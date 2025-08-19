РУС
Разоблачен адвокат, юрист и трое врачей, организовавшие "уклонистскую схему" в Киеве: обнаружено более 17 млн грн наличных, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ликвидирована еще одна схема избежания мобилизации, которая действовала в Киеве. По результатам комплексных мер задержан местный адвокат, который торговал фиктивными справками для уклонистов.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

К незаконной деятельности он привлек еще одного юриста и трех врачей из известных медучреждений столицы Украины.

Во время обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружены наличные деньги:

  • более 7 млн грн;
  • более 250 тыс. долларов США и 16 тыс. евро.

Как отмечается, в гривневом эквиваленте это составляет более 17 млн грн.

Разоблачена уклонистская схема в Киеве

Чтобы гарантировать военнообязанным клиентам отсрочку от призыва или снятия с воинского учета, злоумышленники подделывали для них медзаключения о якобы имеющихся у мужчин тяжелых диагнозах.

Установлено, что участники "схемы" действовали в сговоре и четкой координации друг с другом и имели отлаженный алгоритм взаимодействия: от поиска клиентов до продажи им фальшивых документов.

Также фигуранты за деньги предлагали уклонистам "бронь" через фиктивное трудоустройство в одно из госучреждений столицы.

Разоблачена уклонистская схема в Киеве

Преступления фигурантов задокументированы, организатор сделки задержан "на горячем", когда он получал новый транш взятки.

Сейчас задержанному и двум его сообщникам - юристу и врачу-кардиологу - сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием), ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 354 (пособничество в подкупе работника предприятия, учреждения или организации, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины:

Злоумышленники находятся под стражей.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников незаконной деятельности.

Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Разоблачена уклонистская схема в Киеве
Разоблачена уклонистская схема в Киеве

Дивує, чому ВР своїм рішенням досі не призупинила на період особливого періоду (військового стану) діяльність адвокатських, нотаріальних контор!?!
В ці часи вони такі схеми розкруують, що Остап Бендер просто відпочівають!
Формула: адвокат+нотаріус=шахрайство в Україні просто квітне.
19.08.2025 13:06 Ответить
І як без нотаріусів оформлювати все? Навіть заповіту не оформити.
19.08.2025 13:28 Ответить
А ніяк!!! Війна в Україні! Воєнний стан, і ці вісі оформлення можливі лише після його припинення, як й мобілізація! Закрийте для нотаріусів й адвокатів державні реєстри, й вони залишаться без роботи, а значить відразу на фронт!!!
Чому й досі КМУ не застосував так норму!?
Про це повинні дбати КМУ та Мінюстиція, хоча в останньому пройдисвітів тьма!
Створити сприятливі, прозорі, некорубційні умови для майнового банку в Україні, внести все майно до дрібниць у реєстр, бо схема: адвокат+нотаріат=корупціонат, що працює в Україні більше 30 років вже багато кого залишили без майна та грошей!
19.08.2025 13:46 Ответить
Без адвоката неможливо реалізувати право на захист у суді. Без нотаріуса неможливо подати на спадщину, а це ви маєте зробити протягом 6 місяців. Це так, перше, що спало на думку.
19.08.2025 14:39 Ответить
"Кабы Вам,сударь,давали,а вы бы не брали...А так,когда не дают,чего уж..."
19.08.2025 13:16 Ответить
Нехило нацярювали...
19.08.2025 13:25 Ответить
Была информация, что нелегально пересекло границу около 500 000 мужчин. Это в среднем по 10 000$/чел. получили дельцы 5млрд.$. государство само создаёт поле для коррупции, а могло получить эти деньги оно!!!!
19.08.2025 13:32 Ответить
Цікаво, чий портрет заблюрили на другому фото.
19.08.2025 14:40 Ответить
Адвокат, юрист.... А нотаріус, падло, як мєхвод кацапський втікло?
показать весь комментарий
