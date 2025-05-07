До лав ЗСУ можуть долучитись до 30% засуджених, - Мін’юст
Від 20% до 30% від загальної кількості засуджених в Україні можуть бути долучені до лав Збройних сил.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу розповів заступник міністра юстиції України Євген Пікалов.
Скільки засуджених уже в ЗСУ
"Сьогодні до лав ЗСУ долучились понад 8300 засуджених, ще 1000 заяв перебувають на розгляді. У нас мобілізувалось також 100 жінок. Якщо говорити про потенціал цієї ініціативи, за нашими прогнозами, близько 20-30% від загальної кількості засуджених в Україні можуть скористатися цією можливістю та стати на захист держави", - заявив він.
Пікалов також наголосив, що в умовах триваючої агресії РФ це стане важливим резервом для посилення оборонних спроможностей України.
"Ми розглядаємо цей процес не лише як шлях поповнення лав захисників, але й як механізм ресоціалізації через найвищий прояв громадянської відповідальності. Міністерство юстиції та ДКВС тримають це питання на постійному контролі, забезпечуючи прозорість та об'єктивність розгляду кожної заяви", - додав він.
Заступник міністра юстиції також розповів, що загальна чисельність засуджених та осіб, узятих під варту, в Україні становить 37 тисяч.
Водночас, за його словами, не всі засуджені та ув’язнені підпадають під необхідні критерії за станом здоров’я чи статтями, за якими вони відбувають покарання у місцях несвободи.
"Наприклад, не можуть (бути долученими до лав ЗСУ - ред.) - за тероризм, за корупційні, статеві злочини, за злочини проти основ нацбезпеки. За статистикою, 57% - засуджені за майнові злочини, 11% - це стаття про незаконний обіг наркотиків", - підкреслив Пікалов.
Мобілізація засуджених
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 17 травня 2024 року підписав закон №11079-1, який дозволяє деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав Збройних сил України.
Умовно-достроково звільнитись від покарання зможуть лише громадяни, які в минулому були увʼязнені за нетяжкі злочини.
14 січня 2025 року Кабінет міністрів України затвердив порядок взяття засуджених на військовий облік.
Уже понад 8 тис. колишніх засуджених, серед яких як чоловіки, так і жінки, долучилися до Збройних сил України.
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так само ув'язненим та засудженим за тероризм - це ж готові диверсанти, яких без підготовки можна закидувати у тил до ворога - най тероризують підарів
оно надя савченко сиділа за тероризм, а зараз воює із підарами, ефективно воює, командує ротою
а хіба ляшко судимий за тероризм/корупцію?
упіймали ж тіко мосійчука і то його не досудили
Чого тоді сміюнькалися з кацапів?
А як же зміг потрапити до лав ЗСУ звинувачений у корупції екс-керівник ГФС Роман Насіров?
Як це нам пояснить заступник міністра юстиції України Євген Пікалов?