Столичний суддя Куксов агітував своїх знайомих підтримувати російських окупантів, - СБУ. ВIДЕО

Повідомлено про підозру судді Північного апеляційного господарського суду, який, будучи у Києві, очікував захоплення України росіянами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Така позиція є грубим порушенням "Присяги судді", що уповноважує особу, яка її склала, здійснювати правосуддя від імені України, працюючи для реалізації верховенства права на благо всього народу", - йдеться в повідомленні.

Також СБУ опублікувала записи його телефонних розмов, у яких той виправдовував звірства окупантів, зневажливо говорив про захисників України та підбурював співрозмовників до співпраці з ворогом.

Водночас, додали в Службі безпеки, згідно із законом затримати підозрюваного суддю СБУ не має права без прямої санкції на це Вищої ради правосуддя (ВРП) навіть після оголошення йому підозри. ВРП поки що не сформовано й отримати таку санкцію неможливо.

СБУ висловлює сподівання, що найближчим часом членів ВРП буде обрано, і цей орган повною мірою розпочне роботу з очищення судової гілки влади.

Джерело Цензор.НЕТ повідомило, що йдеться про суддю Володимира Володимировича Куксова.

Наразі йому повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 436-2, ч. 4 ст. 27 та ч. 7 ст. 111-1.

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