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Новости Бывшие осужденные в ВСУ
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В ряды ВСУ могут вступить до 30% осужденных, - Минюст

Военные агитируют заключенных

От 20% до 30% от общего количества осужденных в Украине могут быть приобщены в ряды Вооруженных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу рассказал заместитель министра юстиции Украины Евгений Пикалов.

Сколько осужденных уже в ВСУ

"Сегодня в ряды ВСУ присоединились более 8300 осужденных, еще 1000 заявлений находятся на рассмотрении. У нас мобилизовалось также 100 женщин. Если говорить о потенциале этой инициативы, по нашим прогнозам, около 20-30% от общего количества осужденных в Украине могут воспользоваться этой возможностью и стать на защиту государства", - заявил он.

Пикалов также отметил, что в условиях продолжающейся агрессии РФ это станет важным резервом для усиления оборонных возможностей Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первые осужденные женщины заключили контракт с ВСУ, - Минюст

"Мы рассматриваем этот процесс не только как путь пополнения рядов защитников, но и как механизм ресоциализации через высшее проявление гражданской ответственности. Министерство юстиции и ГУИС держат этот вопрос на постоянном контроле, обеспечивая прозрачность и объективность рассмотрения каждого заявления", - добавил он.

Заместитель министра юстиции также рассказал, что общая численность осужденных и лиц, взятых под стражу, в Украине составляет 37 тысяч.

В то же время, по его словам, не все осужденные и заключенные подпадают под необходимые критерии по состоянию здоровья или статьям, по которым они отбывают наказание в местах несвободы.

"Например, не могут (быть приобщены в ряды ВСУ - ред.) - за терроризм, за коррупционные, половые преступления, за преступления против основ нацбезопасности. По статистике, 57% - осуждены за имущественные преступления, 11% - это статья о незаконном обороте наркотиков", - подчеркнул Пикалов.

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Мобилизация осужденных

Напомним, президент Владимир Зеленский 17 мая 2024 года подписал закон №11079-1, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины.

Условно-досрочно освободиться от наказания смогут только граждане, которые в прошлом были заключены за нетяжкие преступления.

14 января 2025 года Кабинет министров Украины утвердил порядок постановки осужденных на воинский учет.

Уже более 8 тыс. бывших осужденных, среди которых как мужчины, так и женщины, присоединились к Вооруженным силам Украины.

Автор: 

Минюст (1751) заключенные (511) ВСУ (6624)


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Топ комментарии
+5
Та не скромничайте, пишіть прямо - потрібні додаткові "щоденні поставки".
Беріть приклад з Житомирського ТЦК.
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07.05.2025 11:25
+3
Краще 100% депутатів.
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07.05.2025 11:20
+3
Це ж переміжна переміга!!!
Чого тоді сміюнькалися з кацапів?
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07.05.2025 11:36
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Краще 100% депутатів.
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07.05.2025 11:20 Ответить
пам'ятається ми ржали з москалів за вербовку засуджених . Ось і до нас підвалило "щастя".
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07.05.2025 11:23 Ответить
А що не так? Краще вже хай зеки воюють чи ми з тобою
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07.05.2025 11:31 Ответить
Так там по тяжким статьям набирали, а у нас наоборот - с тяжкими не берут
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07.05.2025 11:42 Ответить
у кацапа перепост в ФБ-терроризм 15 лет), а если серьезно то имхо тупое ограничение конечно...
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07.05.2025 11:44 Ответить
ага-ага...
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07.05.2025 11:53 Ответить
ну нам бы еще "поржать" про 40к$ за подписание контракта....
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07.05.2025 11:43 Ответить
Вони вербували переважно вбивць та маньячил, живодерів та сатаністів. Тих, що на пожиттєвих.

В нас таких не запрошують.
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07.05.2025 11:43 Ответить
Та не скромничайте, пишіть прямо - потрібні додаткові "щоденні поставки".
Беріть приклад з Житомирського ТЦК.
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07.05.2025 11:25 Ответить
Абсолютно разный подход
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07.05.2025 11:43 Ответить
Статью прочитай. У нас берут только с не тяжкими преступлениями
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07.05.2025 12:08 Ответить
Треба всіх засуджених мобілізувати, разом з вертухаями, а тюрму закрити
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07.05.2025 11:29 Ответить
Нііт!! Одну залишити! зелених треба десь утримувати..
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07.05.2025 11:44 Ответить
хз чого це ув'язненим та засудженим за корупцію не дозволяють виконати свій конституційний обов'язок щодо захисту Вітчизни? а як такий засуджений бажає та сам рветься на фронт?
так само ув'язненим та засудженим за тероризм - це ж готові диверсанти, яких без підготовки можна закидувати у тил до ворога - най тероризують підарів
оно надя савченко сиділа за тероризм, а зараз воює із підарами, ефективно воює, командує ротою
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07.05.2025 11:33 Ответить
А Олег Ляшко, цельний комбат зараз
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07.05.2025 11:35 Ответить
торнадо іпашить підарів реально, костя гришин воює
а хіба ляшко судимий за тероризм/корупцію?
упіймали ж тіко мосійчука і то його не досудили
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07.05.2025 11:36 Ответить
Згадайте, куди рвався захищати Вітчизну пан Насіров
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07.05.2025 11:41 Ответить
хз, може варто було його відправити до ріфа-Антоненка, який воює, троха б на щось і згодився
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07.05.2025 11:42 Ответить
Це ж переміжна переміга!!!
Чого тоді сміюнькалися з кацапів?
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07.05.2025 11:36 Ответить
"Наприклад, не можуть (бути долученими до лав ЗСУ - ред.) - за тероризм, за корупційні, статеві злочини, за злочини проти основ нацбезпеки." Джерело: https://censor.net/ua/n3550853
А як же зміг потрапити до лав ЗСУ звинувачений у корупції екс-керівник ГФС Роман Насіров?
Як це нам пояснить заступник міністра юстиції України Євген Пікалов?
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07.05.2025 11:40 Ответить
да не вопрос!..хоть 100!, платите, освобождайте.. вопрос: зачем рекламировать?... вы хопаете 40 летнего работягу, отца 2-х дитей и в бус и он на равных правах с осужденным??? или 18-24 летним миллионером в одном строю - ну как вот это все выглядит???
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07.05.2025 11:41 Ответить
 
 