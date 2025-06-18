РУС
Более 8,6 тыс. осужденных мобилизовались. Военные говорят, что это эффективно, - заместитель министра юстиции Пикалов

Сколько заключенных мобилизовано в Украине. Данные Минюста

Уже более 8 600 осужденных мобилизовались или заключили контракты с Силами обороны Украины.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель министра юстиции Евгений Пикалов.

"Люди, которые осуждены, - это тоже граждане Украины, которые могут испытывать подобные стремления. Они тоже хотят участвовать в отпоре вооруженной агрессии. Но у них не было такой возможности из-за законодательных ограничений. И когда были внесены изменения в законодательство, это дало возможность этим людям принять участие в защите Родины", - сказал он.

По словам Пикалова, многие военные подразделения обращаются относительно рекрутинга этой категории лиц.

Также читайте: В ряды ВСУ могут присоединиться до 30% осужденных, - Минюст

"По состоянию на сейчас, мобилизовались или заключили контракты более 8 600 человек. И еще более тысячи заявлений находится на рассмотрении. И некоторые очень известные и эффективные бригады, даже отдельные батальоны (1-я ОШБ Да Винчи) и полки (225-й ОШП) формируются именно из людей, которым изменена мера наказания. Из того, что я слышу от военных, эти люди себя очень эффективно проявили", - рассказал заместитель министра.

У Минюста нет данных по количеству СЗЧ среди бывших заключенных, которые мобилизовались.

"Но убежден, что у нас бы точно не было такого положительного фидбека от военных и такой заинтересованности, если бы речь шла о каких-то многочисленных случаях. Думаю, что большинство себя хорошо проявили", - добавил он.

Полный текст интервью с заместителем министра юстиции Евгением Пикаловым для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Читайте: Заключенные за особо тяжкие преступления не имеют права приобщаться к ВСУ, - Уголовно-исполнительная служба

Автор: 

Минюст (1774) заключенные (516) мобилизация (2907)
Пікалов вже заступник міністра? А Кошового він вже мобілізував? 🧐😁
18.06.2025 12:24 Ответить
У Мін'юсту немає даних щодо кількості СЗЧ серед колишніх ув'язнених, як мобілізувалися. Джерело: https://censor.net/ua/n3558564
- а чому нема - не цікавились , чи просто цифра не зручна ...?
18.06.2025 12:25 Ответить
18.06.2025 12:40 Ответить
І уже більше половини загинуло, безвісти і у СЗК. Москаль Пікалов (а скоріше маланєц) у курсі.
18.06.2025 12:54 Ответить
Колишній тягнисраківський голова Тернопільської облради ще не подавав заяви?
18.06.2025 12:44 Ответить
їх місця зайняли коригувальники та палії релейних шаф і пікапів. При чому на одне місце мобілізованого у ЗСУ припадає вже по три маладагвардєйца.
18.06.2025 17:53 Ответить
 
 