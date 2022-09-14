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Столичный судья Куксов агитировал своих знакомых поддерживать российских оккупантов, - СБУ. ВИДЕО

Сообщено о подозрении судье Северного апелляционного хозяйственного суда, который, будучи в Киеве, ожидал захвата Украины россиянами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Такая позиция является грубым нарушением "Присяги судьи", уполномочивающим лицо, которое ее дало, осуществлять правосудие от имени Украины, работая для реализации верховенства права на благо всего народа", - говорится в сообщении.

Также СБУ опубликовала записи его телефонных разговоров, в которых тот оправдывал зверства оккупантов, пренебрежительно говорил о защитниках Украины и подстрекал собеседников к сотрудничеству с врагом.

В то же время, добавили в Службе безопасности, по закону задержать подозреваемого судью СБУ не имеет права без прямой санкции на это Высшего совета правосудия (ВСП) даже после оглашения ему подозрения. ВСП пока не сформирован и получить такую санкцию невозможно.

СБУ выражает надежду, что в ближайшее время члены ВСП будут избраны, и этот орган в полной мере приступит к работе по очистке судебной ветви власти.

Источник Цензор.НЕТ сообщил, что речь идет о судье Владимире Владимировиче Куксове.

Пока ему сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 436-2, ч. 4 ст. 27 и ч. 7 ст. 111-1.

Автор: 

Киев (25518) СБУ (19893) судья (2646) коллаборационизм (870)


