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Столичний суддя Куксов агітував своїх знайомих підтримувати російських окупантів, - СБУ. ВIДЕО

Повідомлено про підозру судді Північного апеляційного господарського суду, який, будучи у Києві, очікував захоплення України росіянами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Така позиція є грубим порушенням "Присяги судді", що уповноважує особу, яка її склала, здійснювати правосуддя від імені України, працюючи для реалізації верховенства права на благо всього народу", - йдеться в повідомленні.

Також СБУ опублікувала записи його телефонних розмов, у яких той виправдовував звірства окупантів, зневажливо говорив про захисників України та підбурював співрозмовників до співпраці з ворогом.

Водночас, додали в Службі безпеки, згідно із законом затримати підозрюваного суддю СБУ не має права без прямої санкції на це Вищої ради правосуддя (ВРП) навіть після оголошення йому підозри. ВРП поки що не сформовано й отримати таку санкцію неможливо.

СБУ висловлює сподівання, що найближчим часом членів ВРП буде обрано, і цей орган повною мірою розпочне роботу з очищення судової гілки влади.

Джерело Цензор.НЕТ повідомило, що йдеться про суддю Володимира Володимировича Куксова.

Наразі йому повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 436-2, ч. 4 ст. 27 та ч. 7 ст. 111-1.

Також читайте: Голову Вовчанського районного суду Харківщини Уханьову судитимуть за державну зраду

Автор: 

