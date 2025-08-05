Взятка за "нужное" решение: разоблачен судья в Днепропетровской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

НАБУ и САП разоблачили судью горрайонного суда Днепропетровской области на получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

По данным следствия, он требовал взятку за вынесение оправдательного приговора в отношении обвиняемого в уголовном производстве.

После получения всей суммы выполнил обещанное.

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По месту жительства и работы судьи проведены обыски.

Сейчас гражданину сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.