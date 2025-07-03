Судья Куксен, который называл ВСУ "фашистами", уволен ВСП

Высший совет правосудия уволил судью Северного апелляционного хозяйственного суда Владимира Куксова, который называл ВСУ "фашистами" и оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины.

Об этом пишет Судебный репортер, информирует Цензор.НЕТ.

"Основанием для увольнения стали телефонные разговоры судьи в период с 1 апреля по 1 мая 2022 года, зафиксированные Службой безопасности Украины. 6 апреля 2022 года в телефонном разговоре Куксов негативно высказался о журналистах, которые документировали последствия оккупации, называя их работу словом "кино": "То кино в Буче снимали, Теперь кино в Бородянке снимают".



Украинских военных Куксов называл "немцами", "фашистами", "басмачами", "пятнистыми", которые обнаглели от владения оружием и презирают мирное население", - отмечает издание.

Куксова судят за оправдание вооруженной агрессии и подстрекательство к коллаборационизму.

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