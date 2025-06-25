Экс-судья Верховного суда Львов находится в СИЗО: апелляционное рассмотрение состоится 3 июля

Бывший председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Богдан Львов, который имеет российский паспорт, сейчас находится в следственном изоляторе в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Так, следственный судья Шевченковского райсуда города Киева Алексей Глянь избрал для Львова меру пресечения 18 июня 2025 года в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Также Шевченковский райсуд Киева определил для него залог в размере 302 млн 800 тыс. гривен.

В то же время защита Львова подала апелляционную жалобу на решение следственного судьи.

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Жалобу на решение суда первой инстанции 3 июля рассмотрит коллегия судей Киевского апелляционного суда.

Издание напоминает, что неделю назад были слухи о внезапном исчезновении Богдана Львова и его возможном аресте - бывший председатель КГС ВС не отвечал на телефонные звонки и не появлялся дома.

В свою очередь Шевченковский райсуд Киева не сообщал о рассмотрении меры пресечения в отношении бывшего судьи.

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Следствие инкриминирует Богдану Львову действия предусмотренные ч. 5 ст. 27 и ч. 5 ст. 191 (пособничество советами и указаниями для совершения уголовного преступления другими лицами, которые совершили присвоение имущества путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.

По данным следствия, он якобы оказывал влияние на других судей и председателей судов для принятия соответствующих решений по хозяйственному делу о передаче в 2017 году нефтепровода компании, которую связывают с Виктором Медведчуком.

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Напомним, 15 сентября 2022 года журналисты проекта "Схемы" обнародовали информацию, которая свидетельствует о наличии у тогдашнего председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Богдана Львова гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью жены).

Мужчина наличие российского гражданства отрицал, но СБУ подтвердила обнародованный журналистами факт.

Львову сначала ограничили доступ к гостайне, а затем отчислили из штата Верховного Суда.

Также НАБУ открыло производство по факту возможного недекларирования имущества в России заместителем председателя Верховного Суда.

7 октября 20222 года петиция с призывом проверить наличие оснований для прекращения гражданства Богдана Львова набрала более 25 тысяч подписей. Президент Зеленский поручил комиссии по вопросам гражданства изучить вопрос о лишении Львова гражданства Украины.

В декабре 2023 года стало известно, что Миграционная служба больше не рассматривает лишение экс-судьи Львова гражданства Украины.

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