаю про що кажу. А ще один знайомий мент-тцкун із Ужгородського РТЦК, який 4 роки в тилу, також зробив собі справку по інвалідності. Та й митника знайомого маю із Ужгородського КПП на кордоні із Словаччиною - теж "інвалід". Всі названі мої знайомі мають або військове училище, або службу в ЗСУ, або офіцера запасу. Ось вам і пояснення провалу на фронті: підготовлені в тилу, непідготовлені - на фронті.
показати весь коментар
11.08.2025 13:00 Відповісти
Так якщо людина вдалася до самокалічення, то діагноз значить правильний чи як? Тоді чому документи фіктивні? Травма ж дає непридатність, незалежно від того, як ця травма отримана...
показати весь коментар
11.08.2025 11:44 Відповісти
Це так само як прикордонники "на око" визначають фіктивність шлюбу.
показати весь коментар
11.08.2025 11:51 Відповісти
Норм.
Важливіше щоб прикордонники це документально підтвердили.
показати весь коментар
11.08.2025 12:19 Відповісти
Як що чесно то дуже цікаво читати як здорові бички-ухилянти із 100% бронею від мобілізації ловлять тих хто так само воювати не хоче.
показати весь коментар
11.08.2025 11:56 Відповісти
Зареєструйтесь у Резерві+. Зайдіть на службу у ТЦК і буде вам заняття.
показати весь коментар
11.08.2025 12:15 Відповісти
Это даже не капля в море.
показати весь коментар
11.08.2025 11:57 Відповісти
нехай краще пройдуться по сотням тисяч, чи може й мільйону "непридатних" які озолотили керівників ТЦК і ВЛК, МСЕКів, такого от одеського Борисова з віллами в Іспанії
показати весь коментар
11.08.2025 11:58 Відповісти
"мільйон непридатних" - не боїтесь що на вас вийдуть ??
показати весь коментар
11.08.2025 12:18 Відповісти
не боюсь, мені 60, тим не менше в прошлому році, як прийняли закон прийшла повістка, був в ТЦК і пройшов ВЛК про що є відповідні записи в Резерві і в військовому квитку
показати весь коментар
11.08.2025 12:33 Відповісти
приблизно, аналогічно
показати весь коментар
11.08.2025 13:23 Відповісти
Про ухилянтів ви старанно сповіщаєте, малацці!
Коли візьметесь за розкрадантів?
показати весь коментар
11.08.2025 11:59 Відповісти
Лєгко ! Нарід тут на форумі захотів - органи завтра виконали !

Ви новини читаєте ? Майже кожного дня якісь факти показують.
показати весь коментар
11.08.2025 12:17 Відповісти
Зкільки повилазили ****** ухилянтського і кожне чому я а он вони не ідуть ти за себе відповідай
показати весь коментар
11.08.2025 12:42 Відповісти
Думаю, проблема не в запитаннях, а в тому, що питання незручні і відповідь на них усім відома.
показати весь коментар
11.08.2025 13:21 Відповісти
 
 