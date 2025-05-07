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Новини Колишні засуджені в ЗСУ
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До лав ЗСУ можуть долучитись до 30% засуджених, - Мін’юст

Військові агітують ув’язнених

Від 20% до 30% від загальної кількості засуджених в Україні можуть бути долучені до лав Збройних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу розповів заступник міністра юстиції України Євген Пікалов.

Скільки засуджених уже в ЗСУ

"Сьогодні до лав ЗСУ долучились понад 8300 засуджених, ще 1000 заяв перебувають на розгляді. У нас мобілізувалось також 100 жінок. Якщо говорити про потенціал цієї ініціативи, за нашими прогнозами, близько 20-30% від загальної кількості засуджених в Україні можуть скористатися цією можливістю та стати на захист держави", - заявив він.

Пікалов також наголосив, що в умовах триваючої агресії РФ це стане важливим резервом для посилення оборонних спроможностей України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перші засуджені жінки уклали контракт із ЗСУ, - Мін’юст

"Ми розглядаємо цей процес не лише як шлях поповнення лав захисників, але й як механізм ресоціалізації через найвищий прояв громадянської відповідальності. Міністерство юстиції та ДКВС тримають це питання на постійному контролі, забезпечуючи прозорість та об'єктивність розгляду кожної заяви", - додав він.

Заступник міністра юстиції також розповів, що загальна чисельність засуджених та осіб, узятих під варту, в Україні становить 37 тисяч.

Водночас, за його словами, не всі засуджені та ув’язнені підпадають під необхідні критерії за станом здоров’я чи статтями, за якими вони відбувають покарання у місцях несвободи.

"Наприклад, не можуть (бути долученими до лав ЗСУ - ред.) - за тероризм, за корупційні, статеві злочини, за злочини проти основ нацбезпеки. За статистикою, 57% - засуджені за майнові злочини, 11% - це стаття про незаконний обіг наркотиків", - підкреслив Пікалов.

Читайте: Колишні ув’язнені, які воюють у 3 ОШБр, брали участь у наступальних діях на Харківщині, - Жорін

Мобілізація засуджених

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 17 травня 2024 року підписав закон №11079-1, який дозволяє деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав Збройних сил України.

Умовно-достроково звільнитись від покарання зможуть лише громадяни, які в минулому були увʼязнені за нетяжкі злочини.

14 січня 2025 року Кабінет міністрів України затвердив порядок взяття засуджених на військовий облік.

Уже понад 8 тис. колишніх засуджених, серед яких як чоловіки, так і жінки, долучилися до Збройних сил України.

Автор: 

Мін’юст (1595) в’язні (334) ЗСУ (7588)


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Топ коментарі
+6
Та не скромничайте, пишіть прямо - потрібні додаткові "щоденні поставки".
Беріть приклад з Житомирського ТЦК.
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07.05.2025 11:25
+6
А що не так? Краще вже хай зеки воюють чи ми з тобою
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07.05.2025 11:31
+4
пам'ятається ми ржали з москалів за вербовку засуджених . Ось і до нас підвалило "щастя".
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07.05.2025 11:23
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07.05.2025 11:20 Відповісти
пам'ятається ми ржали з москалів за вербовку засуджених . Ось і до нас підвалило "щастя".
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07.05.2025 11:23 Відповісти
А що не так? Краще вже хай зеки воюють чи ми з тобою
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07.05.2025 11:31 Відповісти
Так там по тяжким статьям набирали, а у нас наоборот - с тяжкими не берут
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07.05.2025 11:42 Відповісти
у кацапа перепост в ФБ-терроризм 15 лет), а если серьезно то имхо тупое ограничение конечно...
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07.05.2025 11:44 Відповісти
ага-ага...
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07.05.2025 11:53 Відповісти
ну нам бы еще "поржать" про 40к$ за подписание контракта....
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07.05.2025 11:43 Відповісти
Вони вербували переважно вбивць та маньячил, живодерів та сатаністів. Тих, що на пожиттєвих.

В нас таких не запрошують.
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07.05.2025 11:43 Відповісти
Та не скромничайте, пишіть прямо - потрібні додаткові "щоденні поставки".
Беріть приклад з Житомирського ТЦК.
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07.05.2025 11:25 Відповісти
Абсолютно разный подход
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07.05.2025 11:43 Відповісти
Статью прочитай. У нас берут только с не тяжкими преступлениями
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07.05.2025 12:08 Відповісти
Треба всіх засуджених мобілізувати, разом з вертухаями, а тюрму закрити
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07.05.2025 11:29 Відповісти
Нііт!! Одну залишити! зелених треба десь утримувати..
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07.05.2025 11:44 Відповісти
хз чого це ув'язненим та засудженим за корупцію не дозволяють виконати свій конституційний обов'язок щодо захисту Вітчизни? а як такий засуджений бажає та сам рветься на фронт?
так само ув'язненим та засудженим за тероризм - це ж готові диверсанти, яких без підготовки можна закидувати у тил до ворога - най тероризують підарів
оно надя савченко сиділа за тероризм, а зараз воює із підарами, ефективно воює, командує ротою
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07.05.2025 11:33 Відповісти
А Олег Ляшко, цельний комбат зараз
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07.05.2025 11:35 Відповісти
торнадо іпашить підарів реально, костя гришин воює
а хіба ляшко судимий за тероризм/корупцію?
упіймали ж тіко мосійчука і то його не досудили
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07.05.2025 11:36 Відповісти
Просто ти в своєму попередньому дописі два раза згадав про підорів. А то як раз його профіль, скотинякі такі
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07.05.2025 13:28 Відповісти
Згадайте, куди рвався захищати Вітчизну пан Насіров
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07.05.2025 11:41 Відповісти
хз, може варто було його відправити до ріфа-Антоненка, який воює, троха б на щось і згодився
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07.05.2025 11:42 Відповісти
Це ж переміжна переміга!!!
Чого тоді сміюнькалися з кацапів?
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07.05.2025 11:36 Відповісти
"Наприклад, не можуть (бути долученими до лав ЗСУ - ред.) - за тероризм, за корупційні, статеві злочини, за злочини проти основ нацбезпеки." Джерело: https://censor.net/ua/n3550853
А як же зміг потрапити до лав ЗСУ звинувачений у корупції екс-керівник ГФС Роман Насіров?
Як це нам пояснить заступник міністра юстиції України Євген Пікалов?
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07.05.2025 11:40 Відповісти
да не вопрос!..хоть 100!, платите, освобождайте.. вопрос: зачем рекламировать?... вы хопаете 40 летнего работягу, отца 2-х дитей и в бус и он на равных правах с осужденным??? или 18-24 летним миллионером в одном строю - ну как вот это все выглядит???
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07.05.2025 11:41 Відповісти
Сыну одной моей знакомой пришла повестка она его на второй день отвезла в тюрьму и устроила вертухаем.В общем два выхода нашла откосить или в тюрьму или снаружи.
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07.05.2025 13:17 Відповісти
Ура, гулє...
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07.05.2025 13:17 Відповісти
 
 