Столичный судья Куксов агитировал своих знакомых поддерживать российских оккупантов, - СБУ. ВИДЕО
Сообщено о подозрении судье Северного апелляционного хозяйственного суда, который, будучи в Киеве, ожидал захвата Украины россиянами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Такая позиция является грубым нарушением "Присяги судьи", уполномочивающим лицо, которое ее дало, осуществлять правосудие от имени Украины, работая для реализации верховенства права на благо всего народа", - говорится в сообщении.
Также СБУ опубликовала записи его телефонных разговоров, в которых тот оправдывал зверства оккупантов, пренебрежительно говорил о защитниках Украины и подстрекал собеседников к сотрудничеству с врагом.
В то же время, добавили в Службе безопасности, по закону задержать подозреваемого судью СБУ не имеет права без прямой санкции на это Высшего совета правосудия (ВСП) даже после оглашения ему подозрения. ВСП пока не сформирован и получить такую санкцию невозможно.
СБУ выражает надежду, что в ближайшее время члены ВСП будут избраны, и этот орган в полной мере приступит к работе по очистке судебной ветви власти.
Источник Цензор.НЕТ сообщил, что речь идет о судье Владимире Владимировиче Куксове.
Пока ему сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 436-2, ч. 4 ст. 27 и ч. 7 ст. 111-1.
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Закон один якщо ти ворог - вбити ось і все.
а если найдутся какие-то заступнички, им тоже пожизненное, как-то мы судебную антиукраинскую систему призабыли, а ведь там каждый второй такой, как эта нелюдь,
нельзя посадить 4 тысячи уродов-псевдосудей на зону и заменить их на судей нормальных?
ВРП это отмазки, что законодательство не предусмотрело наказание предателей в условиях военного времени? Тогда какой-нибудь состав КСУ соберется и отменит Украину и украинцев, как это сделал 22 февраля бункерный фюрер-сифилитик, и их нельзя будет привлечь к высшей мере наказания за предательство?
а ще й може підвищення отримає