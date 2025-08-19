Разоблачен адвокат, юрист и трое врачей, организовавшие "уклонистскую схему" в Киеве: обнаружено более 17 млн грн наличных, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ликвидирована еще одна схема избежания мобилизации, которая действовала в Киеве. По результатам комплексных мер задержан местный адвокат, который торговал фиктивными справками для уклонистов.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

К незаконной деятельности он привлек еще одного юриста и трех врачей из известных медучреждений столицы Украины.

Во время обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружены наличные деньги:

более 7 млн грн;

более 250 тыс. долларов США и 16 тыс. евро.

Как отмечается, в гривневом эквиваленте это составляет более 17 млн грн.

Чтобы гарантировать военнообязанным клиентам отсрочку от призыва или снятия с воинского учета, злоумышленники подделывали для них медзаключения о якобы имеющихся у мужчин тяжелых диагнозах.

Установлено, что участники "схемы" действовали в сговоре и четкой координации друг с другом и имели отлаженный алгоритм взаимодействия: от поиска клиентов до продажи им фальшивых документов.

Также фигуранты за деньги предлагали уклонистам "бронь" через фиктивное трудоустройство в одно из госучреждений столицы.

Преступления фигурантов задокументированы, организатор сделки задержан "на горячем", когда он получал новый транш взятки.

Сейчас задержанному и двум его сообщникам - юристу и врачу-кардиологу - сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием), ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 354 (пособничество в подкупе работника предприятия, учреждения или организации, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины:

Злоумышленники находятся под стражей.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников незаконной деятельности.

Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.







