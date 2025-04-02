Понад 8 тис. колишніх засуджених уже долучилися до ЗСУ - Мін’юст

Уже понад 8 тис. колишніх засуджених, серед яких як чоловіки, так і жінки, долучилися до Збройних сил України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів начальник Департаменту з питань виконання покарань Мін’юсту Євген Горобець.

Повідомляється, що станом на початок квітня уже більш як 8 тис. колишніх засуджених – чоловіків та жінок – поповнили лави Збройних сил України, ще близько 900 заяв зараз перебувають на розгляді.

Так, після ухвалення у травні 2024 року закону, який запровадив інститут умовно-дострокового звільнення засуджених для їхньої участі в обороні країни, перші групи добровольців із числа звільнених із установ виконання покарань потрапили у бойові підрозділи вже у серпні 2024 року.

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Зазначається, що здебільшого умовно-достроково звільнені бійці поповнили лави 1-го окремого штурмового батальйону "Да Вінчі"; 225-го окремого штурмового полку; 92-ої окремої штурмової бригади; 93-ої механізованої бригади "Холодний Яр"; 95-ої окремої ДШБ; Третьої штурмової, а також деяких інших спецпідрозділів Сил безпеки і оборони.

За словами Горобця, "ця програма дає людям другий шанс – можливість не просто спокутувати провину, а й довести свою відданість Україні на передовій, де кожен захисник потрібен".

"Ми регулярно взаємодіємо з командуванням підрозділів, де нині служать колишні засуджені та ув’язнені. Цей діалог дозволяє нам отримувати актуальну інформацію про потреби фронту – які саме навички, спеціалізації та компетенції наразі затребувані. З іншого – ми дізнаємося: скільки триватиме підготовка наших умовно-достроково звільнених, на яких посадах вони будуть служити, яке до них ставлення. Це дуже потрібна інформація під час проведення рекруту в установах, щоб ув’язненні усвідомлено прийняли рішення стати бійцями ЗСУ. На сьогоднішній день вже більше 8 тис. чоловіків та жінок поповнили лави бойових підрозділів, ще близько 900 заяв зараз перебувають на розгляді. Багато з колишніх засуджених за бойові подвиги нині відзначені відомчими та державними нагородами", – розповів Горобець.

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Як наголосили у Департаменті з питань виконання покарань, від дій адміністрацій пенітенціарних закладів залежить дуже багато: "Це і організація первинних медичних оглядів, і супроводження добровольців з числа засуджених під час проходження ВЛК у цивільних закладах охорони здоров’я, проведення комісій за участю представників ТЦК та бойових підрозділів, де виявили бажання служити колишні засуджені".

Важливою також є максимально швидка підготовка документів для суду, який розглядатиме рішення про можливість умовно-дострокового звільнення. У день, коли суд приймає таке рішення, колишній засуджений стає умовно-достроково звільненим та військовослужбовцем ЗСУ, який має за незначним обмеженням такі самі права і обов’язки, що й інші наші оборонці, нагадали у департаменті.