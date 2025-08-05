1 125 6
Взятка за "нужное" решение: разоблачен судья в Днепропетровской области. ФОТОРЕПОРТАЖ
НАБУ и САП разоблачили судью горрайонного суда Днепропетровской области на получении неправомерной выгоды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.
По данным следствия, он требовал взятку за вынесение оправдательного приговора в отношении обвиняемого в уголовном производстве.
После получения всей суммы выполнил обещанное.
По месту жительства и работы судьи проведены обыски.
Сейчас гражданину сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Разовий пакетік з долярами та ще й яблучка поклали, щоб суддя кушав та не хворів)
Класичний суддя, інших у нас немає. А цей ще й слово тримає. Золота людина!