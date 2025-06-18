В прошлом году платные камеры в СИЗО принесли более 16 млн грн доходов, - заместитель министра юстиции Пикалов

В ряде следственных изоляторов Украины планируют открыть платные камеры. В то же время отдельных камер для министров, депутатов или судей не будет.

Об этом рассказал заместитель министра юстиции Евгений Пикалов в интервью Цензор.НЕТ.

"На сегодня платные камеры с улучшенными условиями содержания лиц, взятых под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины пользуются спросом на 93%. Всего по состоянию на май в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины функционирует 83 платные камеры на 201 койко-место", - проинформировал он.

По словам Пикалова, открытие платных камер запланировано в следственных изоляторах городов Киева, Чернигова, Одессы, Запорожья, Днепра и Кривого Рога.

"В 2024 году за платные услуги по предоставлению мест в платных камерах получены доходы в сумме 16 374,1 тыс. гривен, наиболее получили средств Киевский СИЗО - 7 779,9 тыс. гривен, Одесский СИЗО - 1 680,7 тыс. гривен и Львовская УПП (№ 19) - 1 050,0 тыс. гривен.

В течение января-апреля 2025 года за платные услуги по предоставлению мест в платных камерах получено 6 223,4 тыс. гривен, среди которых наибольшие доходы в Киевском СИЗО - 2 673,0 тыс. гривен и Одесском СИЗО - 770,0 тыс. гривен", - добавил замминистра.

В то же время, отметил он, отдельных камер для министров, депутатов или судей нет.

"Я могу допускать, что есть какие-то коррупционные проявления. Но подразделения внутренней безопасности для того и созданы, чтобы это выявлять и с этим явлением бороться", - подытожил замглавы Минюста.

Полный текст интервью с Евгением Пикаловым доступен по ссылке.

