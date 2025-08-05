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Взятка за "нужное" решение: разоблачен судья в Днепропетровской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

НАБУ и САП разоблачили судью горрайонного суда Днепропетровской области на получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

По данным следствия, он требовал взятку за вынесение оправдательного приговора в отношении обвиняемого в уголовном производстве.

После получения всей суммы выполнил обещанное.

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взятка для судьи
взятка для судьи
взятка для судьи
взятка для судьи

По месту жительства и работы судьи проведены обыски.

Сейчас гражданину сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Автор: 

НАБУ (4511) судья (2658) САП (2275)


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Портновщина в дії при прикритті Боневтіка Позорно-Брехливого!!!
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05.08.2025 10:41 Ответить
Креатівненько)
Разовий пакетік з долярами та ще й яблучка поклали, щоб суддя кушав та не хворів)
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05.08.2025 11:05 Ответить
То суддя яблука купив, а мдачу поклав у пакетик
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05.08.2025 12:14 Ответить
От ніколи такого не було, а тут знову...
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05.08.2025 11:23 Ответить
"Після одержання всієї суми виконав обіцяне" - то які до людини претензії?
Класичний суддя, інших у нас немає. А цей ще й слово тримає. Золота людина!
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05.08.2025 12:15 Ответить
 
 