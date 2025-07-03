Судья Куксен, который называл ВСУ "фашистами", уволен ВСП
Высший совет правосудия уволил судью Северного апелляционного хозяйственного суда Владимира Куксова, который называл ВСУ "фашистами" и оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины.
Об этом пишет Судебный репортер, информирует Цензор.НЕТ.
"Основанием для увольнения стали телефонные разговоры судьи в период с 1 апреля по 1 мая 2022 года, зафиксированные Службой безопасности Украины. 6 апреля 2022 года в телефонном разговоре Куксов негативно высказался о журналистах, которые документировали последствия оккупации, называя их работу словом "кино": "То кино в Буче снимали, Теперь кино в Бородянке снимают".
Украинских военных Куксов называл "немцами", "фашистами", "басмачами", "пятнистыми", которые обнаглели от владения оружием и презирают мирное население", - отмечает издание.
Куксова судят за оправдание вооруженной агрессии и подстрекательство к коллаборационизму.
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Стісняюсь спитать: а з 1 квітня 2022 р. по сьогодняшній день суддя продовжував судити "іменем України" і заробітну плату отримував своєчасно та у повному обсязі?
Сирійці, з таким лайном, більш дієві, ніж суддівські у вишиванках!!
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/07/3/7519964/
пройшло ВСЬОГО-ТО 3 роки ..а ми як платники податків плати цій гниді з.п. і пенсію мабуть по інвалідності)