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Топ комментарии
+21
Оголосили підозру щоб встиг звалити?
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14.09.2022 16:09
+18
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14.09.2022 16:17
+18
Пол года война а тут невозможно задержать предателя. Уже не смешно.
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14.09.2022 16:45
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Скуксився.
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14.09.2022 16:04 Ответить
МЛЯТЬ,что за страна,что за законы !!! ОН СРЕТ на страну,а ему какую-то "пидозру". ИДЕТ ВОЙНА--МЕНЯЙТЕ СТАТЬИ ЗАКОНУА,поддскажите оманскому зеленому ослу,что это не шутки.. В МОСКОВИИ ЕГО БЫ на куски порвали,а тут сю-сю да сю-сю
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14.09.2022 18:51 Ответить
штраф напевне заплатить - 200 неоподаткованих мінімумів громадян...
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14.09.2022 16:05 Ответить
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14.09.2022 16:11 Ответить
От тепер я не впевнений що на записі правдива розмова...
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14.09.2022 16:20 Ответить
якщо не можна арештувать то навіщо ці дурні розмови ждіть коли від слів перейде до діла.
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14.09.2022 16:49 Ответить
10 членів ВРП написали 22. 02.22 року напередодні вторгенння заяви на звільнення! Потрібно їх всіх перевірити: де вони були під час вторгнення, чому написали заяви, бо так просто так масово не пишуть заяви з таких посад, де зараз, з ким працювали
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14.09.2022 17:53 Ответить
На СБУ в суд подасть захищати честь і гідність буде, потім переслідувати свідків, проходили
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14.09.2022 16:28 Ответить
Оголосили підозру щоб встиг звалити?
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14.09.2022 16:09 Ответить
То краще хай би ще кілька місяців сидів в мантії і "судив своїм чесним судом" українців.
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14.09.2022 16:40 Ответить
Так він і буде судити, його навіть не відсторонили від роботи🙁
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15.09.2022 08:37 Ответить
Нічого страшного тут немає для судді. Зараз для найсуворіших злочинів такса - 3400грн.
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14.09.2022 16:10 Ответить
тепер Куксова будуть насіловать
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14.09.2022 16:11 Ответить
Кацап і в Києві кацап, і в суді кацап залишиться кацапом. Пташата портнова, єрмака,татарова.
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14.09.2022 16:11 Ответить
Так він в 2017 р. став суддею Північного апеляційного господарського суду за Порошенка.
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14.09.2022 16:57 Ответить
Правільна-правільна! Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
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15.09.2022 06:23 Ответить
https://court.gov.ua/archive/390222/
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14.09.2022 16:59 Ответить
Хлопці-альфівці, заваліть цю суку без суду та слідства, щоб іншим неповадно було. Бо всі керівники сб-шні будуть довго яйця чухати.
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14.09.2022 16:15 Ответить
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14.09.2022 16:17 Ответить
Це все що треба знати про суддів України.
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14.09.2022 16:18 Ответить
Це та каста з тотальної зачистки та повної конфіскації майна треба в Україні починати хоч якісь зміни! Цього не зробив ні ющенко ні порох, нажаль і в Зеленського ще руки не дійшли...
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14.09.2022 18:21 Ответить
Как это "Зеленьський не зробив"? Зеленский, как раз под руководством Ермака и Портнова очень даже "зробив". "Усилил" Печерский и Окружной админсуд подконтрольными Вовками. Год,!Карл, год западные страны( которые сейчас дают вооружение и деньги) призывали Зеленского выполнить закон и расформировать Окружной суд! Зеленский-целый год вилял как заяц, "першочергово" внес в ВР соответствующий законопроект, где подконтрольная Зеленскому "більшість", указанным проектом подтерлась. Вот такой бравый "рехворматор" ваш Зеленский.
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14.09.2022 22:29 Ответить
Это что издевательсьво.Без решения ВР эта тварь не может быть задержана?И Украина хочет в,Европу после этого?Что это за законы?
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14.09.2022 16:20 Ответить
Без рішення Вищої Ради Правосуддя.
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14.09.2022 17:03 Ответить
Попередили суддю, щоб втікав. Не арештували, нахрена ви це все публікуєте.
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14.09.2022 16:20 Ответить
Суддю неможливо покарати, а от свідків провчать напевно, така практика
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14.09.2022 16:31 Ответить
Зе мерзотная срань в парламенте действует против интересов Украины.
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14.09.2022 16:24 Ответить
Зе? Ну його Порошкович в судді прийняв.
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14.09.2022 17:11 Ответить
так зажмурте чорта - і нема проблєми
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14.09.2022 16:29 Ответить
В умовах військового стану немає закону.
Закон один якщо ти ворог - вбити ось і все.
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14.09.2022 16:31 Ответить
Фактично СБУ йому оголосило шо час пакувати валізи та виїжджати до завчасно придбаної нерухомісті по за межами України...
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14.09.2022 16:31 Ответить
Иногда, пистолет срывается с предохранителя и начинает стрелять. Всякое бывает.
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14.09.2022 16:32 Ответить
Или судья засунет гранату в рот и вынет чеку. Такое тоже возможно.
