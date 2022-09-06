Голову Вовчанського районного суду Харківщини Уханьову судитимуть за державну зраду
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Голова Вовчанського районного суду Харківської області Ірина Уханьова вступила у змову з представниками РФ, які окупували Вовчанськ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу Генерального прокурора.
"Слідством встановлено, що голова Вовчанського районного суду Харківської області вступила у змову з представниками РФ, які окупували Вовчанськ Чугуївського району. Вона сприяла утворенню псевдосудового органу РФ на території міста", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, за домовленістю з окупантами обвинувачена провела загальні збори суддів та працівників апарату Вовчанського районного суду Харківської області, під час яких, використовуючи власний авторитет голови суду, схиляла присутніх співпрацювати з представниками "нової влади".
Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно судді за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.
Варто Головою Вовчанського районного суду Харківської області
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