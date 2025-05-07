В ряды ВСУ могут вступить до 30% осужденных, - Минюст

От 20% до 30% от общего количества осужденных в Украине могут быть приобщены в ряды Вооруженных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу рассказал заместитель министра юстиции Украины Евгений Пикалов.

Сколько осужденных уже в ВСУ

"Сегодня в ряды ВСУ присоединились более 8300 осужденных, еще 1000 заявлений находятся на рассмотрении. У нас мобилизовалось также 100 женщин. Если говорить о потенциале этой инициативы, по нашим прогнозам, около 20-30% от общего количества осужденных в Украине могут воспользоваться этой возможностью и стать на защиту государства", - заявил он.

Пикалов также отметил, что в условиях продолжающейся агрессии РФ это станет важным резервом для усиления оборонных возможностей Украины.

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"Мы рассматриваем этот процесс не только как путь пополнения рядов защитников, но и как механизм ресоциализации через высшее проявление гражданской ответственности. Министерство юстиции и ГУИС держат этот вопрос на постоянном контроле, обеспечивая прозрачность и объективность рассмотрения каждого заявления", - добавил он.

Заместитель министра юстиции также рассказал, что общая численность осужденных и лиц, взятых под стражу, в Украине составляет 37 тысяч.

В то же время, по его словам, не все осужденные и заключенные подпадают под необходимые критерии по состоянию здоровья или статьям, по которым они отбывают наказание в местах несвободы.

"Например, не могут (быть приобщены в ряды ВСУ - ред.) - за терроризм, за коррупционные, половые преступления, за преступления против основ нацбезопасности. По статистике, 57% - осуждены за имущественные преступления, 11% - это статья о незаконном обороте наркотиков", - подчеркнул Пикалов.

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Мобилизация осужденных

Напомним, президент Владимир Зеленский 17 мая 2024 года подписал закон №11079-1, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины.

Условно-досрочно освободиться от наказания смогут только граждане, которые в прошлом были заключены за нетяжкие преступления.

14 января 2025 года Кабинет министров Украины утвердил порядок постановки осужденных на воинский учет.

Уже более 8 тыс. бывших осужденных, среди которых как мужчины, так и женщины, присоединились к Вооруженным силам Украины.