Столичный судья Куксов агитировал своих знакомых поддерживать российских оккупантов, - СБУ. ВИДЕО

Сообщено о подозрении судье Северного апелляционного хозяйственного суда, который, будучи в Киеве, ожидал захвата Украины россиянами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Такая позиция является грубым нарушением "Присяги судьи", уполномочивающим лицо, которое ее дало, осуществлять правосудие от имени Украины, работая для реализации верховенства права на благо всего народа", - говорится в сообщении.

Также СБУ опубликовала записи его телефонных разговоров, в которых тот оправдывал зверства оккупантов, пренебрежительно говорил о защитниках Украины и подстрекал собеседников к сотрудничеству с врагом.

В то же время, добавили в Службе безопасности, по закону задержать подозреваемого судью СБУ не имеет права без прямой санкции на это Высшего совета правосудия (ВСП) даже после оглашения ему подозрения. ВСП пока не сформирован и получить такую санкцию невозможно.

СБУ выражает надежду, что в ближайшее время члены ВСП будут избраны, и этот орган в полной мере приступит к работе по очистке судебной ветви власти.

Источник Цензор.НЕТ сообщил, что речь идет о судье Владимире Владимировиче Куксове.

Пока ему сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 436-2, ч. 4 ст. 27 и ч. 7 ст. 111-1.