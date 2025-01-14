Правительство утвердило порядок призыва заключенных на военную службу

14 января Кабинет министров Украины утвердил порядок постановки осужденных на воинский учет. Это сделано в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Отмечается, что правительство утвердило:

порядок взятия осужденных на воинский учет призывников, военнообязанных, прохождения ими военно-врачебной комиссии, профессионально-психологического отбора;

перечень территориальных центров комплектования и социальной поддержки, осуществляющих воинский учет лиц, освобожденных условно-досрочно.

Также Кабмин утвердил:

Порядок сопровождения лиц, освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания, Национальной гвардией в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, а также соответствующих подразделений Вооруженных Сил в специализированное подразделение воинской части для заключения контракта и прохождения военной службы.

Порядок взаимодействия ТЦК и СП, учреждений исполнения наказаний и Национальной гвардии.

Мобилизация осужденных

Напомним, президент Владимир Зеленский 17 мая 2024 года подписал закон №11079-1, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины.

Условно-досрочно освободиться от наказания смогут только граждане, которые в прошлом были заключены за нетяжкие преступления.