УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10930 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 871 4
війна (56365) суддя (1423) державна зрада (1075) Офіс Генпрокурора (2347)

Голову Вовчанського районного суду Харківщини Уханьову судитимуть за державну зраду

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генпрокурор

Голова Вовчанського районного суду Харківської області Ірина Уханьова вступила у змову з представниками РФ, які окупували Вовчанськ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу Генерального прокурора.

"Слідством встановлено, що голова Вовчанського районного суду Харківської області вступила у змову з представниками РФ, які окупували Вовчанськ Чугуївського району. Вона сприяла утворенню псевдосудового органу РФ на території міста", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за домовленістю з окупантами обвинувачена провела загальні збори суддів та працівників апарату Вовчанського районного суду Харківської області, під час яких, використовуючи власний авторитет голови суду, схиляла присутніх співпрацювати з представниками "нової влади".

Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно судді за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Збирав таємні документи для генштабу ЗС РФ: жителя Умані засуджено до 12 років за ґратами, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Варто Головою Вовчанського районного суду Харківської області 

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А какой у нас максимальный срок? Я думал 15 лет, а где-то прочитал, что кому-то дали 16.
показати весь коментар
06.09.2022 13:50 Відповісти
Знакомо еще со школы:А судьи кто?По моему,ничего не изменилось, еще с тех времён....
показати весь коментар
06.09.2022 13:54 Відповісти
Дайте, вгадаю. 🤔 Суд буде заочний. Нє?
показати весь коментар
06.09.2022 14:21 Відповісти
І таких ************, як ця, випускниця вищої школи корупції імені Кідалова-Ківалова, хоч греблю гати.
показати весь коментар
06.09.2022 15:23 Відповісти
 
 