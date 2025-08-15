Организовали схему незаконного уклонения от мобилизации: разоблачен руководитель Марьинского райсуда Донецкой области и его сотрудники, - Офис Генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

Работники Марьинского районного суда Донецкой области разоблачены в организации схемы незаконного уклонения от мобилизации мужчин призывного возраста.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, исполняющему обязанности председателя этого суда, судье и трем работникам суда сообщено о подозрении в изготовлении и выдаче поддельных судебных решений о фиктивных разводах, лишении родительских прав и установлении факта самостоятельного воспитания ребенка. На основании этих решений мужчины призывного возраста имели возможность избежать мобилизации и беспрепятственно выехать за границу во время военного положения.

Установлено, что помощник судьи, который ранее работал в правоохранительных органах, подыскивал среди мужчин призывного возраста желающих получить такие судебные решения. За неправомерную выгоду в размере от 3 000 долларов участники схемы обеспечивали их принятие. Средства от "клиентов" получал помощник судьи и распределял между другими участниками схемы, в том числе через банковские счета связанных лиц.

Сообщается, что к реализации преступного плана были привлечены исполняющий обязанности председателя суда, заместитель руководителя аппарата суда и секретарь судебных заседаний. Они вмешивались в автоматизированную систему документооборота суда, регистрировали несуществующие исковые заявления, готовили и удостоверяли поддельные судебные решения, а также создавали фиктивный документооборот для придания видимости их законности.

"Руководителю суда и его подчиненным работникам с учетом собранных доказательств сообщено о подозрении в частности: по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу); ч. 2 ст. 376-1 УК Украины (незаконное вмешательство в автоматизированную систему документооборота суда); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебный подлог); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности ВСУ)", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Готовятся ходатайства об избрании меры пресечения.

Подозреваемым грозит наказание до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, задокументированы факты оправдания судьей этого суда вооруженной агрессии РФ против Украины и признания правомерности оккупации Донецкой области врагом.

Так, в переписке со своим руководителем она писала: "Русские заберут свои территории и гудбай". "Сидите в своей галиции и в Киеве с неработающим метро". При этом, отрицала вооруженную агрессию РФ против Украины и оправдывала обстрелы российскими войсками жилых домов, мол "Жилой дом с обычными людьми и жилой дом с живущими в нем военными во время войны это разные смысловые нагрузки".

Ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование осуществляет ГСУ ГБР при оперативном сопровождении ТУ ГБР в г. Краматорске.

В Высший совет правосудия будут поданы ходатайства об отстранении судей от занимаемых должностей и представление о предоставлении согласия на их арест.





