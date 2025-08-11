Операція "Опікун": 27 чоловіків намагалися уникнути мобілізації з фіктивними документами, проведено понад 60 обшуків. ФОТОрепортаж

За координації Офісу Генерального прокурора, спільно з підрозділами Нацполіції, ДБР та внутрішньої безпеки ЗСУ, проведено третій етап спеціальної операції "Опікун", викрито та повідомили про підозру 27 чоловікам, які використовували підроблені медичні документи для звільнення від служби чи відтермінування мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, учасники схеми подавали до військових частин довідки про нібито тяжкі хвороби або інвалідність родичів, що потребують постійного догляду, або ж про власну непридатність до служби.





















У низці випадків медична документація була повністю фіктивною, а дані про звернення до лікарів - відсутні. Встановлено навіть факти умисного самоскалічення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Намагалися незаконно потрапити до Молдови: на Буковині затримано трьох чоловіків, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Під час понад 60 обшуків у м. Києві, Київській, Рівненській, Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Івано-Франківській, Волинській, Донецькій, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях вилучено підроблені довідки, медичну документацію та інші докази використання фальшивих документів для уникнення військової служби.

Також до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки передано необхідну інформацію для перевірки обґрунтованості наданих відстрочок.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях за ч. 4 ст. 409, ст. 336, ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України триває. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.

Також читайте: Переліт кордону до Молдови на параплані: на Вінниччині затримано чоловіка, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Варто також зазначити, що під час попередніх етапів операції "Опікун" правоохоронцями було викрито ще близько 100 фактів підроблення документів для уникнення військової служби.