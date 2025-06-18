РУС
Платные камеры в СИЗО
3 379 11

В прошлом году платные камеры в СИЗО принесли более 16 млн грн доходов, - заместитель министра юстиции Пикалов

Платные камеры в СИЗО. Сколько средств принесли в бюджет

В ряде следственных изоляторов Украины планируют открыть платные камеры. В то же время отдельных камер для министров, депутатов или судей не будет.

Об этом рассказал заместитель министра юстиции Евгений Пикалов в интервью Цензор.НЕТ.

"На сегодня платные камеры с улучшенными условиями содержания лиц, взятых под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины пользуются спросом на 93%. Всего по состоянию на май в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины функционирует 83 платные камеры на 201 койко-место", - проинформировал он.

По словам Пикалова, открытие платных камер запланировано в следственных изоляторах городов Киева, Чернигова, Одессы, Запорожья, Днепра и Кривого Рога.

"В 2024 году за платные услуги по предоставлению мест в платных камерах получены доходы в сумме 16 374,1 тыс. гривен, наиболее получили средств Киевский СИЗО - 7 779,9 тыс. гривен, Одесский СИЗО - 1 680,7 тыс. гривен и Львовская УПП (№ 19) - 1 050,0 тыс. гривен.

В течение января-апреля 2025 года за платные услуги по предоставлению мест в платных камерах получено 6 223,4 тыс. гривен, среди которых наибольшие доходы в Киевском СИЗО - 2 673,0 тыс. гривен и Одесском СИЗО - 770,0 тыс. гривен", - добавил замминистра.

В то же время, отметил он, отдельных камер для министров, депутатов или судей нет.

"Я могу допускать, что есть какие-то коррупционные проявления. Но подразделения внутренней безопасности для того и созданы, чтобы это выявлять и с этим явлением бороться", - подытожил замглавы Минюста.

Полный текст интервью с Евгением Пикаловым доступен по ссылке.

Автор: 

Минюст (1774) СИЗО (1377)
Топ комментарии
+4
Аху@ть які великі бабки! Дональд Трамп заздрить таким прибуткам і вже хоче перейняти досвід.
18.06.2025 13:03 Ответить
+3
Одна ***** МСЕКівська, сумнозвісна Крупа, наколядувала в рази більше. Та й вся її сімейка "весела". Може не там шукаєте доходи в казну?
18.06.2025 13:22 Ответить
+3
а скільки шкоди принесли ці камери?
18.06.2025 13:33 Ответить
Аби оманських наркоманів знищили ! Тоді будь які реформи стануть можливими
18.06.2025 12:58 Ответить
їм поки що в буцигарні прогули ставлять, до пори до часу .
18.06.2025 13:25 Ответить
щось мало ... мабуть ув'язнені кешом більше заносять керівництву колоній та через них цьому Пікалову - посіпаці зеленої шмарклі чотирижди ухилянта
18.06.2025 13:01 Ответить
торгують наркотою прямо з камер..
18.06.2025 13:35 Ответить
Подкиньте эту идею Трампу !!!!!
И он станет самым богатым человеком в мире - Америка это страна с огромным числом веков
А можно делать камеры - три звезды
А можно даже 5 звезд
Поставить в камере джакузи ,например
И тогда камера будет приносить доходов больше
Чем производство ракет
Какие все- таки украинские коррупционеры изобретательные
Для себя любимых - так постарались
Заранее......
Респект!!!!!
18.06.2025 13:08 Ответить
в камеры еще можно телочек (бычков) возить и дурь разных видов в ассортименте, еще больше будет грошей.
18.06.2025 13:18 Ответить
Так ну з платними злочинами теж працює, вкрав десять мільйонів з бюджету, поділився і гуляєш, не поділився сидиш в платному СІЗО.
18.06.2025 16:20 Ответить
Берём калькулятор и считаем.Вся тюремная система Украины рассчитана на 300тысяч койко мест.А в Украине только одних ухилянтов насчитали 6 МИЛЛИОНОВ.А ещё СЗЧешники.А ещё отказники.А ещё обычный криминал.ИТОГО в тюрьмы надо посадить 7-8 миллионов человек.Та во всем мире нет столько тюрем.Даже один миллион арестантов невозможно держать в тюрьмах.А Украина собирается посадить 7-8 миллионов человек
20.06.2025 12:00 Ответить
 
 