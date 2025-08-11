Операція "Опікун": 27 чоловіків намагалися уникнути мобілізації з фіктивними документами, проведено понад 60 обшуків. ФОТОрепортаж
За координації Офісу Генерального прокурора, спільно з підрозділами Нацполіції, ДБР та внутрішньої безпеки ЗСУ, проведено третій етап спеціальної операції "Опікун", викрито та повідомили про підозру 27 чоловікам, які використовували підроблені медичні документи для звільнення від служби чи відтермінування мобілізації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
За даними слідства, учасники схеми подавали до військових частин довідки про нібито тяжкі хвороби або інвалідність родичів, що потребують постійного догляду, або ж про власну непридатність до служби.
У низці випадків медична документація була повністю фіктивною, а дані про звернення до лікарів - відсутні. Встановлено навіть факти умисного самоскалічення.
Під час понад 60 обшуків у м. Києві, Київській, Рівненській, Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Івано-Франківській, Волинській, Донецькій, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях вилучено підроблені довідки, медичну документацію та інші докази використання фальшивих документів для уникнення військової служби.
Також до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки передано необхідну інформацію для перевірки обґрунтованості наданих відстрочок.
Досудове розслідування у кримінальних провадженнях за ч. 4 ст. 409, ст. 336, ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України триває. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.
Варто також зазначити, що під час попередніх етапів операції "Опікун" правоохоронцями було викрито ще близько 100 фактів підроблення документів для уникнення військової служби.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"GUILTY"
🤣🤣🤣
Є штат ТЦК вони працюють постійно, ну майже.
Відповідно там не тільки такі гаврики. Так само ДБР, прокуратура. Усі займаються не тільки цим.
По старих законах і порядках усі військовозобов"язані мали реєструватися у військкоматах за місцем проживання. По суті нічого не змінилося. От вам і відповідь.
"На одного раба - три прораба"
😆
Центр
Кремезності
Стрункості
Привабливості
За 3,5 роки ТЦК мобілізували більше 1 млн. громадян.
Бо бачу, коли ламають людей на вулиці, не виглядають тими, про кого ви написали.
І виглядають краще тих, кого ламають.
А де ідеально ?
Крім того, нас же не дивує спеціалізація військових - є штурмовики, а є кухарі.
Мабуть у кожному ТЦК є "важковики". Таких теж бачив.
Завдати несподіваного удару переважаючими силами та погнати орків так щоб аж пір'я сипалось?
За одну ніч всю ментуру сбу охорону тцк перекинути в район Покровська і з колес -в бій. Злагоджені - так колективами і кидати в бій на чолі з начальством.
Транспорт в них є, зброя, набої, екіпіровка.
Ждуть наказу браві вояки!
Тільки ще не відомо, де тобі буде безпечніше.
Важливіше щоб прикордонники це документально підтвердили.
Коли візьметесь за розкрадантів?
Ви новини читаєте ? Майже кожного дня якісь факти показують.