РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9264 посетителя онлайн
Новости Дело Богдана Львова
1 594 7

Экс-судья Верховного суда Львов находится в СИЗО: апелляционное рассмотрение состоится 3 июля

Богдан Львов находится в СИЗО: будет апелляция меры пресечения

Бывший председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Богдан Львов, который имеет российский паспорт, сейчас находится в следственном изоляторе в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Так, следственный судья Шевченковского райсуда города Киева Алексей Глянь избрал для Львова меру пресечения 18 июня 2025 года в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Также Шевченковский райсуд Киева определил для него залог в размере 302 млн 800 тыс. гривен.

В то же время защита Львова подала апелляционную жалобу на решение следственного судьи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В прошлом году платные камеры в СИЗО принесли более 16 млн грн доходов, - заместитель министра юстиции Пикалов

Жалобу на решение суда первой инстанции 3 июля рассмотрит коллегия судей Киевского апелляционного суда.

Издание напоминает, что неделю назад были слухи о внезапном исчезновении Богдана Львова и его возможном аресте - бывший председатель КГС ВС не отвечал на телефонные звонки и не появлялся дома.

В свою очередь Шевченковский райсуд Киева не сообщал о рассмотрении меры пресечения в отношении бывшего судьи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судья с российским паспортом Львов проиграл апелляцию по делу о его восстановлении в Верховном Суде

Следствие инкриминирует Богдану Львову действия предусмотренные ч. 5 ст. 27 и ч. 5 ст. 191 (пособничество советами и указаниями для совершения уголовного преступления другими лицами, которые совершили присвоение имущества путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.

По данным следствия, он якобы оказывал влияние на других судей и председателей судов для принятия соответствующих решений по хозяйственному делу о передаче в 2017 году нефтепровода компании, которую связывают с Виктором Медведчуком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестантка втянула работника СИЗО в Ровно в наркобизнес. Платила ему интимными фото, - ГБР. ФОТОрепортаж

Напомним, 15 сентября 2022 года журналисты проекта "Схемы" обнародовали информацию, которая свидетельствует о наличии у тогдашнего председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Богдана Львова гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью жены).

Мужчина наличие российского гражданства отрицал, но СБУ подтвердила обнародованный журналистами факт.

Львову сначала ограничили доступ к гостайне, а затем отчислили из штата Верховного Суда.

Также НАБУ открыло производство по факту возможного недекларирования имущества в России заместителем председателя Верховного Суда.

7 октября 20222 года петиция с призывом проверить наличие оснований для прекращения гражданства Богдана Львова набрала более 25 тысяч подписей. Президент Зеленский поручил комиссии по вопросам гражданства изучить вопрос о лишении Львова гражданства Украины.

В декабре 2023 года стало известно, что Миграционная служба больше не рассматривает лишение экс-судьи Львова гражданства Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фигуранту расследования "Схем" о выводе российских активов из-под санкций Шапрану сообщили о подозрении, суд взял его под стражу

Автор: 

СИЗО (1368) судья (2653) мера пресечения (483) Львов Богдан (30)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Легальна П'ята колона у владі!
показать весь комментарий
25.06.2025 15:30 Ответить
Це ж прокладка портнова, дивно що його закинули у СІЗО, напевно не поділився!!! А так це добре всяку шваль побачити у СІЗО!!! Потім на болота його разом з родиною!!!
показать весь комментарий
25.06.2025 15:32 Ответить
20222 року, екССуді...
Цензор, шо знов школярів редакторами на канікули працевлаштував?
показать весь комментарий
25.06.2025 15:32 Ответить
Кількість суддів Верховного Суду : В США - 9 , Вел.Британія -12 , Канада - 9 ... в Україні - було 150 , зараз 187 ... і пишуть , що не вистачає, треба більше.....
показать весь комментарий
25.06.2025 16:02 Ответить
Всі ми президенти судді.
показать весь комментарий
25.06.2025 16:08 Ответить
Головне,щоб наш любий пенсійний фонд своєчасно переказував йому пенсію - 100000+!
показать весь комментарий
25.06.2025 17:32 Ответить
 
 