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14.09.2022 16:37 Ответить
Не смішіть, і багато таких випадків було в Україні?
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14.09.2022 18:46 Ответить
І чому мене така новина не дивує?
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14.09.2022 16:33 Ответить
Как этот ***** стал судьей и как он судил. Пожизненое заключение - этому легализованному оккупанту из их гребаной недоимперии, по сравнение с недюдями которой орки выглядят более вменяемыми,
а если найдутся какие-то заступнички, им тоже пожизненное, как-то мы судебную антиукраинскую систему призабыли, а ведь там каждый второй такой, как эта нелюдь,
нельзя посадить 4 тысячи уродов-псевдосудей на зону и заменить их на судей нормальных?
ВРП это отмазки, что законодательство не предусмотрело наказание предателей в условиях военного времени? Тогда какой-нибудь состав КСУ соберется и отменит Украину и украинцев, как это сделал 22 февраля бункерный фюрер-сифилитик, и их нельзя будет привлечь к высшей мере наказания за предательство?
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14.09.2022 16:33 Ответить
Ну як як? Як у бариги в 2017 році суддів приймали? https://court.gov.ua/archive/390222/
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14.09.2022 17:01 Ответить
Пол года война а тут невозможно задержать предателя. Уже не смешно.
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14.09.2022 16:45 Ответить
Що саме смішне, так це те , що таких мавп в мантіях у нас половина, як мінімум. І нічого з ними зробити не можна? І після цього ви сподіваєтесь на перемогу???
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14.09.2022 17:00 Ответить
У Вас в Нідерландах?
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14.09.2022 17:10 Ответить
За голандців не хвилюйся, за подібного там, як і в Німеччині суддя мінімум ніколи на держ службі не буде. А це рівноцінно смерті.
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14.09.2022 18:53 Ответить
На місці СБУ, якщо б воно справді було СБУ, я б після цієї інформації просто опублікував адресу проживангя( фактичну) цього покидька. І все.
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14.09.2022 17:05 Ответить
З Нідерландів приїдете?
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14.09.2022 17:08 Ответить
Коли вже приймуть закон про сепарів і колаборантів?Вісім років війни.Посадити одного на довічне за зраду Батьківщини,інші злякаються та свалять у свою кацапію.Пане Президенте,Верховна Рада ауууу
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14.09.2022 17:07 Ответить
Ну як завжди не мають права затримати , коли цей цирк закінчится ? в країні війна цей суддя співпрацював з ворогом думаю не він один ,ну що ж чекаєм коли цей так званий суддя зникне з території України.
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14.09.2022 17:16 Ответить
Може простіше просто прибити його мокрим мішком?
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14.09.2022 17:17 Ответить
треба ще прийти і попросить пробачення що прослуховували размови. А так все по закону! Це вже ні смішно. ХА-ХА-ХА-ХА...
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14.09.2022 17:24 Ответить
як завжди - просто переведуть в інший район чи область
а ще й може підвищення отримає
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14.09.2022 17:43 Ответить
Москальня в Україні надто вільно себе почуває, особливо "карєнниє кієвлянє" із самой Твері понаєхавшіє.
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14.09.2022 18:05 Ответить
Вважаю, що хтось має взяти на себе відповідальність і тихенько удавить суку, як буде бухе і обіссяне додому вертаться.
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14.09.2022 18:48 Ответить
Хотелось-бы откровенно спросить у нас военное положение или нет, почему к этим подонкам применяется довоенные критерии, надо как в фильме "Рожденные революцией" - как говорили "по законам военного времени" - расстрел. У нас война, наших ребят убивают - а мы ждем ВРП. Да похрен кто он (судья, депутат, прокурор, да кто-бы небыл) - он "по законам военного времени" это враг. Или я чего -то недопонимаю - они с нами не церемонятся, а мы ведем себя как "ударили по правой щеке - подставь левую".
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14.09.2022 19:15 Ответить
засмучує не те що, цей суддя ждав рашку, а засмучує те, що, більша половина цих чинуш так само думає ,при тому що, ми всі пересічні платимо їм величезні пенсії і заробітні плати, коли нам піднімають на 40 грн пенсію, то їм під цей шумок підвищують на тисячі!!!!!!!!!!!!! За які заслуги ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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14.09.2022 21:22 Ответить
Таких 60 відсотків. Не забудьте пенсію 100 тис. гривень нарахувати.
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14.09.2022 22:52 Ответить
ще чого доброго, колеги його виправдають, поновиться після звільнення на роботі і стягне компенсацію за спричинену йому моральну шкоду...
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15.09.2022 08:59 Ответить
Там половину можна ростріляти і гріха не буде. Держава в державі.
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16.09.2022 10:05 Ответить
Більша частина верхівки - зрадники (хто - напряму, а хто - леліє їх, або ж вдає, що не бачить і не чує). Звідси - й величезні жертви на всіх фронтах. Майже за рік до "повномасштабної війни" одна нардепка заявила: "Нада валіть с України...". То чому ж не "валять"? 1) бо ще не нагреблися (і ніколи, по К.Марксу, не нагребуться); 2) бо впевнені у своїй безкарності (так як ще жоден, після 24 серпня 1991 року й по цей день, не був покараний). Нема сумніву, що необхідно розганяти Верховний совєт, і то вже через те, що він незаконно скликаний. Іншого шляху нема. Бо не можна переступати ні через Закон Божий, ні через закон людський (бо він, принипово, теж від Бога). Все інше - похідне. Зволікати не можна. Чим швидше - тим краще!
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16.09.2022 17:02 Ответить
 
 