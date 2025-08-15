РУС
982 6

Организовали схему незаконного уклонения от мобилизации: разоблачен руководитель Марьинского райсуда Донецкой области и его сотрудники, - Офис Генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

Работники Марьинского районного суда Донецкой области разоблачены в организации схемы незаконного уклонения от мобилизации мужчин призывного возраста.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, исполняющему обязанности председателя этого суда, судье и трем работникам суда сообщено о подозрении в изготовлении и выдаче поддельных судебных решений о фиктивных разводах, лишении родительских прав и установлении факта самостоятельного воспитания ребенка. На основании этих решений мужчины призывного возраста имели возможность избежать мобилизации и беспрепятственно выехать за границу во время военного положения.

Разоблачены сотрудники Марьинского райсуда

Установлено, что помощник судьи, который ранее работал в правоохранительных органах, подыскивал среди мужчин призывного возраста желающих получить такие судебные решения. За неправомерную выгоду в размере от 3 000 долларов участники схемы обеспечивали их принятие. Средства от "клиентов" получал помощник судьи и распределял между другими участниками схемы, в том числе через банковские счета связанных лиц.

Сообщается, что к реализации преступного плана были привлечены исполняющий обязанности председателя суда, заместитель руководителя аппарата суда и секретарь судебных заседаний. Они вмешивались в автоматизированную систему документооборота суда, регистрировали несуществующие исковые заявления, готовили и удостоверяли поддельные судебные решения, а также создавали фиктивный документооборот для придания видимости их законности.

Разоблачены сотрудники Марьинского райсуда

"Руководителю суда и его подчиненным работникам с учетом собранных доказательств сообщено о подозрении в частности: по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу); ч. 2 ст. 376-1 УК Украины (незаконное вмешательство в автоматизированную систему документооборота суда); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебный подлог); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности ВСУ)", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Готовятся ходатайства об избрании меры пресечения.

Подозреваемым грозит наказание до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Разоблачены сотрудники Марьинского райсуда

Кроме того, задокументированы факты оправдания судьей этого суда вооруженной агрессии РФ против Украины и признания правомерности оккупации Донецкой области врагом.

Так, в переписке со своим руководителем она писала: "Русские заберут свои территории и гудбай". "Сидите в своей галиции и в Киеве с неработающим метро". При этом, отрицала вооруженную агрессию РФ против Украины и оправдывала обстрелы российскими войсками жилых домов, мол "Жилой дом с обычными людьми и жилой дом с живущими в нем военными во время войны это разные смысловые нагрузки".

Ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование осуществляет ГСУ ГБР при оперативном сопровождении ТУ ГБР в г. Краматорске.

В Высший совет правосудия будут поданы ходатайства об отстранении судей от занимаемых должностей и представление о предоставлении согласия на их арест.

Разоблачены сотрудники Марьинского райсуда
Автор: 

судья (2659) Донецкая область (10494) мобилизация (2879) Офис Генпрокурора (2595) уклонисты (1041)
нормальна схема і недорого
показать весь комментарий
15.08.2025 13:28 Ответить
ЗЕскоти створили систему хабарництва на рівному місці. Відкийте суки кордон, хто дав вам право ******** ЗЕлені обмежувати право вільного пересування
показать весь комментарий
15.08.2025 13:32 Ответить
Пливи через Тису,свинопасе,може втопнеш к х...м!
показать весь комментарий
15.08.2025 14:10 Ответить
Донецькій суддя піде у відставку й буде бідувати на пенсію 100+тис.гр.!Такове життя в Україні.
показать весь комментарий
15.08.2025 13:46 Ответить
той що на фото з ДБР з пузіком а з обличчям вмістиця у фото фас а шеж молодий їх потрібно міняти на передку хоч на тиждень но результати я думаю будуть невтішні
показать весь комментарий
15.08.2025 13:59 Ответить
хай живе радянський чи український суд марьїнки вже як рік нема а суд'ї їхні приймають вироки і займаються херньою
показать весь комментарий
15.08.2025 14:05 Ответить
 
 