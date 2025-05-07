До лав ЗСУ можуть долучитись до 30% засуджених, - Мін’юст

Від 20% до 30% від загальної кількості засуджених в Україні можуть бути долучені до лав Збройних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу розповів заступник міністра юстиції України Євген Пікалов.

Скільки засуджених уже в ЗСУ

"Сьогодні до лав ЗСУ долучились понад 8300 засуджених, ще 1000 заяв перебувають на розгляді. У нас мобілізувалось також 100 жінок. Якщо говорити про потенціал цієї ініціативи, за нашими прогнозами, близько 20-30% від загальної кількості засуджених в Україні можуть скористатися цією можливістю та стати на захист держави", - заявив він.

Пікалов також наголосив, що в умовах триваючої агресії РФ це стане важливим резервом для посилення оборонних спроможностей України.

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"Ми розглядаємо цей процес не лише як шлях поповнення лав захисників, але й як механізм ресоціалізації через найвищий прояв громадянської відповідальності. Міністерство юстиції та ДКВС тримають це питання на постійному контролі, забезпечуючи прозорість та об'єктивність розгляду кожної заяви", - додав він.

Заступник міністра юстиції також розповів, що загальна чисельність засуджених та осіб, узятих під варту, в Україні становить 37 тисяч.

Водночас, за його словами, не всі засуджені та ув’язнені підпадають під необхідні критерії за станом здоров’я чи статтями, за якими вони відбувають покарання у місцях несвободи.

"Наприклад, не можуть (бути долученими до лав ЗСУ - ред.) - за тероризм, за корупційні, статеві злочини, за злочини проти основ нацбезпеки. За статистикою, 57% - засуджені за майнові злочини, 11% - це стаття про незаконний обіг наркотиків", - підкреслив Пікалов.

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Мобілізація засуджених

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 17 травня 2024 року підписав закон №11079-1, який дозволяє деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав Збройних сил України.

Умовно-достроково звільнитись від покарання зможуть лише громадяни, які в минулому були увʼязнені за нетяжкі злочини.

14 січня 2025 року Кабінет міністрів України затвердив порядок взяття засуджених на військовий облік.

Уже понад 8 тис. колишніх засуджених, серед яких як чоловіки, так і жінки, долучилися до Збройних сил України.