Київ (19463) СБУ (12812) суддя (1583) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+21
Оголосили підозру щоб встиг звалити?
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14.09.2022 16:09
+18
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14.09.2022 16:17
+18
Пол года война а тут невозможно задержать предателя. Уже не смешно.
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14.09.2022 16:45
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Скуксився.
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14.09.2022 16:04 Відповісти
МЛЯТЬ,что за страна,что за законы !!! ОН СРЕТ на страну,а ему какую-то "пидозру". ИДЕТ ВОЙНА--МЕНЯЙТЕ СТАТЬИ ЗАКОНУА,поддскажите оманскому зеленому ослу,что это не шутки.. В МОСКОВИИ ЕГО БЫ на куски порвали,а тут сю-сю да сю-сю
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14.09.2022 18:51 Відповісти
штраф напевне заплатить - 200 неоподаткованих мінімумів громадян...
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14.09.2022 16:05 Відповісти
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14.09.2022 16:11 Відповісти
От тепер я не впевнений що на записі правдива розмова...
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14.09.2022 16:20 Відповісти
якщо не можна арештувать то навіщо ці дурні розмови ждіть коли від слів перейде до діла.
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14.09.2022 16:49 Відповісти
10 членів ВРП написали 22. 02.22 року напередодні вторгенння заяви на звільнення! Потрібно їх всіх перевірити: де вони були під час вторгнення, чому написали заяви, бо так просто так масово не пишуть заяви з таких посад, де зараз, з ким працювали
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14.09.2022 17:53 Відповісти
На СБУ в суд подасть захищати честь і гідність буде, потім переслідувати свідків, проходили
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14.09.2022 16:28 Відповісти
Оголосили підозру щоб встиг звалити?
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14.09.2022 16:09 Відповісти
То краще хай би ще кілька місяців сидів в мантії і "судив своїм чесним судом" українців.
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14.09.2022 16:40 Відповісти
Так він і буде судити, його навіть не відсторонили від роботи🙁
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15.09.2022 08:37 Відповісти
Нічого страшного тут немає для судді. Зараз для найсуворіших злочинів такса - 3400грн.
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14.09.2022 16:10 Відповісти
тепер Куксова будуть насіловать
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14.09.2022 16:11 Відповісти
Кацап і в Києві кацап, і в суді кацап залишиться кацапом. Пташата портнова, єрмака,татарова.
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14.09.2022 16:11 Відповісти
Так він в 2017 р. став суддею Північного апеляційного господарського суду за Порошенка.
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14.09.2022 16:57 Відповісти
Правільна-правільна! Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
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15.09.2022 06:23 Відповісти
https://court.gov.ua/archive/390222/
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14.09.2022 16:59 Відповісти
Хлопці-альфівці, заваліть цю суку без суду та слідства, щоб іншим неповадно було. Бо всі керівники сб-шні будуть довго яйця чухати.
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14.09.2022 16:15 Відповісти
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14.09.2022 16:17 Відповісти
Це все що треба знати про суддів України.
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14.09.2022 16:18 Відповісти
Це та каста з тотальної зачистки та повної конфіскації майна треба в Україні починати хоч якісь зміни! Цього не зробив ні ющенко ні порох, нажаль і в Зеленського ще руки не дійшли...
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14.09.2022 18:21 Відповісти
Как это "Зеленьський не зробив"? Зеленский, как раз под руководством Ермака и Портнова очень даже "зробив". "Усилил" Печерский и Окружной админсуд подконтрольными Вовками. Год,!Карл, год западные страны( которые сейчас дают вооружение и деньги) призывали Зеленского выполнить закон и расформировать Окружной суд! Зеленский-целый год вилял как заяц, "першочергово" внес в ВР соответствующий законопроект, где подконтрольная Зеленскому "більшість", указанным проектом подтерлась. Вот такой бравый "рехворматор" ваш Зеленский.
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14.09.2022 22:29 Відповісти
Это что издевательсьво.Без решения ВР эта тварь не может быть задержана?И Украина хочет в,Европу после этого?Что это за законы?
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14.09.2022 16:20 Відповісти
Без рішення Вищої Ради Правосуддя.
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14.09.2022 17:03 Відповісти
Попередили суддю, щоб втікав. Не арештували, нахрена ви це все публікуєте.
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14.09.2022 16:20 Відповісти
Суддю неможливо покарати, а от свідків провчать напевно, така практика
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14.09.2022 16:31 Відповісти
Зе мерзотная срань в парламенте действует против интересов Украины.
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14.09.2022 16:24 Відповісти
Зе? Ну його Порошкович в судді прийняв.
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14.09.2022 17:11 Відповісти
так зажмурте чорта - і нема проблєми
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14.09.2022 16:29 Відповісти
В умовах військового стану немає закону.
Закон один якщо ти ворог - вбити ось і все.
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14.09.2022 16:31 Відповісти
Фактично СБУ йому оголосило шо час пакувати валізи та виїжджати до завчасно придбаної нерухомісті по за межами України...
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14.09.2022 16:31 Відповісти
Иногда, пистолет срывается с предохранителя и начинает стрелять. Всякое бывает.
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14.09.2022 16:32 Відповісти
Или судья засунет гранату в рот и вынет чеку. Такое тоже возможно.
