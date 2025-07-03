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Новости Увольнение судей
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Судья Куксен, который называл ВСУ "фашистами", уволен ВСП

Судья Куксов называл ВСУ фашистами. Его уволили

Высший совет правосудия уволил судью Северного апелляционного хозяйственного суда Владимира Куксова, который называл ВСУ "фашистами" и оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины.

Об этом пишет Судебный репортер, информирует Цензор.НЕТ.

"Основанием для увольнения стали телефонные разговоры судьи в период с 1 апреля по 1 мая 2022 года, зафиксированные Службой безопасности Украины. 6 апреля 2022 года в телефонном разговоре Куксов негативно высказался о журналистах, которые документировали последствия оккупации, называя их работу словом "кино": "То кино в Буче снимали, Теперь кино в Бородянке снимают".

Украинских военных Куксов называл "немцами", "фашистами", "басмачами", "пятнистыми", которые обнаглели от владения оружием и презирают мирное население", - отмечает издание.

Куксова судят за оправдание вооруженной агрессии и подстрекательство к коллаборационизму.

Читайте: Экс-судья Верховного суда Львов находится в СИЗО: апелляционное рассмотрение состоится 3 июля

Автор: 

судья (2653) Высший совет правосудия (569)


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Топ комментарии
+16
конфіскація майна буде?
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03.07.2025 14:22 Ответить
+9
але ж гандона треба покарати, звільнення - в умовах війни це не покарання
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03.07.2025 14:25 Ответить
+6
виправдовування російської агресії службовою особою караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої. То ж цікаво, яке буде покарання?
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03.07.2025 14:26 Ответить
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конфіскація майна буде?
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03.07.2025 14:22 Ответить
!!!!!!!!!
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03.07.2025 14:23 Ответить
Буде апеляція та відновлення на посаді. В нашій країні нічим не здивуєш.
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03.07.2025 14:24 Ответить
... з виплатою "зарплати за винуждєний праґул".
Стісняюсь спитать: а з 1 квітня 2022 р. по сьогодняшній день суддя продовжував судити "іменем України" і заробітну плату отримував своєчасно та у повному обсязі?
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03.07.2025 15:21 Ответить
виправдовування російської агресії службовою особою караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої. То ж цікаво, яке буде покарання?
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03.07.2025 14:26 Ответить
Суддя Тандир вже більше двох років тому вбив нацгвардійця, перебуваючи за кермом напідпитку. Як думаєте, покарали? Щось конфіскували?
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03.07.2025 15:16 Ответить
Да буде покарання:від х@я уши,це щоб проста людина зробила,до було б покарання,а так не буде нічого,ще на останок премію випишуть.
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03.07.2025 14:59 Ответить
Повішають?
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03.07.2025 14:24 Ответить
але ж гандона треба покарати, звільнення - в умовах війни це не покарання
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03.07.2025 14:25 Ответить
З такою «доброчесністю» суддівською, і стільки МАЙНА насУдив, і отієї їх Ради не треба!
Сирійці, з таким лайном, більш дієві, ніж суддівські у вишиванках!!
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03.07.2025 14:29 Ответить
опєратівнєнько сработалі! ))
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03.07.2025 14:29 Ответить
А сколько лет этому пассажиру? У нас в штурмовой роте есть вакантные места,дать ему возможность проявить себя с лучшей стороны. Научить нас так сказать,,бандеровцев и фашистов,,уму ,разуму.
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03.07.2025 14:30 Ответить
А ліпше послати розміновувати поля щоб врожай був добрий!!!!
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03.07.2025 14:59 Ответить
А пенсія буде ?
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03.07.2025 14:33 Ответить
Пенсії не буде! Буде - спецпенсія !
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03.07.2025 14:35 Ответить
А воно ще в Україні? Чи вже з'**....ся?
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03.07.2025 14:37 Ответить
А у цей же час, Конституційний Суд щось собі, як для годиться, вовтузитися…
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/07/3/7519964/
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03.07.2025 14:39 Ответить
цього теж не позбавляйте виборчого права. Так потроху потроху і можно назбирати необхідну кількість електорату для проходження у ВР партії "Явастуданєпасилал".
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03.07.2025 14:40 Ответить
1 квітня до 1 травня 2022 року Джерело: https://censor.net/ua/n3561341

пройшло ВСЬОГО-ТО 3 роки ..а ми як платники податків плати цій гниді з.п. і пенсію мабуть по інвалідності)
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03.07.2025 14:46 Ответить
Цю паскуду треба знищити ,а вони звільнили аж на четвертому році війни ,може ця мерзота ще і зарплату отримувало ? ну судді, мало того що корупціонери, значна частина з них ще і вороги ,а тим часом зарплати і пенсії під час війни космічні.
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03.07.2025 14:51 Ответить
і поховання за рахунок держави. Порівняли чінуш судійок з героями-захисниками
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03.07.2025 14:59 Ответить
І все? Це просто жах. Відвертий ворог не покаран
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03.07.2025 14:57 Ответить
Ви йому ,підару,пенсію ще призначте,щоб міг жити,так тисяч під 200.
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03.07.2025 14:57 Ответить
Буде те,що з Вовком та його суддівською бандою. Нічого.
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03.07.2025 14:58 Ответить
за такі розмови слід не лише з роботи виганяти , а й в тюрягу садити
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03.07.2025 15:00 Ответить
посадіть його до бійців ''ТОРНАДО''
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03.07.2025 15:00 Ответить
Блискавична реакція - через 3 роки звільнили(або на пенсію пішов,100тис.гр. на дорозі не валяються).
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03.07.2025 15:04 Ответить
Пенсію йому ще 300 тисяч призначте.
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03.07.2025 15:15 Ответить
 
 