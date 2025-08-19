Разоблачен адвокат, юрист и трое врачей, организовавшие "уклонистскую схему" в Киеве: обнаружено более 17 млн грн наличных, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Ликвидирована еще одна схема избежания мобилизации, которая действовала в Киеве. По результатам комплексных мер задержан местный адвокат, который торговал фиктивными справками для уклонистов.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
К незаконной деятельности он привлек еще одного юриста и трех врачей из известных медучреждений столицы Украины.
Во время обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружены наличные деньги:
- более 7 млн грн;
- более 250 тыс. долларов США и 16 тыс. евро.
Как отмечается, в гривневом эквиваленте это составляет более 17 млн грн.
Чтобы гарантировать военнообязанным клиентам отсрочку от призыва или снятия с воинского учета, злоумышленники подделывали для них медзаключения о якобы имеющихся у мужчин тяжелых диагнозах.
Установлено, что участники "схемы" действовали в сговоре и четкой координации друг с другом и имели отлаженный алгоритм взаимодействия: от поиска клиентов до продажи им фальшивых документов.
Также фигуранты за деньги предлагали уклонистам "бронь" через фиктивное трудоустройство в одно из госучреждений столицы.
Преступления фигурантов задокументированы, организатор сделки задержан "на горячем", когда он получал новый транш взятки.
Сейчас задержанному и двум его сообщникам - юристу и врачу-кардиологу - сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием), ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 354 (пособничество в подкупе работника предприятия, учреждения или организации, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины:
Злоумышленники находятся под стражей.
Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников незаконной деятельности.
Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.
В ці часи вони такі схеми розкруують, що Остап Бендер просто відпочівають!
Формула: адвокат+нотаріус=шахрайство в Україні просто квітне.
Чому й досі КМУ не застосував так норму!?
Про це повинні дбати КМУ та Мінюстиція, хоча в останньому пройдисвітів тьма!
Створити сприятливі, прозорі, некорубційні умови для майнового банку в Україні, внести все майно до дрібниць у реєстр, бо схема: адвокат+нотаріат=корупціонат, що працює в Україні більше 30 років вже багато кого залишили без майна та грошей!