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14.09.2022 16:37 Відповісти
Не смішіть, і багато таких випадків було в Україні?
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14.09.2022 18:46 Відповісти
І чому мене така новина не дивує?
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14.09.2022 16:33 Відповісти
Как этот ***** стал судьей и как он судил. Пожизненое заключение - этому легализованному оккупанту из их гребаной недоимперии, по сравнение с недюдями которой орки выглядят более вменяемыми,
а если найдутся какие-то заступнички, им тоже пожизненное, как-то мы судебную антиукраинскую систему призабыли, а ведь там каждый второй такой, как эта нелюдь,
нельзя посадить 4 тысячи уродов-псевдосудей на зону и заменить их на судей нормальных?
ВРП это отмазки, что законодательство не предусмотрело наказание предателей в условиях военного времени? Тогда какой-нибудь состав КСУ соберется и отменит Украину и украинцев, как это сделал 22 февраля бункерный фюрер-сифилитик, и их нельзя будет привлечь к высшей мере наказания за предательство?
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14.09.2022 16:33 Відповісти
Ну як як? Як у бариги в 2017 році суддів приймали? https://court.gov.ua/archive/390222/
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14.09.2022 17:01 Відповісти
Пол года война а тут невозможно задержать предателя. Уже не смешно.
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14.09.2022 16:45 Відповісти
Що саме смішне, так це те , що таких мавп в мантіях у нас половина, як мінімум. І нічого з ними зробити не можна? І після цього ви сподіваєтесь на перемогу???
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14.09.2022 17:00 Відповісти
У Вас в Нідерландах?
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14.09.2022 17:10 Відповісти
За голандців не хвилюйся, за подібного там, як і в Німеччині суддя мінімум ніколи на держ службі не буде. А це рівноцінно смерті.
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14.09.2022 18:53 Відповісти
На місці СБУ, якщо б воно справді було СБУ, я б після цієї інформації просто опублікував адресу проживангя( фактичну) цього покидька. І все.
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14.09.2022 17:05 Відповісти
З Нідерландів приїдете?
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14.09.2022 17:08 Відповісти
Коли вже приймуть закон про сепарів і колаборантів?Вісім років війни.Посадити одного на довічне за зраду Батьківщини,інші злякаються та свалять у свою кацапію.Пане Президенте,Верховна Рада ауууу
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14.09.2022 17:07 Відповісти
Ну як завжди не мають права затримати , коли цей цирк закінчится ? в країні війна цей суддя співпрацював з ворогом думаю не він один ,ну що ж чекаєм коли цей так званий суддя зникне з території України.
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14.09.2022 17:16 Відповісти
Може простіше просто прибити його мокрим мішком?
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14.09.2022 17:17 Відповісти
треба ще прийти і попросить пробачення що прослуховували размови. А так все по закону! Це вже ні смішно. ХА-ХА-ХА-ХА...
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14.09.2022 17:24 Відповісти
як завжди - просто переведуть в інший район чи область
а ще й може підвищення отримає
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14.09.2022 17:43 Відповісти
Москальня в Україні надто вільно себе почуває, особливо "карєнниє кієвлянє" із самой Твері понаєхавшіє.
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14.09.2022 18:05 Відповісти
Вважаю, що хтось має взяти на себе відповідальність і тихенько удавить суку, як буде бухе і обіссяне додому вертаться.
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14.09.2022 18:48 Відповісти
Хотелось-бы откровенно спросить у нас военное положение или нет, почему к этим подонкам применяется довоенные критерии, надо как в фильме "Рожденные революцией" - как говорили "по законам военного времени" - расстрел. У нас война, наших ребят убивают - а мы ждем ВРП. Да похрен кто он (судья, депутат, прокурор, да кто-бы небыл) - он "по законам военного времени" это враг. Или я чего -то недопонимаю - они с нами не церемонятся, а мы ведем себя как "ударили по правой щеке - подставь левую".
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14.09.2022 19:15 Відповісти
засмучує не те що, цей суддя ждав рашку, а засмучує те, що, більша половина цих чинуш так само думає ,при тому що, ми всі пересічні платимо їм величезні пенсії і заробітні плати, коли нам піднімають на 40 грн пенсію, то їм під цей шумок підвищують на тисячі!!!!!!!!!!!!! За які заслуги ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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14.09.2022 21:22 Відповісти
Таких 60 відсотків. Не забудьте пенсію 100 тис. гривень нарахувати.
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14.09.2022 22:52 Відповісти
ще чого доброго, колеги його виправдають, поновиться після звільнення на роботі і стягне компенсацію за спричинену йому моральну шкоду...
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15.09.2022 08:59 Відповісти
Там половину можна ростріляти і гріха не буде. Держава в державі.
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16.09.2022 10:05 Відповісти
Більша частина верхівки - зрадники (хто - напряму, а хто - леліє їх, або ж вдає, що не бачить і не чує). Звідси - й величезні жертви на всіх фронтах. Майже за рік до "повномасштабної війни" одна нардепка заявила: "Нада валіть с України...". То чому ж не "валять"? 1) бо ще не нагреблися (і ніколи, по К.Марксу, не нагребуться); 2) бо впевнені у своїй безкарності (так як ще жоден, після 24 серпня 1991 року й по цей день, не був покараний). Нема сумніву, що необхідно розганяти Верховний совєт, і то вже через те, що він незаконно скликаний. Іншого шляху нема. Бо не можна переступати ні через Закон Божий, ні через закон людський (бо він, принипово, теж від Бога). Все інше - похідне. Зволікати не можна. Чим швидше - тим краще!
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16.09.2022 17:02 Відповісти
 
 