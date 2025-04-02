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Новини Колишні засуджені в ЗСУ
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Понад 8 тис. колишніх засуджених уже долучилися до ЗСУ - Мін’юст

Колишні в’язні в ЗСУ

Уже понад 8 тис. колишніх засуджених, серед яких як чоловіки, так і жінки, долучилися до Збройних сил України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів начальник Департаменту з питань виконання покарань Мін’юсту Євген Горобець.

Повідомляється, що станом на початок квітня уже більш як 8 тис. колишніх засуджених – чоловіків та жінок – поповнили лави Збройних сил України, ще близько 900 заяв зараз перебувають на розгляді.

Так, після ухвалення у травні 2024 року закону, який запровадив інститут умовно-дострокового звільнення засуджених для їхньої участі в обороні країни, перші групи добровольців із числа звільнених із установ виконання покарань потрапили у бойові підрозділи вже у серпні 2024 року.

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Зазначається, що здебільшого умовно-достроково звільнені бійці поповнили лави 1-го окремого штурмового батальйону "Да Вінчі"; 225-го окремого штурмового полку; 92-ої окремої штурмової бригади; 93-ої механізованої бригади "Холодний Яр"; 95-ої окремої ДШБ; Третьої штурмової, а також деяких інших спецпідрозділів Сил безпеки і оборони.

За словами Горобця, "ця програма дає людям другий шанс – можливість не просто спокутувати провину, а й довести свою відданість Україні на передовій, де кожен захисник потрібен".

"Ми регулярно взаємодіємо з командуванням підрозділів, де нині служать колишні засуджені та ув’язнені. Цей діалог дозволяє нам отримувати актуальну інформацію про потреби фронту – які саме навички, спеціалізації та компетенції наразі затребувані. З іншого – ми дізнаємося: скільки триватиме підготовка наших умовно-достроково звільнених, на яких посадах вони будуть служити, яке до них ставлення. Це дуже потрібна інформація під час проведення рекруту в установах, щоб ув’язненні усвідомлено прийняли рішення стати бійцями ЗСУ. На сьогоднішній день вже більше 8 тис. чоловіків та жінок поповнили лави бойових підрозділів, ще близько 900 заяв зараз перебувають на розгляді. Багато з колишніх засуджених за бойові подвиги нині відзначені відомчими та державними нагородами", – розповів Горобець.

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Як наголосили у Департаменті з питань виконання покарань, від дій адміністрацій пенітенціарних закладів залежить дуже багато: "Це і організація первинних медичних оглядів, і супроводження добровольців з числа засуджених під час проходження ВЛК у цивільних закладах охорони здоров’я, проведення комісій за участю представників ТЦК та бойових підрозділів, де виявили бажання служити колишні засуджені".

Важливою також є максимально швидка підготовка документів для суду, який розглядатиме рішення про можливість умовно-дострокового звільнення. У день, коли суд приймає таке рішення, колишній засуджений стає умовно-достроково звільненим та військовослужбовцем ЗСУ, який має за незначним обмеженням такі самі права і обов’язки, що й інші наші оборонці, нагадали у департаменті.

Автор: 

Мін’юст (1590) в’язні (334) ЗСУ (7528)


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Топ коментарі
+1
У русні цей показник точно перевищує п'ятдесят тисяч, і певно в районі ста тисяч.
І в чому ж справа? Ніби населення в чотири рази більше, а бойових зеків - десь на порядок.
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02.04.2025 13:14
+1
а якщо цим людям дали б таку можливість у 22 році?
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02.04.2025 13:29
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У русні цей показник точно перевищує п'ятдесят тисяч, і певно в районі ста тисяч.
І в чому ж справа? Ніби населення в чотири рази більше, а бойових зеків - десь на порядок.
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02.04.2025 13:14 Відповісти
У русні зеків було 450 тисяч, а в нас 45
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02.04.2025 13:44 Відповісти
І це при тому, що різниця в населенні - чотири рази.
Гарна країна. Країна мрій.
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02.04.2025 13:46 Відповісти
США займають перше місце по кількістю зеків - 2,1 млн приблизно чверть від загальної кількості по всім світі
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02.04.2025 14:42 Відповісти
США нас приєднувати не планують.
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02.04.2025 14:44 Відповісти
До чого тут приєднання до США? Просто в США засуджених на душу населення вчетверо більше, як в нас і вдвічі більше, як в кацапів
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02.04.2025 14:50 Відповісти
Якби русня до нас на "боєвих тазіках" не їхала, нам було б пофіг, скільки у них там процент зєков у суспільстві, але...
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02.04.2025 14:53 Відповісти
а якщо цим людям дали б таку можливість у 22 році?
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02.04.2025 13:29 Відповісти
І що б так грандіозно змінилось? У 22 не було кадрового дефіциту
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02.04.2025 13:39 Відповісти
Цікаво, а "скалічені" судді, які отримали строки, теж підуть на фронт ?
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02.04.2025 14:18 Відповісти
Мамалу́й Олекса́ндр Олексі́йович (24 жовтня 1974, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2 Харків) - заступник Голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Верховного Суду, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F) майор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних сил України. Учасник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 війни на сході України та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%B7_2014) російсько-української війни, повний кавалер ордена https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB «За мужність».
Призваний до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних сил України в перший день мобілізації - 18 березня 2014 року у званні солдата. З червня 2014 року - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80 снайпер https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0 роти снайперів (надалі - заступник командира https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4 взводу роти снайперів) https://uk.wikipedia.org/wiki/93-%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 93-ї гвардійської окремої механізованої бригади.
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02.04.2025 14:28 Відповісти
Не показово. Бо він призваний до лав ЗСУ у 2014 році, і не встиг "скалічитись" ! На фронті під вогнем не калічаться, а отримують поранення ! На відміну від калік з залів суду.
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02.04.2025 14:36 Відповісти
 
 